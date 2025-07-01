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Этого с наложницами в гареме делать нельзя: «Великолепный век» умолчал о 3-х правилах — их не нарушал даже султан

1 июля 2025 20:03
Этого с наложницами в гареме делать нельзя: «Великолепный век» умолчал о 3-х правилах — их не нарушал даже султан

Во дворце жилось не сладко, но кое-какие права у девушек все же были.

Сериал «Великолепный век» подарил нам эффектный образ гарема — борьба характеров, любовь, интриги. Но по факту он сильно упростил реальность. Там, где в кадре сплошная драма, в жизни были правила. Иногда — довольно строгие.

Часто думают, что наложница в гареме была как вещь — можно было делать с ней что угодно. Но на самом деле даже в Османской империи были законы, которые ограничивали произвол и защищали женщин от части насилия.

Наложницу не могли отдать другому против её воли

Этого с наложницами в гареме делать нельзя: «Великолепный век» умолчал о 3-х правилах — их не нарушал даже султан

Просто так «подарить» девушку кому-то — нельзя. Если она не хочет — принуждать запрещалось, причем как физически, так и морально. Даже рабыня оставалась человеком. Так что неуважение в этом плане считалось нарушением.

Интим — не сразу

Этого с наложницами в гареме делать нельзя: «Великолепный век» умолчал о 3-х правилах — их не нарушал даже султан

Если женщина только попала в гарем, хозяин не мог сразу вступить с ней в близость. Нужно было ждать месяц. Это считалось своего рода «переходным периодом».

То же самое, если женщине даровали свободу: месяц — никаких встреч с мужчинами.

Жениться на наложнице — только после освобождения

Этого с наложницами в гареме делать нельзя: «Великолепный век» умолчал о 3-х правилах — их не нарушал даже султан

Сулейман и Хюррем — пример из сериала, но юридически в жизни было так же. Пока женщина — рабыня, жениться на ней нельзя. Сначала — свобода, а уже потом — брак. Иначе это просто невозможно.

Вывод

Гарем — это не только страсти, как в сериале, но и система с жёсткими рамками. Там были нормы, которые ограничивали самодурство и защищали часть границ.

Это не значит, что всё было справедливо. Но это точно не было хаосом, где султан мог делать что угодно.

Ранее мы писали: У Сулеймана — Хюррем, а у Валиде — своя любимица: «Великолепный век» не раскрыл, почему эту наложницу мать султана любила как родную

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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