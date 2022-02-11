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Навид Негабан
Навид Негабан
Navid Negahban
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Навид Негабан
Navid Negahban
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Дата рождения
2 июня 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Мешхед, Иран
Рост
182 см
Биография Навида Негабана
Родился 2 июня 1968 года. Мешхед, Иран.
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Фильмография Навида Негабана
Кавалерия
драма, военный
2018, США
6.0
Наемник
боевик, триллер
2017, США
7.0
Разум в огне
драма, биография
2016, Ирландия / Канада
6.0
Кандагар
боевик, триллер
, США
0.0
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Появились первые кадры из боевика «Кандагар» с Джерардом Батлером
Съемки ленты официально подошли к концу.
Написать
11 февраля 2022 16:35
В Саудовской Аравии начались съемки нового боевика с Джерардом Батлером
Также объявлены новые члены актерского состава.
Написать
3 декабря 2021 12:03
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