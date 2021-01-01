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Постер мультфильма Огрики
Постер мультфильма Огрики
Постер мультфильма Огрики
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.1
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Киноафиша Фильмы Огрики

Огрики

Яркий и смешной мультфильм о «мусорных» человечках The Ogglies 18+
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О фильме

Детская популярная серия книг немецкого писателя Эрхарда Дитля о необычных зеленых существах, проживающих на свалке, состоит из 34 частей. Она была переведена более чем на 13 языков мира и продана тиражом свыше пяти миллионов экземпляров в одной только Германии. И вот, наконец, любимая детьми история добралась до киноэкранов.

По сюжету детского анимационного фильма члены семейства Огриков живут тем, что пожирают мусор, поэтому не совсем приятно пахнут. Они видят, что местные жители им совершенно не рады: остерегаются Огриков, считают их противными и обходят стороной. Из-за этого Огрики оказываются в поисках более спокойной жизни и начинают присматривать себе новое пристанище, но нигде не чувствуют себя по-настоящему желанными гостями. Когда они на своем большом зеленом драконе по имени Файрбол прилетают на тихую городскую свалку под названием Нюхвиль, их дети сразу понимают, что наконец-то нашли то самое место, где они могли бы чувствовать себя как дома, поэтому уговаривают родителей остаться там. Однако семья Огриков еще не знает, что такое долгожданное безмятежное пристанище совсем скоро может оказаться полностью разрушенным, так как на этом самом месте власти планируют построить оздоровительный центр. К сожалению, никто, кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти, не догадывается, что только Огрики могут спасти Нюхвиль от надвигающейся опасности.

Полная юмора, очарования и приключений история Огриков расскажет о дружбе и силе семейных уз, которые смогут победить любые неприятности.

Эрхард Дитль – немецкий писатель, иллюстратор книг и автор песен для детей.

Первая книга из серии «Огрики» была опубликована в 1990 году, а последняя – в 2019. На основе этих книг выходят журналы с дополнительными материалами и альбомы с обучающими песнями. Для детей первого класса даже было разработано и выпущено специальное издание азбуки под названием «Огрики – буквы от А до Я», направленное на обучение детей правилам чтения.

В 1997 году состоялась премьера мюзикла, созданного на основе серии книг «Огрики».

Режиссерами анимационного фильма выступили Дженс Мюллер, который известен своей работой над анимационным сериалом «ЛЕГО Звездные войны», и Тоби Генкель, который работал над такими анимационными фильмами, как «Упс… Ной уплыл!» и «Якари».

Тизер 3D CGI-анимации, использованной в фильме, впервые был представлен на Каннском кинофестивале.

Анимационный фильм «Огрики» является совместным производством нескольких кинокомпаний: немецкой WunderWerk, бельгийской Grid Animation, а также издательской группы Verlag Friedrich Oetinger и Universum Film.

WunderWerk является одной из ведущих продюсерских компаний Германии, специализирующихся на семейных анимационных фильмах. 

Сценарист Джон Чемберс получил премию German Animation Screenplay Award за версию сценария на фестивале анимационных фильмов в Штутгарте в 2016 году.

Производством анимационного фильма занимались Федеральный совет по кинематографии Германии, кинокомпании HessenFilm und Medien и Screen Flanders.

Семейство Огриков на большом зеленом драконе прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жители почему-то им совсем не рады. И никто кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти не подозревает, что только Огрики смогут спасти город от надвигающейся опасности.

Огрики - второй дублированный трейлер
Огрики  второй дублированный трейлер
Страна Германия / Бельгия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 июля 2021
Премьера в мире 1 января 2021
Дата выхода
1 июля 2021 Россия Пионер 6+
4 ноября 2021 Австралия
6 мая 2021 Германия
18 ноября 2021 Дания A
3 сентября 2021 Испания
4 февраля 2022 Литва V
15 декабря 2021 Нидерланды
5 ноября 2021 Норвегия
1 января 2021 США
12 августа 2021 Украина
30 сентября 2022 Швеция Btl
11 февраля 2022 Эстония PERE
6 апреля 2023 Южная Корея All
4 октября 2024 Япония
MPAA PG
Сборы в мире $3 215 293
Производство WunderWerk, Grid Animation, Verlag Friedrich Oetinger
Другие названия
Smelliville, Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing, The Ogglies, The Ogglies: Welcome to Smelliville, Bem-vindo ao Mundo dos Ogglies, Çiykinley, De Drekkies, De Drekkies - Welkom in Stinkiestad, Ekkliene- Velkommen til Søppeldynga, Els Olchis, Los Olchis, Oggliene - Velkommen til Søppeldynga, Ogliai, Oglik: Üdvözlünk Büdifalván!, Oglikud, Oklingerne - Velkommen til Hørmestrup, Stinkisarna, Sušķi no Smaciņciema, The Ogglies - Welcome to Smelliville, Welcome to Smelliville, Нюхвілль, Оглитата: Добре дошли в Смърделград, Огрики, ゴミおばけがやってきた
Режиссер
Тоби Генкель
Тоби Генкель
В ролях
Семадж Александр Каннингем
Кайя Стейн
Лили Хелд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.1 IMDb
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Огрики

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Наша рецензия

Огрики – это озорные небольшие существа зелёного цвета, они путешествуют на драконе и в какой-то момент оказываются в Нюхвилле – городе людей. Огрикам понравилось это место, в первую очередь из-за городской свалки (у них очень специфические поведенческие и кулинарные паттерны), на которой зелёные человечки и поселились. Но примут ли горожане новых соседей? Огрики – плод фантазии немецкого писателя Эрхарда Дитля, автор написал несколько книг об адаптации этих существ в мире…
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Тора Ред 21 июня 2021, 15:05
Очень хорошо, что наконец-то появился мультик про огриков. Думаю детишек на него надо сводить обязательно!
Алексей Поляруш 24 августа 2021, 01:10
Супер!! Супер!!! Супер!!! Мультяшка!!!!!! Просто Ору от счастья !!!!!!! Ах какие они милые!!!! Я в них влюбился,и в свалки тоже)))!!!
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