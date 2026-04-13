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После расставания с деловым партнером талантливая бизнесвумен Дилан Харпер одержима идеей следующего крупного проекта — создания роскошного оздоровительного отеля на острове Ибица для короля Эдуарда. В процессе работы она сталкивается лицом к лицу с сыном короля принцем Николасом — холостяком, у которого свои соображения по поводу реализации проекта. Дилан очаровывает принца своим профессионализмом и обаянием, и их обоих захватывают чувства.