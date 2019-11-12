6.3Lady and the Tramp
Леди и Бродяга, 2019
США / мелодрама, драма, мюзикл, семейный / 18+
В ролях
Nate 'Rocket' Wonder
Devon
Режиссер Чарли Бин
Сценарист Эндрю Буджальски, Kari Granlund
Композитор Джозеф Трапанезе
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 12 ноября 2019
Премьера в мире 12 ноября 2019
Дата выхода
|24 марта 2020
|Италия
|12 ноября 2019
|Нидерланды
MPAA PG
Производство Walt Disney Pictures, Taylor Made
Другие названия
Lady and the Tramp, La dama y el vagabundo, A Dama e o Vagabundo, Dama i Skitnica, Kaunotar ja Kulkuri, La Belle et le Clochard, Lady a Tramp, Lady och Lufsen, Lady og Vagabonden, Lēdija un Klaidonis, Leydi ile Sokak Köpeği, Lilli e il vagabondo, Susi és Tekergő, Susi und Strolch, Tiểu Thư Và Gã Lang Thang, Zakochany kundel, Η λαίδη και ο αλήτης, Леди и Бродяга, Леді та Блудько, Лейди и Скитника, Маза и Луња, 레이디와 트램프, わんわん物語, 小姐與流氓, Lady and the Tramp (2019)
Обновлено 29 апреля 2025
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Новости о фильме
24 октября 2019 10:43 Тесса Томпсон и собачки: в Нью-Йорке прошла премьера ремейка «Леди и Бродяга» для Disney+ Актриса познакомилась с собачкой, которую озвучивала на экране.
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