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Фильмы про исполнение желаний
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Фильмы про исполнение желаний

Все 37 Онлайн
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Остров фантазий
Остров фантазий
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5.0
ужасы, фантастика
2020, США
Секрет
Секрет
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6.0
драма
2020, США
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом
6.0
комедия, мелодрама
2020, Россия
Коснись единорога и загадай желание
Коснись единорога и загадай желание
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5.0
фэнтези, приключения
2020, США
Аладдин
Аладдин
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8.0
приключения, мюзикл
2019, США
Комната желаний
Комната желаний
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6.0
фантастика
2019, Франция / Люксембург / Бельгия
Мужчины со слабостями
Мужчины со слабостями
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6.0
комедия, драма
2019, США
С новым годом!
С новым годом!
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5.0
комедия, мелодрама
2019, Чехия / Словакия
Статус: Обновлен
Статус: Обновлен
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6.0
комедия
2018, США / Канада
30 безумных желаний
30 безумных желаний
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6.0
драма, комедия, приключения
2018, США
В поисках единорога
В поисках единорога
2.0
фэнтези
2018, США
Успеть за 2 часа
Успеть за 2 часа
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4.0
семейный
2018, Великобритания
Все ждут Рождество: Люси против Крамоса
Все ждут Рождество: Люси против Крамоса
5.0
приключения, семейный
2018, Дания
Бойся своих желаний
Бойся своих желаний
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5.0
ужасы, фэнтези, триллер
2017, США
Маняшино озеро
Маняшино озеро
0.0
драма
2017, Россия
Место встречи
Место встречи
7.0
комедия, драма
2017, Италия
Двенадцать чудес
Двенадцать чудес
6.0
мелодрама
2017, Россия
После тебя
После тебя
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7.0
драма
2016, Россия
Желания, желания
Желания, желания
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5.0
ужасы
2016, Мексика
Федька
Федька
4.0
детский, приключения
2014, Россия
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Мечтая, человек так концентрируется на своей заветной цели, что совершенно забывает подумать: как ее достижение повлияет на всю его жизнь и не перевернет ли это ее с ног на голову? Последствия внезапно и в неподходящий момент исполнившихся желаний приводят героев фильмов к непредсказуемому результату.

Пять лучших фильмов про исполнение желаний

Многие люди, обретя некоторый жизненный опыт, отказываются загадывать желание на свой день рождения, на падающую звезду или новогодний бокал шампанского. Они не делают этого вовсе не из-за скепсиса и недоверия к традиции, а потому, что знают: мечта может исполниться вовсе не так, как предполагалось, а в отдельных случаях стать настоящей катастрофой.

Остров фантазий

Пятеро незнакомых людей оказываются счастливчиками, выигравшими конкурс. Их приз – поездка на таинственный Остров Фантазий. Некий мистер Рорк обязуется исполнять заветные мечты своих посетителей – по одной с каждого победителя. Патрик, бывший агент полиции, всегда хотел стать солдатом и побывать в зоне боевых действий. Елена, обеспеченная бизнес-леди, мечтает вернуть любимого, от предложения руки и сердца которого она неосмотрительно отказалась. Мелани грезит местью девушке, которая изводила ее в школе. А двое братьев хотят просто как следует расслабиться.

Вскоре главные герои поймут, почему нужно быть осторожными со своими желаниями.

Секрет

Миранда – вдова, воспитывающая троих детей и переживающая период серьезных финансовых затруднений. Однажды она случайно знакомится с профессором Брэем Джонсоном. Он помогает женщине починить крышу, поврежденную во время шторма, становится другом семьи и поддерживает всех ее членов советами и своим присутствием.

С ним в доме начинают по-другому смотреть на жизнь, но в чем же секрет непостижимого счастья и как у персонажа получается влиять на судьбу окружающих?

Бойся своих желаний

Клэр – обычная школьница. Ее отец зарабатывает тем, что ищет в мусорных баках ценные вещи, которые нередко попадаются среди хлама, и продает их. Однажды он обнаруживает странную шкатулку, китайскую вещицу, по легенде, исполняющую желания. Предмет явно недешев, и мужчина преподносит его в качестве подарка Клэр. Девочка не считает себя суеверной и не думает, что деревянный ящичек может что-то изменить в ее жизни. В шутку она просит сгноить школьную королеву красоты и приходит в настоящий шок, когда наутро ее желание исполняется.

Клэр начинает отчаянно использовать свою новую возможность, но она еще не знает, что за все придется платить.

Клик: с пультом по жизни

Майк Ньюман – амбициозный и целеустремленный мужчина. У него есть прекрасная жена и дети, но совершенно нет времени ни на семью, ни на отдых, ни на разговоры и праздники. Однажды в руки к неисправимому трудоголику попадает магический пульт, с помощью которого можно перемотать нежелательные моменты и не тратить время попусту. Сперва он в восторге от вещицы, но через некоторое время ему кажется, что пульт барахлит. Морти, знающий толк в таких явлениях, объясняет главному герою, что устройство просто берет свое, ведь все имеет свою цену.

Теперь Майк усиленно пытается вернуть свою прежнюю жизнь, осознав свои ошибки.

30 безумных желаний

Келвин – молодой ипохондрик, который однажды знакомится со Скай – девушкой, поражающей окружающих своей храбростью и жизнелюбием, несмотря на неизлечимую смертельную болезнь. Юноша, позабыв о своих тревогах, помогает ей составить список последних желаний и вызывается исполнить их.

В списке – тридцать пунктов, каждый из которых по-своему безумен, и все они заставляют молодого человека переступать через свои страхи и сомнения.

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