Мечтая, человек так концентрируется на своей заветной цели, что совершенно забывает подумать: как ее достижение повлияет на всю его жизнь и не перевернет ли это ее с ног на голову? Последствия внезапно и в неподходящий момент исполнившихся желаний приводят героев фильмов к непредсказуемому результату.
Многие люди, обретя некоторый жизненный опыт, отказываются загадывать желание на свой день рождения, на падающую звезду или новогодний бокал шампанского. Они не делают этого вовсе не из-за скепсиса и недоверия к традиции, а потому, что знают: мечта может исполниться вовсе не так, как предполагалось, а в отдельных случаях стать настоящей катастрофой.
Остров фантазий
Пятеро незнакомых людей оказываются счастливчиками, выигравшими конкурс. Их приз – поездка на таинственный Остров Фантазий. Некий мистер Рорк обязуется исполнять заветные мечты своих посетителей – по одной с каждого победителя. Патрик, бывший агент полиции, всегда хотел стать солдатом и побывать в зоне боевых действий. Елена, обеспеченная бизнес-леди, мечтает вернуть любимого, от предложения руки и сердца которого она неосмотрительно отказалась. Мелани грезит местью девушке, которая изводила ее в школе. А двое братьев хотят просто как следует расслабиться.
Вскоре главные герои поймут, почему нужно быть осторожными со своими желаниями.
Секрет
Миранда – вдова, воспитывающая троих детей и переживающая период серьезных финансовых затруднений. Однажды она случайно знакомится с профессором Брэем Джонсоном. Он помогает женщине починить крышу, поврежденную во время шторма, становится другом семьи и поддерживает всех ее членов советами и своим присутствием.
С ним в доме начинают по-другому смотреть на жизнь, но в чем же секрет непостижимого счастья и как у персонажа получается влиять на судьбу окружающих?
Бойся своих желаний
Клэр – обычная школьница. Ее отец зарабатывает тем, что ищет в мусорных баках ценные вещи, которые нередко попадаются среди хлама, и продает их. Однажды он обнаруживает странную шкатулку, китайскую вещицу, по легенде, исполняющую желания. Предмет явно недешев, и мужчина преподносит его в качестве подарка Клэр. Девочка не считает себя суеверной и не думает, что деревянный ящичек может что-то изменить в ее жизни. В шутку она просит сгноить школьную королеву красоты и приходит в настоящий шок, когда наутро ее желание исполняется.
Клэр начинает отчаянно использовать свою новую возможность, но она еще не знает, что за все придется платить.
Клик: с пультом по жизни
Майк Ньюман – амбициозный и целеустремленный мужчина. У него есть прекрасная жена и дети, но совершенно нет времени ни на семью, ни на отдых, ни на разговоры и праздники. Однажды в руки к неисправимому трудоголику попадает магический пульт, с помощью которого можно перемотать нежелательные моменты и не тратить время попусту. Сперва он в восторге от вещицы, но через некоторое время ему кажется, что пульт барахлит. Морти, знающий толк в таких явлениях, объясняет главному герою, что устройство просто берет свое, ведь все имеет свою цену.
Теперь Майк усиленно пытается вернуть свою прежнюю жизнь, осознав свои ошибки.
30 безумных желаний
Келвин – молодой ипохондрик, который однажды знакомится со Скай – девушкой, поражающей окружающих своей храбростью и жизнелюбием, несмотря на неизлечимую смертельную болезнь. Юноша, позабыв о своих тревогах, помогает ей составить список последних желаний и вызывается исполнить их.
В списке – тридцать пунктов, каждый из которых по-своему безумен, и все они заставляют молодого человека переступать через свои страхи и сомнения.