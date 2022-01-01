Кинематограф не стоит на месте, и наши представления о лучших фильмах довольно часто меняются. Есть классика, вроде «Списка Шиндлера» или «Побега из Шоушенка», на место которых в списке лучших посягать просто нельзя, а есть новички, как «Джокер», которым еще предстоит пройти проверку временем.

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