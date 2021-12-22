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Мена Массуд
Мена Массуд
Mena Massoud
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Мена Массуд
Mena Massoud
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Дата рождения
17 сентября 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Мены Массуды
Родился 17 сентября 1991 года. Египет.
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Фильмография Мены Массуды
В королевском стиле
комедия, мелодрама
2022, Новая Зеландия
5.0
Хозяева города
драма
2019, Канада
4.0
Аладдин
приключения, мюзикл
2019, США
8.0
Рожденный после смерти
триллер
2019, Канада
5.0
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Netflix выпустил трейлер ромкома «В королевском стиле» со звездой «Аладдина» Меной Массудом
На этот раз персонаж актера будет настоящим принцем.
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22 декабря 2021 11:07
Актер Мена Массуд поделился новостями о производственном статусе «Аладдина 2»
До завершения фильма еще далеко.
Написать
1 октября 2021 12:45
Лора Марано и Мена Массуд сыграют в предстоящем романтическом фильме от Netflix
Съемки пройдут в Новой Зеландии.
Написать
26 января 2021 15:40
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