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Назим Пэдрад
Назим Пэдрад
Nasim Pedrad
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Назим Пэдрад
Nasim Pedrad
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Дата рождения
18 ноября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Назим Пэдрад
Родилась 18 ноября 1981 года. Тегеран, Иран.
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Фильмография Назим Пэдрад
Отчаянная
комедия, мелодрама
2020, США
5.0
Аладдин
приключения, мюзикл
2019, США
8.0
Кутис
ужасы, комедия
2014, США
5.0
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