Трудно, на первый взгляд, придумать более удачное совпадение автора с материалом. Режиссер Гай Ричи всю свою творческую жизнь пишет кинематографическим языком один и тот же плутовской роман, персонажи которого сначала копошатся где-то в подворотнях, а потом выходят в дамки. История Аладдина идеально укладывается в ту же схему: гопник с золотым сердцем, ворующий еду на улицах родного города, находит волшебную лампу, знакомится с джинном и завоевывает сердце принцессы. К фабуле оригинального…
Не смогли его испортить очень слабой игрой Алладина,принцессы,султана и особенно Джафара.Попугай с обезьяной и то лучше вписались в эту постановку.Песен столько ,-сколько нужно,а вот юмора маловато.
Посмотрел ,не пожалел
при выходе анонса, смущала роль Джина, но Смит сыграл потрясающе!(как и всегда!)
всё актёры очень реально сыграли - на нереально реальных декорациях, картинке фильма!
пели, пожалуй много, ну да ладно!
10 баллов из 10ти!
Авторизация по e-mail