Повелитель драконов, 2020

Когда-то очень давно на Земле жили миллионы драконов, однако эти времена прошли. Сейчас их практически не найти. Однако все же один остался — молодой и неугомонный, он летает между небоскребов, уклоняясь от взоров сонных людей. Однажды он встречает юношу, который соглашается помочь дракону найти его дальних родственников…

Режиссером анимационного фильма «Повелитель драконов» стал израильтянин Томер Ешед. Это его четвертый студийный проект. Ешед может быть знаком зрителям по мультфильмам «Гордость фламинго» и «Чудеса природы». Соавтором сценария «Повелителя драконов» стал Джон Р. Смит («Куриный забег»). Свои голоса главным героям мультфильма подарили британская актриса Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»), Фредди Хаймор («Хороший доктор»), а также Патрик Стюарт («Люди Икс») и Томас Сэнгстер («Реальная любовь»).

Серебряный дракон (Томас Сэнгстер) — один из немногих представителей своего рода, который продолжает открыто путешествовать по Земле. Он знает, что все его предки живы. Они прячутся в каком-то отдаленном от человечества месте, где их никто не может потревожить. Находясь в поисках идеального места для жизни и продолжения рода, дракон и его подруга-кобольд (Фелисити Джонс) знакомятся с осиротевшим мальчиком по имени Бен (Фредди Хаймор). Вместе они отправляются в путешествие, полное опасных и захватывающих приключений.