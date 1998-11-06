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Маменькин сынок Маменькин сынок
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The Waterboy

Маменькин сынок, 1998

1998 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Великовозрастный балбес Бобби Буше все тридцать лет своей жизни делал то, что ему велела мамочка. В результате он сделал карьеру разносчика воды для футбольной команды. Маменькин сынок так бы и остался в тени чемпионов, если бы новый тренер вдруг не заметил, что этот мальчик на побегушках слишком быстро бегает. Мудрый наставник приглашает его в команду и на глазах изумленной публики неприметный Бобби становится настоящей звездой. Но ведь он достиг грандиозных успехов за маминой спиной. Значит вскоре Бобби предстоит столкнуться с ней лицом к лицу.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 6 ноября 1998
Возраст 12+
Режиссер
Фрэнк Корачи
Фрэнк Корачи
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Файруза Балк
Блэйк Кларк
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Маменькин сынок 2 постера
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Маменькин сынок
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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