Наша рецензия

Трудно, на первый взгляд, придумать более удачное совпадение автора с материалом. Режиссер Гай Ричи всю свою творческую жизнь пишет кинематографическим языком один и тот же плутовской роман, персонажи которого сначала копошатся где-то в подворотнях, а потом выходят в дамки. История Аладдина идеально укладывается в ту же схему: гопник с золотым сердцем, ворующий еду на улицах родного города, находит волшебную лампу, знакомится с джинном и завоевывает сердце принцессы. К фабуле оригинального…