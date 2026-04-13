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Постер фильма Королевский роман на Ибице
3.9
Королевский роман на Ибице - Трейлер
Киноафиша Фильмы Королевский роман на Ибице
3.9

Королевский роман на Ибице

, 2026
A Royal Romance in Ibiza
Великобритания / мелодрама
Трейлеры
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Постер фильма Королевский роман на Ибице
3.9
Пойду 0
Не пойду 0
Королевский роман на Ибице - Трейлер
Королевский роман на Ибице  Трейлер

О фильме

После расставания с деловым партнером талантливая бизнесвумен Дилан Харпер одержима идеей следующего крупного проекта — создания роскошного оздоровительного отеля на острове Ибица для короля Эдуарда. В процессе работы она сталкивается лицом к лицу с сыном короля принцем Николасом — холостяком, у которого свои соображения по поводу реализации проекта. Дилан очаровывает принца своим профессионализмом и обаянием, и их обоих захватывают чувства.

В ролях

Каприс Буре
Dylan Harper
Мэттью Полкамп
Prince Nicholas Louis David of Montrovere
Тесса Вуд
Queen Margaret
Gordon Joseph Millar
King Edward
Natasha Christensen
Macey Morrison
Candela Gómez
Amelia Van Stratton
Ciro De Luca
Antonio Graziano
Graham Pritz-Bennett
Peter Magnus
Olivia Gajetzki
Local Ibizan Woman
Режиссер Graham Pritz-Bennett
Сценарист Joslyn Jensen
Композитор Tom Jemmott
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 13 апреля 2026
Премьера в мире 13 апреля 2026

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство JJLove Productions
Другие названия
A Royal Romance in Ibiza, Kraljevska romanca na Ibizi, Kraljevska romansa na Ibici, Um Romance Real em Ibiza, Ibiza Romance, Romance in Ibiza

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 15 голосов
5 IMDb

Трейлеры фильма

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Королевский роман на Ибице - Трейлер
Королевский роман на Ибице Трейлер
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Отзывы о фильме

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