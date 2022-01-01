Образ клоуна – символ вечной радости, ничем не вызванного веселья. Возможно, из-за нереалистичности этих явлений загримированное лицо вызывает у многих неприязнь и дискомфорт. В кинематографе клоун используется как персонаж, вселяющий ужас в других героев и зрителей.

Пять лучших фильмов про клоунов

Немалый вклад в восприятие яркого грима поверх мертвенно-бледной из-за белил кожи внесла репутация образа клоуна. Убийцам и маньякам так пришлось по душе это амплуа, что в истории появилось достаточно много печально известных примеров. Самый знаменитый из них, маньяк Джон Гейси, жестоко убил больше 30 человек, в том числе детей и подростков. Со временем боязнь наряженных циркачей распространилась настолько, что получила официальное название – коулрофобия.

«Оно», 2017

Перезапуск экранизации известного произведения Стивена Кинга рассказывает о странных событиях в небольшом городке Дерри. Малыш Джорджи от скуки отправляется гулять в одиночестве, пока его старший брат болеет, и больше не возвращается домой. Билл даже через год не может смириться с пропажей Джорджи, а тем временем пропадает без вести девочка из школы и местный мальчишка-хулиган. Попытки полиции расследовать странное дело проваливаются.

Однажды Билл и его друзья находят причину происходящего: древнее зло приняло облик Пеннивайза, ужасного клоуна, и теперь детям предстоит столкнуться со своими самыми жуткими ожившими страхами один на один.

«Проклятье клоуна», 2015

Вино, Баббо, Анакен и Люси – дети, часто нарушающие указания взрослых и бегающие играть на площадку закрытой ярмарки. Однажды Вино находит там странную шкатулку. С помощью соседа, писателя Дональда, он открывает ее. Внутри прячется фигурка, изображающая клоуна. На следующее утро мальчик демонстрирует загадочную находку приятелям, а вскоре в городе начинают умирать дети. Их объединяет посещение ярмарки в день перед открытием и найденные в вещах изображения клоуна.

Дональд боится за жизнь племянника и собирается расследовать пугающее дело.

«Джокер», 2019

Фильм, за роль в котором Хоакин Феникс получил «Оскар», рассказывает историю знаменитого готэмского суперзлодея Джокера. Артур Флек – неудачник, зарабатывающий на улице, притворяясь клоуном. После детской травмы он получил странную особенность – неконтролируемо смеяться, чаще всего в неуместных ситуациях. Мужчина живет с матерью и мечтает стать популярным комиком.

Артура никто и никогда не замечает, но однажды все его демоны выходят наружу, и натянутый смех неудачника становится искренним хохотом жестокого Джокера.

«Мотель Клоун», 2019

Охотники за призраками и веселая компания возвращающихся с девичника подруг волей случая ночуют в одном безлюдном придорожном отеле неподалеку от старинного кладбища. Наутро оказывается, что все машины постояльцев сломаны и добраться до цивилизации нет возможности. А вокруг – ожившие души погибшего при странных обстоятельствах коллектива клоунов, которые теперь жаждут убивать всех, кого встретят на своем пути.

Героям предстоит объединить силы, чтобы получить хоть какой-то шанс на спасение.

«Шкатулка дьявола», 2019

Кейси, новый работник музея, в первый рабочий день находит на складе раритетную шкатулку с фигуркой клоуна внутри. Открыв коробочку, мужчина выпускает наружу древнее зло. Он понимает это только после того, как эксперт по антикварным изделиям рассказывает о зловещих легендах, связанных с вещицей. Другие сотрудники музея не верят в эти истории, но скоро им придется столкнуться воочию с демоническим созданием…