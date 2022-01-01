Анимированные зверята – замечательное зрелище, чтобы отдохнуть от повседневной суеты и порадоваться за персонажей сказочного мира.

Пять лучших мультфильмов про животных

Красочные анимационные киноленты рассказывают детям о доброте, справедливости, учат сопереживать героям. А взрослым зрителям они напомнят беззаботные годы. У обеих категорий наблюдателей зверята и их приключения вызовут множество улыбок и подарят хорошее настроение на весь день.

«Спирит: Душа прерий», 2002

Дикий мустанг Спирит, защищая свой табун, попадает в плен к людям. Свободолюбивый конь неожиданно встречает здесь того, с кем крепко подружится, несмотря на природный страх перед двуногими. Ручеек – индеец, также несправедливо попавший в заточение к белым завоевателям. Вместе с ним Спирит бежит из плена. Новый приятель знакомит его с Грозой – прекрасной лошадью, перед которой мустанг не устоит. Впереди у Спирита – сложное противостояние людям, жаждущим получить выгоду ценой родной прерии табуна, а Ручеек и его кобылица готовы помогать ему.

Удастся ли героям отстоять свободные земли и прогнать захватчиков?

«Балто», 1995

Балто, гибрид волка и лайки, не любят из-за его происхождения, поэтому он ведет жизнь бродячего пса. Он не унывает, ведь рядом – преданные друзья: гусь Борис, лайка Дженна и два медвежонка. Все они уверены, что Балто заслуживает лучшего. Однажды на арктический поселок, где живет главный герой, обрушивается беда: эпидемия дифтерии, заразившая многих детей. Упряжка с собаками, отправленная за 600 миль для доставки лекарств, сбилась с пути, и теперь только Балто может спасти жизнь малышей и помочь затерянным в снежной пустыне путникам.

Пес получает долгожданную возможность проявить себя и заслужить уважение окружающих.

«Легенды ночных стражей», 2010

Красивейшая мультипликационная картина создана по мотивам всемирно известной детской серии книг о разумных совах. Братья Сорен и Клудд – совята, которые едва научились вылетать из гнезда. У них совершенно разные характеры, и однажды недоразумение уводит их на землю, где им опасно находиться. У корней огромного дерева их подхватывают мощные лапы и уносят в логово Чистых. Там они узнают, что клан планирует уничтожить Ночных Стражей и полностью захватить власть. Мнения братьев о происходящем разделяются, и Сорену приходится бежать со своей новой знакомой. Друзья отправляются в далекий путь, чтобы найти дерево из легенд и предотвратить катастрофу.

Им предстоит полное опасностей и испытаний путешествие.

«Мадагаскар», 2005

Мультфильм о четверых сбежавших из зоопарка приятелях стал одним из самых коммерчески успешных в истории студии. Неугомонный лев Алекс, романтичная и наивная зебра Марти, меланхоличный жираф Мелман и Глория, прелестная гиппопотамиха, всю жизнь провели в зоопарке Нью-Йорка. Однажды они понимают, что пора все изменить, сбегают и оказываются на острове Мадагаскар. Здесь выясняется, что дикие с виду животные за проведенное в мегаполисе время напрочь забыли, как выживать в настоящей природе.

Теперь их ждут увлекательные приключения, полные опасностей, веселья и интересных знакомств.

«Барашек Шон», 2015

Персонаж мультсериала так полюбился маленьким зрителям, что удостоился отдельной полнометражки. Жители фермы продолжают водить хозяина за нос. Однажды из-за неугомонного барашка фермер вынужден ехать в город, а его подопечные подозревают, что без помощи он не справится с проблемой.