Исполнители желаний, дружелюбные духи и веселые балагуры – благодаря многочисленным фильмам именно такое представление сложилось о джиннах у зрителей. Вот только в древности эти мистические создания считались одними из самых опасных. Сверхъестественные существа в мифологии отличались жестокостью и свирепостью.

Пять лучших фильмов про джиннов

Большинство фильмов про джиннов представляют их положительными персонажами. Древние духи исполняют желания, помогают главным героям выпутываться из самых сложных ситуаций и даруют им невероятные богатства. На самом же деле большинство мифологических созданий опасны для простых людей. И желание, загаданное духу, может привести к серьезным неприятностям.

Старик Хоттабыч

Советский приключенческий фильм является экранизацией одноименной повести. Действие происходит в Москве. Обычный 12-летний школьник Волька находит в реке загадочный кувшин. Он надеется обнаружить внутри древние сокровища, которые сможет сдать в музей. Но случайно освобождает джинна, который находился в заточении множество лет. Старик Хоттабыч так рад долгожданной свободе, что готов исполнить любое желание мальчика. Вот только тому не нужны ни караваны верблюдов, ни предметы роскоши.

Советский пионер воспитан в скромности и не собирается становиться правителем мира.

Аладдин

Современной экранизацией классического мультфильма Disney занимался культовый режиссер Гай Ричи. Со съемками мюзикла связан небольшой скандал. Во время масштабных сцен в массовке задействовали белых актеров, которым пришлось накладывать грим, чтобы они не выделялись в толпе. Создателей обвинили в том, что они задействовали мало людей ближневосточного происхождения. Но это не помешало картине стать популярной у зрителей. Фильм о похождениях удачливого воришки Аладдина и Джинна в исполнении Уилла Смита посмотрели миллионы зрителей. А кассовые сборы картины превысили 1 млрд долларов.

Новые приключения Аладдина

Еще одна экранизация популярной истории совместного производства Франции и Бельгии. Создатели постарались рассказать собственную версию, многое изменив в классическом сюжете. Действие происходит в Багдаде, однако здесь царят свои порядки. Ковер-самолет можно приобрести вполне легально, вот только для полета на нем потребуется страховка. А волшебная лампа разблокируется, как современные телефоны – одним касанием пальца.

В этом странном мире живет Аладдин – вор, которому суждено освободить Джинна и завоевать сердце прекрасной принцессы.

Хоттабыч

В основе сюжета современной ленты лежит роман «Медный кувшин старика Хоттабыча», в котором на новый лад обыгрывается повесть советского периода. Главный герой фильма – простой программист Гена, который может взломать любой сайт. Однажды на онлайн-аукционе он крадет антикварный кувшин, в котором уже давно томится древний джинн Хоттабыч. Он предлагает своему освободителю исполнить 3 его желания. Правда, Гена не отличается оригинальностью, поэтому просит напечатать как можно больше долларовых банкнот. А в это время на поиски неизвестного хакера брошены все силы американской разведки.

Исполнитель желаний

Создатели этого фильма решили опровергнуть миф о том, что джинны – безобидные создания, способные лишь исполнять желания. Они взяли за основу классическое представление о древних духах. Как верили жители Востока, эти создания могут серьезно навредить людям. Один из таких джиннов и появляется в ленте. 800 лет он находился в заточении и теперь мечтает только о том, как отомстить. Взамен на душу человека он предлагает ему исполнить 3 любых желания.