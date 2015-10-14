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Абулеле Абулеле
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Abulele

Абулеле, 2015

2015 / Израиль
5.9 Оцените
15 голосов
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О фильме

Старший брат десятилетнего Адама погиб в автокатастрофе год назад. Как и его родители, он изо всех сил старается справиться со своим горем, но чувствует себя очень одиноким. Все меняется, когда мальчик встречает древнего монстра Абулеле. Местные легенды рассказывают, что Абулеле чрезвычайно опасны, но на самом деле они весьма дружелюбные и игривые существа. Чтобы спасти своего нового друга, мальчику придется оставить прошлое позади и понять, что когда ты действительно кого-то любишь, ты не одинок.

5.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 31 марта 2018
Премьера в мире 14 октября 2015
Возраст 12+
Режиссер
Джонатан Гева
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Абулеле 1 постер
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