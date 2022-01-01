Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полнометражные мультфильмы про животных
Киноафиша Подборки Полнометражные мультфильмы про животных

Полнометражные мультфильмы про животных

Все 43 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Конь Юлий и большие скачки
Конь Юлий и большие скачки
7.0
анимация, детский
2020, Россия
Барбоскины на даче
Барбоскины на даче
6.0
анимация, детский, семейный
2020, Россия
Леди и Бродяга
Леди и Бродяга
6.0
мелодрама, драма, мюзикл, семейный
2019, США
Остров собак
Остров собак
7.0
анимация, комедия, драма, фэнтези
2018, США
Фердинанд
Фердинанд
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация
2017, США
Барашек Шон
Барашек Шон
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, анимация, семейный
2015, Великобритания / Франция
Однажды в лесу
Однажды в лесу
Смотреть за 1 рубль
7.0
документальный
2013, США / Франция
Чебурашка
Чебурашка
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, детский, семейный
2013, Япония / Россия
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2012, Франция / Бельгия
Мадагаскар 3
Мадагаскар 3
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, семейный
2012, США
Рио
Рио
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, семейный, анимация, приключения
2011, США
Легенды ночных стражей
Легенды ночных стражей
8.0
фэнтези, анимация, приключения
2010, США / Австралия
Ледниковый период 3: Эра динозавров
Ледниковый период 3: Эра динозавров
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
Бесподобный мистер Фокс
Бесподобный мистер Фокс
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, анимация, приключения
2009, США
Кунг-Фу Панда
Кунг-Фу Панда
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, анимация
2008, США
Мадагаскар 2
Мадагаскар 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
Рататуй
Рататуй
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, семейный, анимация
2007, США
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, семейный, анимация
2006, США
Бэмби 2
Бэмби 2
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, детский, семейный
2006, США
Мадагаскар
Мадагаскар
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный
2005, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Анимация Детский Семейный Мелодрама Драма Мюзикл Комедия Фэнтези Приключения Документальный Сказка Вестерн Криминал
Страна
Все Россия США Великобритания Франция Япония Бельгия Австралия
Год
Все 1940-1949 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Анимированные зверята – замечательное зрелище, чтобы отдохнуть от повседневной суеты и порадоваться за персонажей сказочного мира.

Пять лучших мультфильмов про животных

Красочные анимационные киноленты рассказывают детям о доброте, справедливости, учат сопереживать героям. А взрослым зрителям они напомнят беззаботные годы. У обеих категорий наблюдателей зверята и их приключения вызовут множество улыбок и подарят хорошее настроение на весь день.

«Спирит: Душа прерий», 2002

Дикий мустанг Спирит, защищая свой табун, попадает в плен к людям. Свободолюбивый конь неожиданно встречает здесь того, с кем крепко подружится, несмотря на природный страх перед двуногими. Ручеек – индеец, также несправедливо попавший в заточение к белым завоевателям. Вместе с ним Спирит бежит из плена. Новый приятель знакомит его с Грозой – прекрасной лошадью, перед которой мустанг не устоит. Впереди у Спирита – сложное противостояние людям, жаждущим получить выгоду ценой родной прерии табуна, а Ручеек и его кобылица готовы помогать ему.

Удастся ли героям отстоять свободные земли и прогнать захватчиков?

«Балто», 1995

Балто, гибрид волка и лайки, не любят из-за его происхождения, поэтому он ведет жизнь бродячего пса. Он не унывает, ведь рядом – преданные друзья: гусь Борис, лайка Дженна и два медвежонка. Все они уверены, что Балто заслуживает лучшего. Однажды на арктический поселок, где живет главный герой, обрушивается беда: эпидемия дифтерии, заразившая многих детей. Упряжка с собаками, отправленная за 600 миль для доставки лекарств, сбилась с пути, и теперь только Балто может спасти жизнь малышей и помочь затерянным в снежной пустыне путникам.

Пес получает долгожданную возможность проявить себя и заслужить уважение окружающих.

«Легенды ночных стражей», 2010

Красивейшая мультипликационная картина создана по мотивам всемирно известной детской серии книг о разумных совах. Братья Сорен и Клудд – совята, которые едва научились вылетать из гнезда. У них совершенно разные характеры, и однажды недоразумение уводит их на землю, где им опасно находиться. У корней огромного дерева их подхватывают мощные лапы и уносят в логово Чистых. Там они узнают, что клан планирует уничтожить Ночных Стражей и полностью захватить власть. Мнения братьев о происходящем разделяются, и Сорену приходится бежать со своей новой знакомой. Друзья отправляются в далекий путь, чтобы найти дерево из легенд и предотвратить катастрофу.

Им предстоит полное опасностей и испытаний путешествие.

«Мадагаскар», 2005

Мультфильм о четверых сбежавших из зоопарка приятелях стал одним из самых коммерчески успешных в истории студии. Неугомонный лев Алекс, романтичная и наивная зебра Марти, меланхоличный жираф Мелман и Глория, прелестная гиппопотамиха, всю жизнь провели в зоопарке Нью-Йорка. Однажды они понимают, что пора все изменить, сбегают и оказываются на острове Мадагаскар. Здесь выясняется, что дикие с виду животные за проведенное в мегаполисе время напрочь забыли, как выживать в настоящей природе.

Теперь их ждут увлекательные приключения, полные опасностей, веселья и интересных знакомств.

«Барашек Шон», 2015

Персонаж мультсериала так полюбился маленьким зрителям, что удостоился отдельной полнометражки. Жители фермы продолжают водить хозяина за нос. Однажды из-за неугомонного барашка фермер вынужден ехать в город, а его подопечные подозревают, что без помощи он не справится с проблемой.

Стадо овец, маскируясь под людей, отправляется за хозяином в сопровождении пса Блитзера и постоянно попадает в нелепые ситуации.

Выбор редакции
7 сериалов об эпидемиях: от постапокалиптической комедии до пугающе реалистичных драм
7 сериалов об эпидемиях: от постапокалиптической комедии до пугающе реалистичных драм
7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера
7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера
10 самых просматриваемых фильмов Netflix
10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Приложение киноафиши