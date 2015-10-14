Абулеле, 2015

Старший брат десятилетнего Адама погиб в автокатастрофе год назад. Как и его родители, он изо всех сил старается справиться со своим горем, но чувствует себя очень одиноким. Все меняется, когда мальчик встречает древнего монстра Абулеле. Местные легенды рассказывают, что Абулеле чрезвычайно опасны, но на самом деле они весьма дружелюбные и игривые существа. Чтобы спасти своего нового друга, мальчику придется оставить прошлое позади и понять, что когда ты действительно кого-то любишь, ты не одинок.