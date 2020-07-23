Семейка Бигфутов, 2020

Создатели «Стань легендой! Бигфут Младший» возвращаются с продолжением истории о необычной семье, в которой забавные персонажи и юмор соседствуют с проблемами экологии и селебрити-культуры.

Старожил европейской 3D-анимации Бен Стассен продолжает историю о Бигфутах вместе со своей прежней командой в лице сорежиссера Жереми Дегрусона, а также авторов сценария Боба Барлена и Кэллана Брункера. Фильм был создан при сотрудничестве Бельгии и Франции и в 2020 году попал в программу крупнейшего в мире фестиваля анимации в Анси. Бен Стассен, чей мультфильм «Королевский корги» снискал довольно печальную славу как в России, так и за рубежом, в «Семейке Бигфутов» пытается сместить фокус фильма с повестки политической на экологическую.

После того как на Бигфута (Алексис Виктор) обрушилась внезапная слава, он надеялся найти ей применение, использовать ее для создания лучшего мира. И такой шанс ему представляется, когда единственный в своем роде заповедник на Аляске оказывается под угрозой из-за нефтедобывающей корпорации. Бигфут отправляется на север страны, чтобы помешать алчным бизнесменам и их планам, которые могут нанести непоправимый урон природе, но совершенно неожиданно пропадает. Тогда его сын Адам (Килиан Труийяр) и жена Шелли (Мари Шевало) собирают всю свою пушистую семью, чтобы отыскать его и помочь осуществить задуманное.