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Не с первого взгляда - Дублированный трейлер
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Не с первого взгляда

, 2026
Perfectly Imperfect
США / комедия, мелодрама / 16+
Трейлеры
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Постер фильма Не с первого взгляда
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Не с первого взгляда - Дублированный трейлер
Не с первого взгляда  Дублированный трейлер

О фильме

На одном из свиданий отец-одиночка Джейк знакомится с Мэг, но встреча проходит максимально неловко, и парочка расстаётся ни с чем. Через некоторое время Джейк вместе со своей эксцентричной семейкой и другом детства Рубеном отправляется в морской круиз, где на борту лайнера неожиданно сталкивается с той самой Мэг. Пока Джейк пытается понять, как подступиться к ней во второй раз, Рубен признаётся, что влюбился в Мэг с первого взгляда, и просит у друга разрешения ухаживать за ней. Джейк соглашается — и тут же понимает, что совершил большую ошибку. Теперь отпуск превращается в череду комичных испытаний, где два лучших друга будут бороться за сердце Мэг.

В ролях

Дермот Малруни
Дермот Малруни
Jake
Малин Акерман
Малин Акерман
Meg
Брайан Остин Грин
Reuben
Rose Lane Sanfilippo
Claudia
Noa Brenner
Jo
Eduard Osipov
Riccardo
Lola Manzini
Lucy
Jarred Coates
Тайлер Лоуренс Грэй
Тайлер Лоуренс Грэй
Landa
Крис Маллинэкс
Робин Райкер
Режиссер Joseph Nathan Weisman
Сценарист Wendi Coates
Композитор Ken Joseph
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 29 июня 2026
Премьера в мире 29 июня 2026

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Производство ETA Films, JNW Films, Beno Films
Другие названия
Perfectly Imperfect

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Не с первого взгляда - Дублированный трейлер
Не с первого взгляда Дублированный трейлер
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