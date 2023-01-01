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Аладдин Аладдин
Киноафиша Фильмы Аладдин Аладдин, 2019: актеры и роли
Aladdin Аладдин 2019 / США
8.3 Оцените
253 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Аладдин, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Ричи Гай Ричи Guy Ritchie
В ролях
Уилл Смит Уилл Смит Will Smith Мена Массуд Мена Массуд Mena Massoud Наоми Скотт Наоми Скотт Naomi Scott Марван Кензари Марван Кензари Marwan Kenzari Нуман Аджар Нуман Аджар Numan Acar Назим Пэдрад Назим Пэдрад Nasim Pedrad Билли Магнуссен Билли Магнуссен Billy Magnussen
Роли озвучивали
Алексей Чумаков Алексей Чумаков Aleksey Chumakov
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
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2023, США, триллер, боевик, комедия
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2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
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2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
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Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
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