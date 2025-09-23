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Прошло две недели после окончания Гражданской войны в Испании. Франко заказывает банкет в знаменитом отеле «Палас». Ретивый лейтенант Сантьяго Медина берётся за организацию, но тут же сталкивается с трудностями: все лучшие повара Мадрида оказались левых взглядов и попали под арест. Метрдотель Хенаро предлагает срочно выпустить лучших из лучших. Получив глоток свободы, заключённые встают перед выбором: подчиниться врагам, попробовать их отравить или пуститься в бега.
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