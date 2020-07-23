Семейка Бигфутов, 2020

Создатели «Стань легендой! Бигфут Младший» возвращаются с продолжением истории о необычной семье, в которой забавные персонажи и юмор соседствуют с проблемами экологии и селебрити-культуры.
Старожил европейской 3D-анимации Бен Стассен продолжает историю о Бигфутах вместе со своей прежней командой в лице сорежиссера Жереми Дегрусона, а также авторов сценария Боба Барлена и Кэллана Брункера. Фильм был создан при сотрудничестве Бельгии и Франции и в 2020 году попал в программу крупнейшего в мире фестиваля анимации в Анси. Бен Стассен, чей мультфильм «Королевский корги» снискал довольно печальную славу как в России, так и за рубежом, в «Семейке Бигфутов» пытается сместить фокус фильма с повестки политической на экологическую.
После того как на Бигфута (Алексис Виктор) обрушилась внезапная слава, он надеялся найти ей применение, использовать ее для создания лучшего мира. И такой шанс ему представляется, когда единственный в своем роде заповедник на Аляске оказывается под угрозой из-за нефтедобывающей корпорации. Бигфут отправляется на север страны, чтобы помешать алчным бизнесменам и их планам, которые могут нанести непоправимый урон природе, но совершенно неожиданно пропадает. Тогда его сын Адам (Килиан Труийяр) и жена Шелли (Мари Шевало) собирают всю свою пушистую семью, чтобы отыскать его и помочь осуществить задуманное.
Фильм попал в программу Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси в 2020 году.
Образ главы Xtrakt создавался с опорой на американских предпринимателей Стива Джобса и Илона Маска.
Сценарий написали те же авторы, что работали над приквелом «Семейки Бигфутов».
Первоначально фильм должен был называться Bigfoot Superstar («Бигфут суперзвезда»).
Режиссер Бен Стассен является пионером европейской 3D-анимации.
Все семьи разные, но эта - самая разношерстная. Папа когда-то превратился в Бигфута, сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных, так еще и в доме вместе с ними и мамой живет целый зоопарк - огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот со множеством очаровательных детенышей. Когда же уникальному заповеднику на Аляске понадобится помощь, вся семейка Бигфутов отправится в большое путешествие и покажет всему миру, на что способна их команда…