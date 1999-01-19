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She's All That

Это всё она, 1999

1999 / США
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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После того как прямо накануне выпускного Зака, звезду калифорнийской школы Harrison High School, бросает девушка, находчивый молодой человек заключает с другом необычное пари. Герой бьется об заклад, что способен за пару месяцев из любой старшеклассницы сделать королеву бала. Объектом жестокого спора становится невзрачная с виду Лейни, сторонящаяся шумных компаний и мечтающая о карьере художника.

  • Фильм стал режиссерским дебютом Роберта Искова в полнометражном кино.
  • При относительно скромном бюджете около 10 миллионов долларов лента окупилась почти в 10 раз в мировом прокате.
  • При подготовке сценария и подборе актеров Роберт Исков вдохновлялся романтическими комедиями Джона Хьюза “Девушка в розовом”, “16 свечей” и “Клуб “Завтрак”.
  • Финальные правки в сценарий вносил Найт Шьямалан. Именно благодаря ему в сюжете появилась сцена, в которой Зак выступает в театре импровизаций.
  • Пробы на роль Лейни проходили Лили Собески, Мина Сувари и Джордана Брюстер.
  • Роль Зака могла достаться Джошу Хартнетту.
  • Большая часть школьных сцен снималась на территории кампуса калифорнийской школы Torrance High School, где ранее уже проходили съемки сериалов “Беверли-Хиллз, 90210” и “Баффи — истребительница вампиров”. С выбором этой съемочной площадки помогла Сара Мишель Геллар, звезда “Баффи” и будущая супруга Фредди Принца мл.

Зак Сайлер — самый популярный из старшеклассников, предмет обожания учителей и воздыхания девчонок. Он староста класса, капитан футбольной команды и один из первых по успеваемости. Бесспорно, Зак станет королем выпускного бала, но… этого везунчика предательски подводит королева! Зак и Тэйлор считались лучшей парой в школе, но Тэйлор, особа заносчивая и с огромным самомнением, бросает Зака за шесть недель до бала. Неудачи на любовном фронте могли сломить кого угодно, только не Зака Сайлера. Он берется «сделать» себе новую королеву! Зак заключает с друзьями пари, что за шесть недель превратит в писаную красавицу самую неприглядную девчонку в классе. Выбор падает на Ленни, очкастую «ботаничку» с хорошей фигурой, спрятанной под мешковатой одеждой. Эта девушка — очень запущенный экземпляр! Пигмалион берется за работу и… конечно, влюбляется в свою Галатею.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 19 января 1999
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 19 января 1999
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Исков
В ролях
Фредди Принц мл.
Фредди Принц мл.
Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард
Пол Уокер
Пол Уокер
Джоди Лин О’Киф
Джоди Лин О’Киф
Кевин Поллак
Кевин Поллак
Все актеры и съемочная группа
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