Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лисан аль-Гаиб, что за балет? «Дюна: Часть третья» будет отличаться от прошлых частей — теперь почти мюзикл

Лисан аль-Гаиб, что за балет? «Дюна: Часть третья» будет отличаться от прошлых частей — теперь почти мюзикл

12 июля 2025 11:50
Пол Атрейдес

Ушел ключевой сотрудник, отвечавший за сочную картинку. 

Съёмки третьей части «Дюны» Дени Вильнев начал в июле 2025 года, и сразу же стало известно об изменении за камерой. Фильм тонально будет отличаться от прошлых двух частей, и это, увы, не фигура речи.

Кто ушел, кто пришел

Вместо Грега Фрейзера, отвечавшего за визуальный облик двух первых фильмов, оператором стал Линус Сандгрен — лауреат «Оскара» за «Ла-Ла Ленд».

Лисан аль-Гаиб, что за балет? «Дюна: Часть третья» будет отличаться от прошлых частей — теперь почти мюзикл

Для зрителя это значит одно: атмосфера пустыни Арракиса может кардинально измениться. Если Фрейзер строил кадр на архитектуре света и строгости композиции, Сандгрен работает иначе — его стиль подвижен, эмоционален, с тягой к мягкой цветовой палитре и тонким отблескам романтизма.

Лисан аль-Гаиб, что за балет? «Дюна: Часть третья» будет отличаться от прошлых частей — теперь почти мюзикл

Его камера умеет летать, парить, дышать. Сравнение с мюзиклом здесь не случайно — именно он создал тот знаменитый закат в «Ла-Ла Ленде», где город становится частью хореографии. Представьте себе танцующих с крисами фрименов? Нам тоже стало дурно.

Почему ушел прежний оператор

Пока неясно, почему Фрейзер покинул проект. Версию с конфликтом графиков съёмок «Бэтмена 2» опровергает сам календарь — Мэтт Ривз только завершил сценарий, производство не началось. Тем временем Фрейзер продолжает работать с Warner Bros. и явно не в ссоре с Вильневом — значит, выбор был осознанным.

Лисан аль-Гаиб, что за балет? «Дюна: Часть третья» будет отличаться от прошлых частей — теперь почти мюзикл

Зрители уже гадают, как изменится визуальный стиль. Особенно учитывая, что «Дюна: Часть третья» будет основана на книге «Мессия Дюны» — самой интимной, самой религиозной и самой трагичной в цикле. От зрелища войн и пустынных эпосов франшиза движется к внутреннему миру Пола (или Пауля, тут кому что ближе) Атрейдеса. А Сандгрен как раз умеет снимать персонажа сквозь свет.

Лисан аль-Гаиб, что за балет? «Дюна: Часть третья» будет отличаться от прошлых частей — теперь почти мюзикл

Прощаемся с «Мессией»: Дени Вильнев официально переименовал «Дюну 3», и фанатам книг объяснение явно не понравится.

Фото: Кадр из фильма «Дюна» (2021), «Дюна 2» (2024), «Ла-Ла-Лэнд» (2016)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит «Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит Читать дальше 22 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Читать дальше 21 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше