Лисан аль-Гаиб, что за балет? «Дюна: Часть третья» будет отличаться от прошлых частей — теперь почти мюзикл

Съёмки третьей части «Дюны» Дени Вильнев начал в июле 2025 года, и сразу же стало известно об изменении за камерой. Фильм тонально будет отличаться от прошлых двух частей, и это, увы, не фигура речи.

Кто ушел, кто пришел

Вместо Грега Фрейзера, отвечавшего за визуальный облик двух первых фильмов, оператором стал Линус Сандгрен — лауреат «Оскара» за «Ла-Ла Ленд».

Для зрителя это значит одно: атмосфера пустыни Арракиса может кардинально измениться. Если Фрейзер строил кадр на архитектуре света и строгости композиции, Сандгрен работает иначе — его стиль подвижен, эмоционален, с тягой к мягкой цветовой палитре и тонким отблескам романтизма.

Его камера умеет летать, парить, дышать. Сравнение с мюзиклом здесь не случайно — именно он создал тот знаменитый закат в «Ла-Ла Ленде», где город становится частью хореографии. Представьте себе танцующих с крисами фрименов? Нам тоже стало дурно.

Почему ушел прежний оператор

Пока неясно, почему Фрейзер покинул проект. Версию с конфликтом графиков съёмок «Бэтмена 2» опровергает сам календарь — Мэтт Ривз только завершил сценарий, производство не началось. Тем временем Фрейзер продолжает работать с Warner Bros. и явно не в ссоре с Вильневом — значит, выбор был осознанным.

Зрители уже гадают, как изменится визуальный стиль. Особенно учитывая, что «Дюна: Часть третья» будет основана на книге «Мессия Дюны» — самой интимной, самой религиозной и самой трагичной в цикле. От зрелища войн и пустынных эпосов франшиза движется к внутреннему миру Пола (или Пауля, тут кому что ближе) Атрейдеса. А Сандгрен как раз умеет снимать персонажа сквозь свет.

Прощаемся с «Мессией»: Дени Вильнев официально переименовал «Дюну 3», и фанатам книг объяснение явно не понравится.