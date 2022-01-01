Принцессы, которые раньше были беззащитными девушками, нуждающимися в спасении прекрасным принцем (или не менее прекрасным проходимцем), теперь сами спасают и себя, и свой народ, и своих врагов, потому что не хотят множить количество жестокости в мире. В хите последних лет «Холодное сердце» произошло что-то вообще прежде невиданное: две сестры (по совместительству принцессы) спасают друг друга, а принца, который оказывается скользким типом, и вовсе арестовывают. Так что сегодня уже не скажешь, что такие фильмы предназначены только для девчонок.

Пофантазировать о том, каково было бы жить в роскошном замке, разговаривать и петь с животными и иметь ручного тигра, помогут мультики и игровое кино студии Disney. А для того, чтобы вдохновиться смелостью, независимостью и благородством принцесс, существуют такие героини, как Миа из «Дневников принцессы», Анастасия из одноименного мультфильма и легенда всего кинематографа принцесса Лея из «Звездных войн».

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