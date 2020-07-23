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Семейка Бигфутов Семейка Бигфутов
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Bigfoot Family

Семейка Бигфутов, 2020

2020 / Франция / США
8.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Удивительные приключения самой необычной семьи в мире.
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Создатели «Стань легендой! Бигфут Младший» возвращаются с продолжением истории о необычной семье, в которой забавные персонажи и юмор соседствуют с проблемами экологии и селебрити-культуры.

Старожил европейской 3D-анимации Бен Стассен продолжает историю о Бигфутах вместе со своей прежней командой в лице сорежиссера Жереми Дегрусона, а также авторов сценария Боба Барлена и Кэллана Брункера. Фильм был создан при сотрудничестве Бельгии и Франции и в 2020 году попал в программу крупнейшего в мире фестиваля анимации в Анси. Бен Стассен, чей мультфильм «Королевский корги» снискал довольно печальную славу как в России, так и за рубежом, в «Семейке Бигфутов» пытается сместить фокус фильма с повестки политической на экологическую.

После того как на Бигфута (Алексис Виктор) обрушилась внезапная слава, он надеялся найти ей применение, использовать ее для создания лучшего мира. И такой шанс ему представляется, когда единственный в своем роде заповедник на Аляске оказывается под угрозой из-за нефтедобывающей корпорации. Бигфут отправляется на север страны, чтобы помешать алчным бизнесменам и их планам, которые могут нанести непоправимый урон природе, но совершенно неожиданно пропадает. Тогда его сын Адам (Килиан Труийяр) и жена Шелли (Мари Шевало) собирают всю свою пушистую семью, чтобы отыскать его и помочь осуществить задуманное.

Фильм попал в программу Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси в 2020 году.

Образ главы Xtrakt создавался с опорой на американских предпринимателей Стива Джобса и Илона Маска.

Сценарий написали те же авторы, что работали над приквелом «Семейки Бигфутов».

Первоначально фильм должен был называться Bigfoot Superstar («Бигфут суперзвезда»).

Режиссер Бен Стассен является пионером европейской 3D-анимации.

Все семьи разные, но эта - самая разношерстная. Папа когда-то превратился в Бигфута, сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных, так еще и в доме вместе с ними и мамой живет целый зоопарк - огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот со множеством очаровательных детенышей. Когда же уникальному заповеднику на Аляске понадобится помощь, вся семейка Бигфутов отправится в большое путешествие и покажет всему миру, на что способна их команда…

8.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 октября 2020
Премьера онлайн 18 декабря 2020
Премьера в мире 23 июля 2020
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Бен Стассен
Бен Стассен
В ролях
Килиан Труийяр
Алексис Виктор
Мари Шевало
Фредерик Сутерель
Себастьян Дежу
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Семейка Бигфутов 3 постера
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Адам обычный подросток. Почти. Влюблен в одноклассницу, но не может пригласить ее даже в кино — слишком застенчив. Зато способен подслушать на расстоянии в сотню метров, что она рассказывает о нем своей подруге. Помимо прочего, юноша  понимает язык животных и очень-очень быстро бегает. Адам — сын Бигфута, впрочем, экстраординарный отец большую часть времени не живет дома и мальчика преимущественно воспитывает мать. Когда Бигфут возвращается, он оказывается в прямом эфире на…
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3 декабря 2020 11:00
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