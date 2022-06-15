Содержание:

Аглая Тарасова - Фильмы

- Аглая Тарасова – «Интерны»

- Аглая Тарасова – «Следователь Тихонов»

- Аглая Тарасова – «Лед»

Аглая Тарасова – Личная жизнь



Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге. Ее мать – знаменитая актриса Ксения Раппопорт, а отец – бизнесмен Виктор Тарасов. Тарасова училась на политологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, актерского образования не имеет. Утверждает, что мать не влияла на ее желание стать актрисой, она приняла это решение сама.



Аглая Тарасова - Фильмы

Дебют актрисы на экране состоялся в 2010 году в короткометражке «Конфетки». Через два года ей предложили роль Фриды в молодежном сериале «После школы», и во время съемок она бросила учебу в университете, посвятив себя актерской карьере. После окончания работы над сериалом Тарасова прошла кастинг на роль в сериале «Интерны». В 2014 году Тарасова снялась в фильме «Гетеры майора Соколова» с Андреем Паниным и Сергеем Гармашем. В 2016 году актриса сыграла дочь главного героя в сериале «Следователь Тихонов», но настоящим прорывом в ее карьере стала мелодрама «Лед», где она исполнила главную роль.



Аглая Тарасова – «Интерны»

В 2014 году Тарасова вошла в основной актерский состав сериала «Интерны» в роли Софьи Калининой – ранимой, но своевольной девушки-интерна. Телешоу посвящено работе будущих врачей, которые постоянно оказываются в смешных и нелепых ситуациях. Андрей Быков (Иван Охлобыстин) – их начальник и заведующий терапевтическим отделением, он постоянно подшучивает над интернами. Больницей заведует Анастасия Кисегач (Светлана Камынина).



Аглая Тарасова – «Следователь Тихонов»

Детективный сериал телеканала «Россия-1» 2016 года в стиле ретро. Молодой лейтенант милиции Елена Лаврова попадает в напарники к опытному сыщику Станиславу Тихонову. Между ними завязывается роман, несмотря на то, что у него есть жена Анастасия (Виктория Толстоганова) и дочь Галина (Аглая Тарасова). Отец Елены – начальник Тихонова, генерал Владимир Шарапов, который против их отношений. Одновременно с любовными страстями оперативно-следственная группа занята расследованием громких преступлений в Олимпийской Москве.



Аглая Тарасова – «Лед»

Спортивная мелодрама Олега Трофима 2018 года о молодой одаренной фигуристке Надежде Лапшиной (Аглая Тарасова), которую замечает легендарный спортсмен. Она начинает усиленные тренировки с партнером Владимиром Леоновым (Милош Бикович) в надежде на медаль на предстоящих соревнованиях. Но он совершает ошибку, и Надежда получает травму и попадает в больницу. Она опускает руки и отчаивается, но потом рядом с ней появляется хоккеист Саша Горин (Александр Петров), который становится ее сиделкой. Сначала они с большим трудом находят общий язык и постоянно ссорятся, потому что героиня не верит в себя и возможное выздоровление. Но постепенно эта борьба перерастает в любовь и становится для фигуристки стимулом продолжать движение к своей мечте.



Аглая Тарасова – Личная жизнь

На съемках сериала «Интерны» Тарасова начала встречаться с Ильей Глинниковым. В 2016 году во время работы над фильмом «Лед» сошлась со своим партнером Милошем Биковичем. Пара рассталась в мае 2018 года.