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Аладдин Аладдин
Киноафиша Фильмы Аладдин Отзывы о фильме «Аладдин»
Aladdin Аладдин 2019 / США
8.3 Оцените
254 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Аладдин»

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Наша рецензия

Трудно, на первый взгляд, придумать более удачное совпадение автора с материалом. Режиссер Гай Ричи всю свою творческую жизнь пишет кинематографическим языком один и тот же плутовской роман, персонажи которого сначала копошатся где-то в подворотнях, а потом выходят в дамки. История Аладдина идеально укладывается в ту же схему: гопник с золотым сердцем, ворующий еду на улицах родного города, находит волшебную лампу, знакомится с джинном и завоевывает сердце принцессы. К фабуле оригинального…

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Клименков Ян 25 февраля 2019, 13:56
Фильм говно. Посмотрел в даркнете, скучно, неинересно.
25 февраля 2019, 13:56 Ответить
Клименков Ян 25 февраля 2019, 13:56
в ответ на сообщение Клименков Ян от 25 февраля 2019, 13:56
Согласен
25 февраля 2019, 13:56 Ответить
Alexander 23 мая 2019, 13:40
Оценка
Интересный фильм с прикольными спец эффектами, поют танцуют не так много этого как в обычных мюзиклах это порадовало, но тут уже решает каждый сам что ему смотреть а для одиного раза думаю не плохо 😋
23 мая 2019, 13:40 Ответить
rafik.ivanov.85 23 мая 2019, 18:30
Оценка
Сводил детей , дети в восторге , я нет 😆
23 мая 2019, 18:30 Ответить
viktoria1982sasa 23 мая 2019, 21:14
Оценка
Очень понравился фильм. Яркий, добрый, хорошие спец эффекты.
23 мая 2019, 21:14 Ответить
dk 23 мая 2019, 23:05
Там поют песни в русском дубляже?
23 мая 2019, 23:05 Ответить
dgoldenko 24 мая 2019, 12:27
Оценка
Хороший фильм ! Расчет на аудиторию с 6 до 18.Разок можно глянуть
24 мая 2019, 12:27 Ответить
Елена Снегирева 24 мая 2019, 14:05
Оценка
Необыкновенно!! Моя дочь, которая не смотрит полнометражные мультики, смотрела с открытым ртом))))) я в полном восторге.!!!
24 мая 2019, 14:05 Ответить
Артем Чесалов 24 мая 2019, 14:18
Оценка
Фильм шикарный. Сходил со своей придурковатой девушкой на него. Она в восторге
24 мая 2019, 14:18 Ответить
ferula2011 24 мая 2019, 19:24
Фильм отличный благодаря Ричи и Смиту.
Не смогли его испортить очень слабой игрой Алладина,принцессы,султана и особенно Джафара.Попугай с обезьяной и то лучше вписались в эту постановку.Песен столько ,-сколько нужно,а вот юмора маловато.
Посмотрел ,не пожалел
24 мая 2019, 19:24 Ответить
Наталья Карпова 25 мая 2019, 12:16
Оценка
Супер фильм,для всех возрастов !яркий ,красочный ,интересный!всем советую к просмотру !
25 мая 2019, 12:16 Ответить
chpokira 26 мая 2019, 06:47
Оценка
Вернулась в детство, погрузилась в атмосферу, получила удоводьствие ) фильм классный, Смит красавчик , уже и не могу никого другого представить на эту роль)
26 мая 2019, 06:47 Ответить
annatofi 28 мая 2019, 07:54
Оценка
Обязательно стоит сходить! На фоне последних фильмов, что шли в прокате, этот отлично выделяется. Нам с мужем очень понравилось. Он пошёл только из-за любимого режиссёра, а я из-за актёра 😆 В итоге довольны как слоны, оба. Яркий, красочный, музыкальный. Есть пара придирок, но плюсов в разы больше.
28 мая 2019, 07:54 Ответить
Никита Соловьев 28 мая 2019, 15:31
Оценка
Фильм говно, ожидал большего.
28 мая 2019, 15:31 Ответить
Galina Gvozdulina 28 мая 2019, 19:09
Оценка
Роскошный фильм для отдыха всей семьей! Яркие костюмы героев потрясают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 мая 2019, 19:09 Ответить
Klimin Sergei 28 мая 2019, 22:47
Оценка
Ояень много поют,прям очень много
28 мая 2019, 22:47 Ответить
drmakraf7 29 мая 2019, 21:11
Оценка
Средней руки голливудский мюзикл с большим числом спецэффектов, отвлекающих от основного сюжета, не восточной музыки. По мне, наша экранизация "Волшебной лампы Алладина" 1967 года намного лучше.
29 мая 2019, 21:11 Ответить
Антон Стёпкин 30 мая 2019, 11:40
Оценка
Много песен...
30 мая 2019, 11:40 Ответить
nafis91 1 июня 2019, 19:41
в ответ на сообщение Клименков Ян от 25 февраля 2019, 13:56
И часто сами с собой разговариваете?)
1 июня 2019, 19:41 Ответить
Вероника Ситникова 7 июня 2019, 16:45
Оценка
Фильм восхитительный! Чудесная сказка, все так ярко и красиво!!!
7 июня 2019, 16:45 Ответить
Наталья Чередниченко 10 июня 2019, 22:59
Оценка
Интересный фильм добрый ,сказочный и яркий и эфекты классные......ребенок и я с удовольствием посмотрели рекомендую сходить на него всей семьей!👍👍👍👍👍👍
10 июня 2019, 22:59 Ответить
Олег 12 июня 2019, 12:49
Пойду второй раз!
12 июня 2019, 12:49 Ответить
Екатерина Белякова 15 июня 2019, 19:34
Оценка
Фильм очень хороший , нам с сыном понравился
15 июня 2019, 19:34 Ответить
Андрей 24 июня 2019, 19:29
Оценка
очень понравился фильм!
при выходе анонса, смущала роль Джина, но Смит сыграл потрясающе!(как и всегда!)
всё актёры очень реально сыграли - на нереально реальных декорациях, картинке фильма!
пели, пожалуй много, ну да ладно!
10 баллов из 10ти!
24 июня 2019, 19:29 Ответить
Ксения Ксения 3 июля 2019, 19:27
Оценка
Очень крутой! Смеялась от души
3 июля 2019, 19:27 Ответить
Виктория Справедливая 7 июля 2019, 20:35
Оценка
Добрая сказка.
7 июля 2019, 20:35 Ответить
Александр Шибанов 7 июля 2019, 21:05
Оценка
Понравился. Поставил "8 звезд" только из-за песенок, но это на любителя.
7 июля 2019, 21:05 Ответить
k_tanusha 13 июля 2019, 21:08
Оценка
Отличный фильм, добрый, о дружбе и любви. Смотрели с детьми, очень понравился.
13 июля 2019, 21:08 Ответить
glazenkova_86 26 августа 2019, 19:39
Оценка
Фильм очень понравился. Советую посмотреть.
26 августа 2019, 19:39 Ответить
Сергей 6 июня 2020, 18:11
Оценка
Все, что с Уилл Смитом - то хорошо )
6 июня 2020, 18:11 Ответить
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