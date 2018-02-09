В фигуристки ее не взяли: сказали, мол, криволапая, да и координации нет. Но Надя Лапшина об этом не знала. Наоборот. Мама внушила ей, что таких гениальных детей в спортивные секции не берут. Что тренер пришла в восторг от ее кособокой ласточки – и велела явиться через год, сразу в соревнованиях побеждать. Ибо тренера третируют только бездарей, а Надя – по причине выдающейся даровитости – может заниматься сама. И семилетний ребенок поверил. Ей купили коньки, подарили букварь…
Все актеры молодцы ♥
2. Как можно максимально предоставить людям с ограниченными физическими возможностями условия для продолжения социально-адаптивной интеграции в жизни общества.
Перед фильмом демонстрируется социально-спортивный клип "Мы сильнее, когда помогаем", снятый в Воронеже по проекту, победившему в первом конкурсе Фонда президентских грантов, с участием Двукратного Олимпийского чемпиона Саутина Дмитрия Ивановича.
понравилось, что некоторые моменты жизни героев показаны а-ля-мюзикл. как-то удачно "пожалуйста, только живи"+"армия", Цоя по-моему везде уже вставляют для спасения кино"шедевров", ай, ладно!
=Аронова-суперская!-что ещё тут добавить.
=Иркутск "не узнаю в гриме"
=панда и Алёшка запомнились:)
=к фигурному катанию после просмотра сего фильма интерес не пропал
Посмотрела я тут намедни спортивную драму режиссера Олега Трофима «Лед». Впечатление осталось весьма двойственное.
Первая часть фильма - истерично-больничная - вызвала во мне исключительное желание тяжко вздохнуть - "Какая лажа".
Вся эта сказочная кутерьма вокруг коляски и сидящей в ней по самые уши героиней, отчего-то забывшей, что у нее не работают только ноги (а руками вполне могла бы пошустрей крутить колеса). Санитарный мюзикл и пляски с костылями в стиле "больничной" части "Покровских ворот" вызвали досаду и дикую скуку.
Зато когда пошла жизнь, привнесенная стебненьким хоккеистом Сашей с его темой "Упс, так получилось!", я поняла, что фильм не так уж плох. Ирония и юмор второй части спасли положение. Тем более что все актеры замечательные и играли действительно от души.
Главным героям в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова удалось избежать карамельной слащавости, что радует. А великолепная Аронова в стиле Татьяны Тарасовой - безусловное украшение фильма. Единственное, мне не вполне понятен музыкальный ряд, но это дело вкуса.
Есть еще забавный эпизод в конце, где собственно все превращается в откровенную буффонаду (зрители и судьи примерно час ждут выхода на лед второго фигуриста, и в итоге все сливаются в песенном экстазе акапелла), ну да простим режиссеру этот цирк.
Итак, второй приличный фильм про колясочников (после удачной "Любви с ограничениями") - это уже почти тенденция. Я рада, что стали снимать нормальные фильмы про "инвалидов", без железобетонного героизма и розовых соплей.
Наконец то посмотрели фильм «Лед». Жена сводила в честь праздника. Мне вообще то через месяц семьдесят будет. Но я не считаю себя стариком. Просто много видел и знаю. Я видел в ЦСКА тренировки девочки Лены Водорезовой, нашей первой советской чемпионки. Слышал как девчат гонял тренер Станислав Жук, как его материл зав.залом атлетической подготовки : «Опять твои соплюшки блины от штанг по всему залу разбросали. Собирать кто будет?». Работал одно время с мамой Ирины Родниной в Институте педиатрии АМН. Она медсестрой была. Как она за Ирину переживала, особенно, когда та рассталась с партнером Алексеем Улановым. Но фильм «Лед» - это не о фигурном катании. Это притча о выборе цели, о зарождении любви, о самопожертвовании ради любимого человека… Очень поправилась стилистика фильма. Это где то рядом со «Стилягами». Прекрасно подобраны песни. Все легли точно в тему. Особенно песни Земфиры. Из актерских работ выделил бы Александра Петрова. На мой взгляд, это его лучшая, пока, работа в кино. Чего стоит сцена, когда герой Саши уговаривает фигуристку Надю вернуться к прежнему партнеру ради славы и медалей. Ах, какие в это время глаза у Петрова! И вторая по значимости сцена когда Надя и герой Петрова лежат на льду Байкала. И слышен треск льда. Так было у Нади с мамой (Ксения Раппопорт, и в жизни тоже мать Аглаи Тарасовой). Это словно искра пробегает между близкими, дорогими друг другу людьми. Очень хорошо сыграла тренера Мария Аронова. Был шанс скатиться в телевизионное шоу «Один к одному» с пародией на Татьяну Тарасову, но , к счастью, этого не случилось. Актер Цапник из эпизодической роли сделал целую новеллу о людях, использующих спорт в своих корыстных целях. А таких, как мы сейчас видим, много , к сожалению.Ярким ответом на некоторые высказывания о душе российского человека стали персонажи Павла Майкова и Ксении Лавровой-Глинки. В нужный момент мы всегда готовы встать на сторону слабого, помочь, защитить, как умеем, но от всего сердца. Так это и сыграла прекрасная актерская пара. Клиповость некоторых кадров фильма не портят , а делают его ближе и понятней молодежи. Это ведь именно молодежная манера, стиль, сленг.... И они точно схвачены. Фильм хорош. Даже на утреннем сеансе в Каро на Севастопольском было много народа, а когда выходили из зала, то в кассы уже стояла очередь. Надо сходить в выходные всей семьей на этот фильм. Он поучителен для юных, ярок любовью и лиризмом для молодежи, близок по духу всем возрастным группам зрителей. Моя оценка- твердая 4+. А рекомендации – смотреть! Фильм останется в памяти на долго.
А фильм "Лёд" очень классный!!!советую!!!
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