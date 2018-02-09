Наша рецензия

В фигуристки ее не взяли: сказали, мол, криволапая, да и координации нет. Но Надя Лапшина об этом не знала. Наоборот. Мама внушила ей, что таких гениальных детей в спортивные секции не берут. Что тренер пришла в восторг от ее кособокой ласточки – и велела явиться через год, сразу в соревнованиях побеждать. Ибо тренера третируют только бездарей, а Надя – по причине выдающейся даровитости – может заниматься сама. И семилетний ребенок поверил. Ей купили коньки, подарили букварь…