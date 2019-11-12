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Постер фильма Леди и Бродяга
6.3
Леди и Бродяга - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Леди и Бродяга
6.3

Леди и Бродяга

, 2019
Lady and the Tramp
США / мелодрама, драма, мюзикл, семейный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Леди и Бродяга
6.3
Леди и Бродяга - Трейлер 2
Леди и Бродяга  Трейлер 2

В ролях

Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Lady
Джастин Теру
Джастин Теру
Tramp
Сэм Эллиотт
Сэм Эллиотт
Trusty
Эшли Дженсен
Эшли Дженсен
Jock
Кен Джонг
Кен Джонг
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
Кирси Клемонс
Кирси Клемонс
Жанель Моне
Жанель Моне
Peg
Томас Манн
Томас Манн
Бенедикт Вонг
Бенедикт Вонг
Bull
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Isaac
Nate 'Rocket' Wonder
Devon
Режиссер Чарли Бин
Сценарист Эндрю Буджальски, Kari Granlund
Композитор Джозеф Трапанезе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 12 ноября 2019
Премьера в мире 12 ноября 2019
Дата выхода
24 марта 2020 Италия
12 ноября 2019 Нидерланды
MPAA PG
Производство Walt Disney Pictures, Taylor Made
Другие названия
Lady and the Tramp, La dama y el vagabundo, A Dama e o Vagabundo, Dama i Skitnica, Kaunotar ja Kulkuri, La Belle et le Clochard, Lady a Tramp, Lady och Lufsen, Lady og Vagabonden, Lēdija un Klaidonis, Leydi ile Sokak Köpeği, Lilli e il vagabondo, Susi és Tekergő, Susi und Strolch, Tiểu Thư Và Gã Lang Thang, Zakochany kundel, Η λαίδη και ο αλήτης, Леди и Бродяга, Леді та Блудько, Лейди и Скитника, Маза и Луња, 레이디와 트램프, わんわん物語, 小姐與流氓, Lady and the Tramp (2019)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 16 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Леди и Бродяга - Трейлер 2
Леди и Бродяга Трейлер 2
Леди и Бродяга - Трейлер
Леди и Бродяга Трейлер
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саундтрек фильма Леди и Бродяга

Отзывы о фильме

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