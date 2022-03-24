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Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Billy Magnussen
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Билли Магнуссен
Billy Magnussen
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Дата рождения
20 апреля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Билли Магнуссен
Родился 20 апреля 1985 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Билли Магнуссен
Множественные святые Ньюарка
триллер, криминал, драма
2021, США
7.0
Гарри Хафт: Последний бой
биография
2021, Канада / Венгрия / США
6.0
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
8.0
Аладдин
приключения, мюзикл
2019, США
8.0
Бархатная бензопила
ужасы, триллер, комедия, криминал
2019, США
5.0
Ночные игры
комедия, детектив
2018, США
7.0
Ингрид едет на запад
драма, комедия
2017, США
6.0
Брюс Ли: Рождение дракона
драма, биография
2016, США / Канада / Китай
5.0
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24 марта 2022 14:56
Дисфункциональная семья осваивает Zoom в трейлере комедийной драмы Family Squares
Screenlife-драма от режиссера сериала «Личная жизнь» выйдет в конце февраля.
Написать
8 февраля 2022 16:20
Актер Билли Магнуссен утверждает, что спин-офф «Аладдина» остается в работе
В центре сюжета на этот раз окажется принц Андерс.
Написать
24 декабря 2021 12:40
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