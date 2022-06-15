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Аглая Тарасова

Aglaya Tarasova
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова Aglaya Tarasova
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Дата рождения
18 апреля 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Личные связи
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Мать и дочь Илья Глинников
Илья Глинников
Состояли в отношениях Милош Бикович
Милош Бикович
Состоят в отношениях с 2016 года
Биография Аглаи Тарасовой

Содержание: 
Аглая Тарасова - Фильмы
  - Аглая Тарасова – «Интерны»
  - Аглая Тарасова – «Следователь Тихонов»
  - Аглая Тарасова – «Лед»
Аглая Тарасова – Личная жизнь

Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге. Ее мать – знаменитая актриса Ксения Раппопорт, а отец – бизнесмен Виктор Тарасов. Тарасова училась на политологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, актерского образования не имеет. Утверждает, что мать не влияла на ее желание стать актрисой, она приняла это решение сама.


Аглая Тарасова - Фильмы

Дебют актрисы на экране состоялся в 2010 году в короткометражке «Конфетки». Через два года ей предложили роль Фриды в молодежном сериале «После школы», и во время съемок она бросила учебу в университете, посвятив себя актерской карьере. После окончания работы над сериалом Тарасова прошла кастинг на роль в сериале «Интерны». В 2014 году Тарасова снялась в фильме «Гетеры майора Соколова» с Андреем Паниным и Сергеем Гармашем. В 2016 году актриса сыграла дочь главного героя в сериале «Следователь Тихонов», но настоящим прорывом в ее карьере стала мелодрама «Лед», где она исполнила главную роль.


Аглая Тарасова – «Интерны»

В 2014 году Тарасова вошла в основной актерский состав сериала «Интерны» в роли Софьи Калининой – ранимой, но своевольной девушки-интерна. Телешоу посвящено работе будущих врачей, которые постоянно оказываются в смешных и нелепых ситуациях. Андрей Быков (Иван Охлобыстин) – их начальник и заведующий терапевтическим отделением, он постоянно подшучивает над интернами. Больницей заведует Анастасия Кисегач (Светлана Камынина).


Аглая Тарасова – «Следователь Тихонов»

Детективный сериал телеканала «Россия-1» 2016 года в стиле ретро. Молодой лейтенант милиции Елена Лаврова попадает в напарники к опытному сыщику Станиславу Тихонову. Между ними завязывается роман, несмотря на то, что у него есть жена Анастасия (Виктория Толстоганова) и дочь Галина (Аглая Тарасова). Отец Елены – начальник Тихонова, генерал Владимир Шарапов, который против их отношений. Одновременно с любовными страстями оперативно-следственная группа занята расследованием громких преступлений в Олимпийской Москве.


Аглая Тарасова – «Лед»

Спортивная мелодрама Олега Трофима 2018 года о молодой одаренной фигуристке Надежде Лапшиной (Аглая Тарасова), которую замечает легендарный спортсмен. Она начинает усиленные тренировки с партнером Владимиром Леоновым (Милош Бикович) в надежде на медаль на предстоящих соревнованиях. Но он совершает ошибку, и Надежда получает травму и попадает в больницу. Она опускает руки и отчаивается, но потом рядом с ней появляется хоккеист Саша Горин (Александр Петров), который становится ее сиделкой. Сначала они с большим трудом находят общий язык и постоянно ссорятся, потому что героиня не верит в себя и возможное выздоровление. Но постепенно эта борьба перерастает в любовь и становится для фигуристки стимулом продолжать движение к своей мечте.


Аглая Тарасова – Личная жизнь

На съемках сериала «Интерны» Тарасова начала встречаться с Ильей Глинниковым. В 2016 году во время работы над фильмом «Лед» сошлась со своим партнером Милошем Биковичем. Пара рассталась в мае 2018 года. 

Интересные факты о Аглае Тарасовой

Настоящее имя актрисы Дарья, а Аглая – это ее псевдоним.

В сериал «Интерны» вошло много случаев из реальной врачебной практики.

Сериал «Следователь Тихонов» снят по мотивам романов Аркадия и Георгия Вайнеров, но действие перенесено в 1979-1989 годы.

Фильмография Аглаи Тарасовой
Воздух
драма, военный 2023, Россия
0.0
Непослушник
Непослушник
комедия 2021, Россия
8.0
Казнь
Казнь
триллер 2021, Россия
8.0
Я люблю короче
Я люблю короче
сборник 2021, Россия
0.0
Марафон желаний
Марафон желаний
комедия, мелодрама 2020, Россия
6.0
Золотое кольцо
Золотое кольцо
комедия, мелодрама 2020, Россия
4.0
Лёд 2
Лёд 2
мелодрама, драма 2020, Россия
8.0
Смертельные иллюзии
Смертельные иллюзии
триллер 2020, Россия
6.0
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Фотографии Аглаи Тарасовой Все фотографии
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Связи
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт Kseniya Rappoport
Мать и дочь Илья Глинников
Илья Глинников
Состояли в отношениях Милош Бикович
Милош Бикович Milos Bikovic
Состоят в отношениях с 2016 года
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