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Фильмы про клоунов
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Фильмы про клоунов

Все 30 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Оно 2
Оно 2
7.0
ужасы, триллер
2019, США
Джокер
Джокер
8.0
криминал, драма
2019, США
Трое из ада
Трое из ада
5.0
боевик, ужасы
2019, США
Оно
Оно
7.0
ужасы, триллер
2017, США
Шоколад
Шоколад
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2016, Франция
31: Праздник смерти
31: Праздник смерти
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы
2016, США
Из темноты
Из темноты
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, триллер
2015, США / Колумбия / Испания
Проклятье клоуна
Проклятье клоуна
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, триллер
2015, Индонезия
Клоун
Клоун
6.0
ужасы
2014, США / Канада
Цирк мертвецов
Цирк мертвецов
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, ужасы, триллер
2014, США
Хижина в лесу
Хижина в лесу
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, триллер
2012, США
Сайлент Хилл 2 3D
Сайлент Хилл 2 3D
7.0
ужасы
2012, США / Франция
Карнавал Дьявола
Карнавал Дьявола
6.0

2012, США
Cirque du Soleil: Сказочный мир
Cirque du Soleil: Сказочный мир
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези
2012, США
Швы
Швы
5.0
комедия, ужасы
2012, Ирландия
Воды слонам!
Воды слонам!
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма
2011, США
Задание
Задание
Смотреть за 1 рубль
4.0
ужасы
2011, США
Врата 3D
Врата 3D
6.0
триллер, ужасы
2010, США
Печальная баллада для трубы
Печальная баллада для трубы
7.0
военный, драма, комедия
2010, Франция / Испания
Смертельная гонка
Смертельная гонка
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8.0
фантастика, триллер, приключения, боевик
2008, США
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Образ клоуна – символ вечной радости, ничем не вызванного веселья. Возможно, из-за нереалистичности этих явлений загримированное лицо вызывает у многих неприязнь и дискомфорт. В кинематографе клоун используется как персонаж, вселяющий ужас в других героев и зрителей.

Пять лучших фильмов про клоунов

Немалый вклад в восприятие яркого грима поверх мертвенно-бледной из-за белил кожи внесла репутация образа клоуна. Убийцам и маньякам так пришлось по душе это амплуа, что в истории появилось достаточно много печально известных примеров. Самый знаменитый из них, маньяк Джон Гейси, жестоко убил больше 30 человек, в том числе детей и подростков. Со временем боязнь наряженных циркачей распространилась настолько, что получила официальное название – коулрофобия.

«Оно», 2017

Перезапуск экранизации известного произведения Стивена Кинга рассказывает о странных событиях в небольшом городке Дерри. Малыш Джорджи от скуки отправляется гулять в одиночестве, пока его старший брат болеет, и больше не возвращается домой. Билл даже через год не может смириться с пропажей Джорджи, а тем временем пропадает без вести девочка из школы и местный мальчишка-хулиган. Попытки полиции расследовать странное дело проваливаются.

Однажды Билл и его друзья находят причину происходящего: древнее зло приняло облик Пеннивайза, ужасного клоуна, и теперь детям предстоит столкнуться со своими самыми жуткими ожившими страхами один на один.

«Проклятье клоуна», 2015

Вино, Баббо, Анакен и Люси – дети, часто нарушающие указания взрослых и бегающие играть на площадку закрытой ярмарки. Однажды Вино находит там странную шкатулку. С помощью соседа, писателя Дональда, он открывает ее. Внутри прячется фигурка, изображающая клоуна. На следующее утро мальчик демонстрирует загадочную находку приятелям, а вскоре в городе начинают умирать дети. Их объединяет посещение ярмарки в день перед открытием и найденные в вещах изображения клоуна.

Дональд боится за жизнь племянника и собирается расследовать пугающее дело.

«Джокер», 2019

Фильм, за роль в котором Хоакин Феникс получил «Оскар», рассказывает историю знаменитого готэмского суперзлодея Джокера. Артур Флек – неудачник, зарабатывающий на улице, притворяясь клоуном. После детской травмы он получил странную особенность – неконтролируемо смеяться, чаще всего в неуместных ситуациях. Мужчина живет с матерью и мечтает стать популярным комиком.

Артура никто и никогда не замечает, но однажды все его демоны выходят наружу, и натянутый смех неудачника становится искренним хохотом жестокого Джокера.

«Мотель Клоун», 2019

Охотники за призраками и веселая компания возвращающихся с девичника подруг волей случая ночуют в одном безлюдном придорожном отеле неподалеку от старинного кладбища. Наутро оказывается, что все машины постояльцев сломаны и добраться до цивилизации нет возможности. А вокруг – ожившие души погибшего при странных обстоятельствах коллектива клоунов, которые теперь жаждут убивать всех, кого встретят на своем пути.

Героям предстоит объединить силы, чтобы получить хоть какой-то шанс на спасение.

«Шкатулка дьявола», 2019

Кейси, новый работник музея, в первый рабочий день находит на складе раритетную шкатулку с фигуркой клоуна внутри. Открыв коробочку, мужчина выпускает наружу древнее зло. Он понимает это только после того, как эксперт по антикварным изделиям рассказывает о зловещих легендах, связанных с вещицей. Другие сотрудники музея не верят в эти истории, но скоро им придется столкнуться воочию с демоническим созданием…

Перед Кейси стоит невероятно сложная задача: вернуть жуткого клоуна в шкатулку.

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