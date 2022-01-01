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Фильмы про принцесс
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Фильмы про принцесс

Все 27 Онлайн
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Аладдин
Аладдин
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8.0
приключения, мюзикл
2019, США
Эспен в поисках Золотого замка
Эспен в поисках Золотого замка
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6.0
фэнтези
2019, Норвегия
Принцесса Эмми
Принцесса Эмми
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5.0
анимация
2019, Бельгия / Великобритания / Германия
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный
2018, США
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
Белоснежка и охотник 2
Белоснежка и охотник 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, драма, боевик, приключения
2016, США
Новые приключения Аладдина
Новые приключения Аладдина
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия
2016, Франция
Золушка
Золушка
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, фэнтези
2015, США
Страшные сказки
Страшные сказки
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези, исторический
2015, Италия / Франция / Великобритания
Принцесса Монако
Принцесса Монако
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, биография
2014, Франция / США / Бельгия / Италия
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, фэнтези, триллер
2014, Франция
Раскрашенная кожа 2. Воскрешение
Раскрашенная кожа 2. Воскрешение
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, боевик, драма, фэнтези
2013, Китай
Принцесса и нищий
Принцесса и нищий
4.0
комедия
2013, Италия
Белоснежка и охотник
Белоснежка и охотник
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6.0
сказка, приключения, боевик
2012, США
Белоснежка: месть гномов
Белоснежка: месть гномов
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7.0
комедия, фэнтези
2012, США
Врата дракона
Врата дракона
5.0
приключения, боевик
2011, Китай
Принцесса де Монпансье
Принцесса де Монпансье
7.0
драма, боевик, мелодрама, исторический
2010, Германия / Франция
Зачарованная
Зачарованная
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7.0
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация
2007, США
Дневники принцессы 2: Как стать королевой
Дневники принцессы 2: Как стать королевой
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный, мелодрама
2004, США
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
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6.0
боевик, приключения, мелодрама, мистика, фантастика
2002, США
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Принцессы, которые раньше были беззащитными девушками, нуждающимися в спасении прекрасным принцем (или не менее прекрасным проходимцем), теперь сами спасают и себя, и свой народ, и своих врагов, потому что не хотят множить количество жестокости в мире. В хите последних лет «Холодное сердце» произошло что-то вообще прежде невиданное: две сестры (по совместительству принцессы) спасают друг друга, а принца, который оказывается скользким типом, и вовсе арестовывают. Так что сегодня уже не скажешь, что такие фильмы предназначены только для девчонок.

Пофантазировать о том, каково было бы жить в роскошном замке, разговаривать и петь с животными и иметь ручного тигра, помогут мультики и игровое кино студии Disney. А для того, чтобы вдохновиться смелостью, независимостью и благородством принцесс, существуют такие героини, как Миа из «Дневников принцессы», Анастасия из одноименного мультфильма и легенда всего кинематографа принцесса Лея из «Звездных войн».

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