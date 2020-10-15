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Повелитель драконов Повелитель драконов
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Dragon Rider

Повелитель драконов, 2020

2020 / Германия
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Семейное фэнтези о мальчике-сироте, который заводит дружбу с удивительными существами.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то очень давно на Земле жили миллионы драконов, однако эти времена прошли. Сейчас их практически не найти. Однако все же один остался — молодой и неугомонный, он летает между небоскребов, уклоняясь от взоров сонных людей. Однажды он встречает юношу, который соглашается помочь дракону найти его дальних родственников…

Режиссером анимационного фильма «Повелитель драконов» стал израильтянин Томер Ешед. Это его четвертый студийный проект. Ешед может быть знаком зрителям по мультфильмам «Гордость фламинго» и «Чудеса природы». Соавтором сценария «Повелителя драконов» стал Джон Р. Смит («Куриный забег»). Свои голоса главным героям мультфильма подарили британская актриса Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»), Фредди Хаймор («Хороший доктор»), а также Патрик Стюарт («Люди Икс») и Томас Сэнгстер («Реальная любовь»).

Серебряный дракон (Томас Сэнгстер) — один из немногих представителей своего рода, который продолжает открыто путешествовать по Земле. Он знает, что все его предки живы. Они прячутся в каком-то отдаленном от человечества месте, где их никто не может потревожить. Находясь в поисках идеального места для жизни и продолжения рода, дракон и его подруга-кобольд (Фелисити Джонс) знакомятся с осиротевшим мальчиком по имени Бен (Фредди Хаймор). Вместе они отправляются в путешествие, полное опасных и захватывающих приключений.

 

В основу анимационного фильма лег одноименный роман Корнелии Функе, который был опубликован в 1997 году.

Работа над «Повелителем драконов» проходила в Мюнхене, Берлине и Антверпене.

Финансированием картины занимался Фонд кино Баварии.

Производством анимационной ленты занималась компания Constantin Film.

Изначально «Повелителя драконов» хотели выпустить в мировой прокат в августе 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса премьеру отложили на октябрь 2020 года.

Бюджет фильма составил 15 миллионов евро.

Когда-то драконы властвовали на Земле, но в наши дни их можно встретить только в кино. Однако молодой дракон, пробираясь сквозь небоскребы мегаполисов и уклоняясь от взоров вечно спешащих людей, мечтает добраться до мест, где по легендам могучие рептилии живут в спокойствии и безопасности. Об этом он просит одного незадачливого паренька, который, как и все мы, даже не подозревал, что драконы реальные и очень даже милые существа. Вместе они отправятся в путешествие по самым таинственным уголкам Земли, а юноше придется постараться, ведь спасти драконий род может только истинный повелитель драконов!

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 29 октября 2020
Премьера онлайн 12 февраля 2021
Премьера в мире 15 октября 2020
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Томер Ешед
Томер Ешед
В ролях
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Томас Сангстер
Томас Сангстер
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Нонсо Анози
Нонсо Анози
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Повелитель драконов 4 постера
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Наша рецензия
Две недели назад я записывала интервью с 10-летней актрисой. Когда я отправила ей ссылку на готовый материал, она восхитилась картинкой, которая стоит у меня в Вотсапп. Спросила: «А кто это?» На картинке — скриншот из фильма «Сердце дракона» 1996 года, скептический Драко, за которым угадывается мимика сэра Шона Коннери. Я не сдержалась и спросила у ребёнка: «А ты не видела этого фильма?», на что, логично, получила отрицательный ответ. Так я поняла, как…
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olga-ymnica 13 ноября 2020, 20:37
Отличный мультик для всей семьи, не пожалеете точно
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