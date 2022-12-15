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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Триллер 2012

Рейтинг фильмов в жанре триллер 2012 года

Темный рыцарь: Возрождение легенды
1 Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик 2012, США / Великобритания
7.9
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Хижина в лесу
2 Хижина в лесу
ужасы, триллер 2012, США
7.8
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007: Координаты
3 007: Координаты "Скайфолл"
приключения, боевик, триллер 2012, США / Великобритания
7.8
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Неудержимые 2
4 Неудержимые 2
приключения, триллер, боевик 2012, США
7.8
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Джек Ричер
5 Джек Ричер
триллер, детектив 2012, США
7.8
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Заложница 2
6 Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик 2012, Франция
7.7
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На грани
7 На грани
триллер 2012, США
7.6
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Женщина в черном
8 Женщина в черном
триллер, ужасы, драма 2012, Великобритания
7.5
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Морской бой
9 Морской бой
фантастика, боевик, триллер 2012, США
7.4
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Гостья
10 Гостья
фантастика, триллер 2012, США
7.3
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Код доступа
11 Код доступа "Кейптаун"
триллер, ужасы, боевик 2012, США
7.3
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Голодные игры
12 Голодные игры
триллер, драма, фантастика 2012, США
7.3
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Ворон
13 Ворон
триллер 2012, США / Испания / Венгрия
7.3
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Схватка
14 Схватка
триллер 2012, США
7.3
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Патруль
15 Патруль
детектив, драма, триллер, криминал 2012, США
7.2
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Новый Человек-паук
16 Новый Человек-паук
приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер 2012, США
7.1
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Президент Линкольн: Охотник на вампиров
17 Президент Линкольн: Охотник на вампиров
ужасы, триллер 2012, США
7.0
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Запретная зона
18 Запретная зона
ужасы, триллер 2012, США
7.0
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Особо опасны
19 Особо опасны
триллер, криминал 2012, США
7.0
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Напролом
20 Напролом
триллер, фантастика, боевик 2012, США / Франция
7.0
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Вспомнить все
21 Вспомнить все
приключения, триллер, боевик, фантастика 2012, США
6.9
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Контрабанда
22 Контрабанда
триллер 2012, США / Великобритания
6.6
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Явление
23 Явление
триллер, ужасы 2012, США
6.6
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Ограбление казино
24 Ограбление казино
криминал, триллер 2012, США
6.5
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Москва 2017
25 Москва 2017
триллер, фантастика 2012, США
4.2
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