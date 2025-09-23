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7.1
Киноафиша Фильмы Ужин
7.1

Ужин

, 2025
La cena
Испания, Франция / комедия, драма, исторический / 18+
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О фильме

Прошло две недели после окончания Гражданской войны в Испании. Франко заказывает банкет в знаменитом отеле «Палас». Ретивый лейтенант Сантьяго Медина берётся за организацию, но тут же сталкивается с трудностями: все лучшие повара Мадрида оказались левых взглядов и попали под арест. Метрдотель Хенаро предлагает срочно выпустить лучших из лучших. Получив глоток свободы, заключённые встают перед выбором: подчиниться врагам, попробовать их отравить или пуститься в бега.

В ролях

Марио Касас
Марио Касас
Medina
Асьер Эчеандиа
Асьер Эчеандиа
Alonso
Альберто Сан Хуан
Альберто Сан Хуан
Genaro
Антонио Ресинес
Ева Угарте
Ева Угарте
Эльвира Мингес
Эльвира Мингес
Juana
Carlos Serrano
Кармен Балаге
Nora Hernández
María
Oscar Lasarte
Ángel
Мартин Паэс
Chapero
Toni Agustí
Epi
Режиссер Мануэль Гомес Перейра
Сценарист Мануэль Гомес Перейра, Хоакин Ористрель, Хосе Луис Алонсо Де Сантос, Yolanda García Serrano
Композитор Анна-Софи Вернаэйэн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Франция
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 февраля 2026
Премьера в мире 23 сентября 2025
Дата выхода
9 июля 2026 Греция
17 октября 2025 Испания 12
9 апреля 2026 Италия

Где посмотреть фильм

ОККО
Сборы в мире $4 606 812
Производство Crea SGR, Entre Medina y Genaro, Halley Production
Другие названия
La cena, The Dinner, A cena con il dittatore, Przyjęcie, Το δείπνο του Φράνκο, Ужин

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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