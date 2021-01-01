Детская популярная серия книг немецкого писателя Эрхарда Дитля о необычных зеленых существах, проживающих на свалке, состоит из 34 частей. Она была переведена более чем на 13 языков мира и продана тиражом свыше пяти миллионов экземпляров в одной только Германии. И вот, наконец, любимая детьми история добралась до киноэкранов.

По сюжету детского анимационного фильма члены семейства Огриков живут тем, что пожирают мусор, поэтому не совсем приятно пахнут. Они видят, что местные жители им совершенно не рады: остерегаются Огриков, считают их противными и обходят стороной. Из-за этого Огрики оказываются в поисках более спокойной жизни и начинают присматривать себе новое пристанище, но нигде не чувствуют себя по-настоящему желанными гостями. Когда они на своем большом зеленом драконе по имени Файрбол прилетают на тихую городскую свалку под названием Нюхвиль, их дети сразу понимают, что наконец-то нашли то самое место, где они могли бы чувствовать себя как дома, поэтому уговаривают родителей остаться там. Однако семья Огриков еще не знает, что такое долгожданное безмятежное пристанище совсем скоро может оказаться полностью разрушенным, так как на этом самом месте власти планируют построить оздоровительный центр. К сожалению, никто, кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти, не догадывается, что только Огрики могут спасти Нюхвиль от надвигающейся опасности.

Полная юмора, очарования и приключений история Огриков расскажет о дружбе и силе семейных уз, которые смогут победить любые неприятности.