Маменькин сынок, 1998

Великовозрастный балбес Бобби Буше все тридцать лет своей жизни делал то, что ему велела мамочка. В результате он сделал карьеру разносчика воды для футбольной команды. Маменькин сынок так бы и остался в тени чемпионов, если бы новый тренер вдруг не заметил, что этот мальчик на побегушках слишком быстро бегает. Мудрый наставник приглашает его в команду и на глазах изумленной публики неприметный Бобби становится настоящей звездой. Но ведь он достиг грандиозных успехов за маминой спиной. Значит вскоре Бобби предстоит столкнуться с ней лицом к лицу.