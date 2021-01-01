Детская популярная серия книг немецкого писателя Эрхарда Дитля о необычных зеленых существах, проживающих на свалке, состоит из 34 частей. Она была переведена более чем на 13 языков мира и продана тиражом свыше пяти миллионов экземпляров в одной только Германии. И вот, наконец, любимая детьми история добралась до киноэкранов.
По сюжету детского анимационного фильма члены семейства Огриков живут тем, что пожирают мусор, поэтому не совсем приятно пахнут. Они видят, что местные жители им совершенно не рады: остерегаются Огриков, считают их противными и обходят стороной. Из-за этого Огрики оказываются в поисках более спокойной жизни и начинают присматривать себе новое пристанище, но нигде не чувствуют себя по-настоящему желанными гостями. Когда они на своем большом зеленом драконе по имени Файрбол прилетают на тихую городскую свалку под названием Нюхвиль, их дети сразу понимают, что наконец-то нашли то самое место, где они могли бы чувствовать себя как дома, поэтому уговаривают родителей остаться там. Однако семья Огриков еще не знает, что такое долгожданное безмятежное пристанище совсем скоро может оказаться полностью разрушенным, так как на этом самом месте власти планируют построить оздоровительный центр. К сожалению, никто, кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти, не догадывается, что только Огрики могут спасти Нюхвиль от надвигающейся опасности.
Полная юмора, очарования и приключений история Огриков расскажет о дружбе и силе семейных уз, которые смогут победить любые неприятности.
Эрхард Дитль – немецкий писатель, иллюстратор книг и автор песен для детей.
Первая книга из серии «Огрики» была опубликована в 1990 году, а последняя – в 2019. На основе этих книг выходят журналы с дополнительными материалами и альбомы с обучающими песнями. Для детей первого класса даже было разработано и выпущено специальное издание азбуки под названием «Огрики – буквы от А до Я», направленное на обучение детей правилам чтения.
В 1997 году состоялась премьера мюзикла, созданного на основе серии книг «Огрики».
Режиссерами анимационного фильма выступили Дженс Мюллер, который известен своей работой над анимационным сериалом «ЛЕГО Звездные войны», и Тоби Генкель, который работал над такими анимационными фильмами, как «Упс… Ной уплыл!» и «Якари».
Тизер 3D CGI-анимации, использованной в фильме, впервые был представлен на Каннском кинофестивале.
Анимационный фильм «Огрики» является совместным производством нескольких кинокомпаний: немецкой WunderWerk, бельгийской Grid Animation, а также издательской группы Verlag Friedrich Oetinger и Universum Film.
WunderWerk является одной из ведущих продюсерских компаний Германии, специализирующихся на семейных анимационных фильмах.
Сценарист Джон Чемберс получил премию German Animation Screenplay Award за версию сценария на фестивале анимационных фильмов в Штутгарте в 2016 году.
Производством анимационного фильма занимались Федеральный совет по кинематографии Германии, кинокомпании HessenFilm und Medien и Screen Flanders.
Семейство Огриков на большом зеленом драконе прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жители почему-то им совсем не рады. И никто кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти не подозревает, что только Огрики смогут спасти город от надвигающейся опасности.
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