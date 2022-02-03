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Наоми Скотт
Наоми Скотт
Naomi Scott
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Наоми Скотт
Naomi Scott
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Дата рождения
6 мая 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Наоми Скотт
Родился 6 мая 1993 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Наоми Скотт
Distant
комедия, драма, фантастика
2022, США
0.0
Ангелы Чарли
боевик, комедия
2019, США
6.0
Аладдин
приключения, мюзикл
2019, США
8.0
Могучие рейнджеры
боевик, фантастика
2017, США
6.0
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Netflix опубликовал кадры из британского судебного сериала «Анатомия скандала»
Главные роли сыграли Сиенна Миллер, Руперт Френд, Мишель Докери и Наоми Скотт.
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3 февраля 2022 14:43
Звезда «Аладдина» Наоми Скотт получила роль в сериале-антологии от Netflix
Она присоединится к Сиенне Миллер, Мишель Докери и Руперту Френду.
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17 декабря 2020 10:31
Звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью снимется в фильме о космическом шахтере
Режиссерами нового проекта стали Уилл Спек и Джош Гордон («Лезвия славы: Звездуны на льду»).
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6 октября 2020 14:40
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