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Марван Кензари
Марван Кензари
Marwan Kenzari
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Марван Кензари
Marwan Kenzari
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Дата рождения
16 января 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Марван Кензари
Родился 16 января 1983 года. Гаага, Нидерланды.
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Фильмография Марван Кензари
Бессмертная гвардия
боевик, фэнтези
2020, США
6.0
Аладдин
приключения, мюзикл
2019, США
8.0
Ангел
драма, триллер
2018, Израиль / США
6.0
Тайна 7 сестер
фантастика, триллер
2017, Великобритания
7.0
Мумия
фэнтези, приключения, боевик
2017, США
7.0
Бен-Гур
исторический
2016, США
6.0
Волк
криминал, драма, триллер
2013, Нидерланды
7.0
Последние дни Эммы Бланк
комедия, драма
2009, Нидерланды
7.0
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Шарлиз Терон сообщила, что съемки сиквела «Бессмертной гвардии» стартуют в начале 2022 года
По словам актрисы, сценарий уже готов.
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1 июля 2021 11:45
«Мы никогда не умрем»: Шарлиз Терон в трейлере комикс-боевика «Бессмертная гвардия»
Премьера уже через неделю.
Написать
3 июля 2020 10:45
Непобедимая Шарлиз Терон в свежих отрывках из комикс-боевика «Бессмертная гвардия»
Релиз ленты состоится уже 10 июля.
Написать
30 июня 2020 15:37
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