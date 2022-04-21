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Алексей Чумаков
Алексей Чумаков
Aleksey Chumakov
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Алексей Чумаков
Aleksey Chumakov
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Дата рождения
12 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Алексей Чумаков
Родился 12 марта 1981. Самарканд, СССР (Россия).
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Фильмография Алексей Чумаков
Бука. Мое любимое чудище
анимация, приключения
2022, Россия
7.0
Аладдин
приключения, мюзикл
2019, США
8.0
Богатырша
анимация, семейный, детский
2015, Россия
4.0
Срочно выйду замуж!
комедия, мелодрама
2015, Россия
4.0
Оз: Возвращение в Изумрудный город
семейный, анимация, мюзикл
2014, США
5.0
Спасти Санту
анимация, комедия, семейный
2013, Великобритания
4.0
Самолеты
анимация, семейный
2013, США
6.0
Ослепительный Барри и червяки диско
семейный, анимация
2008, Германия / Дания
7.0
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Видео: Любовь Аксенова и другие артисты рассказывают о своих персонажах из мультфильма «Бука. Мое любимое чудище»
Прокат стартует уже через неделю.
Написать
21 апреля 2022 15:31
Российский мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» выйдет в американский прокат
Также проект приобрели в других странах мира.
Написать
14 октября 2021 11:50
Царевна Варвара оказывается в плену у благородного монстра в трейлере мультфильма «Бука. Мое любимое чудище»
За героев говорят Любовь Аксенова, Алексей Чумаков и Тимур Родригез.
Написать
17 сентября 2021 15:55
Все новости
Статьи о персоне
«Достраиваем дом в Испании»: Чумаков с супругой планируют отъезд за границу
Знаменитость не стала скрывать правду от фанатов.
Написать
23 июня 2022 17:40
За другим певцом не заметили: 66-летняя Долина оконфузилась на сцене
Встреча артистки с супругом Юлии Ковальчук прошла не так, как ожидала певица.
1 комментарий
15 апреля 2022 16:35
Несмотря на присутствие жены: Чумаков проговорился об изменах
Музыкант позволяет себе заглядываться на других женщин.
Написать
20 марта 2022 11:15
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