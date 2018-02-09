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Лёд 2017 / Россия
8.0 Оцените
220 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Лёд»

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Наша рецензия

В фигуристки ее не взяли: сказали, мол, криволапая, да и координации нет. Но Надя Лапшина об этом не знала. Наоборот. Мама внушила ей, что таких гениальных детей в спортивные секции не берут. Что тренер пришла в восторг от ее кособокой ласточки – и велела явиться через год, сразу в соревнованиях побеждать. Ибо тренера третируют только бездарей, а Надя – по причине выдающейся даровитости – может заниматься сама. И семилетний ребенок поверил. Ей купили коньки, подарили букварь…

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marinaac 9 февраля 2018, 21:23
А мне очень нравится актёр Александр Петров. Поэтому жду выхода фильма и обязательно пойду!
9 февраля 2018, 21:23 Ответить
batuev.78 10 февраля 2018, 11:12
Кто обучал актеров фильма «Лёд» кататься на коньках?
10 февраля 2018, 11:12 Ответить
Алёнушкина Вера 10 февраля 2018, 17:44
в ответ на сообщение batuev.78 от 10 февраля 2018, 11:12
Вам нужны конкретные имена? С Аглаей Тарасовой занималась Катя Гербольд. Она же и дублирует ее в фильме. Естественно, все прыжки, поддержки, выбросы и вращения делают профессиональные фигуристы: актерам такое не по зубам
10 февраля 2018, 17:44 Ответить
Дима Степаненков 12 февраля 2018, 11:22
в ответ на сообщение batuev.78 от 10 февраля 2018, 11:12
никто!!!!!!!!это дублёры будут,либо храмак беспонтовый...говорю же Александр Петров снимается в этом фильме,а он бездарность...как и те люди,которые снимают этот фильм
12 февраля 2018, 11:22 Ответить
lyzmaksim 14 февраля 2018, 12:13
Оценка
Смотрел. Скажу вот что- если настраивается на фильм как на спортивный фильм- то вас ждет разочарование. Это фильм, в первую очередь, об отношениях. Для девочек самое то! Но я не девочка, поэтому 6 из 10. Но игра актеров( не всех) понравилась.
14 февраля 2018, 12:13 Ответить
KateD 14 февраля 2018, 19:26
Оценка
Добрый день! Сегодня посмотрели Лед. Романтичный, позитивный, жизнеутверждающий фильм. Хорошая игра актеров. Радостное и приятное послевкусие гарантировано. Must see!
14 февраля 2018, 19:26 Ответить
Анастасия Маркина 14 февраля 2018, 20:09
Оценка
Этот фильм просто супер! Бомба! Я в восторге! 10 из 10!!!! Нотова его снова пересмотреть!!!!’ Браво создателям!!!!
14 февраля 2018, 20:09 Ответить
Елена Семка (Лаврова) 14 февраля 2018, 23:32
Оценка
Удивлена, реклама крутая эмоции сила боль любовь, в итоге самогон: слили что могли мюзикл наверно это хотели сделать, но что хотели что думали вызовет эмоции то и запихнули, не впечатлил, хотелось уйти, где то шутками пытались задобрить, но глупо, мысль была хорошая добрая, но все уравняли много денег непонятно за чем, актёры не при чем.
14 февраля 2018, 23:32 Ответить
Александра Птица 15 февраля 2018, 18:32
Оценка
Мне понравилось очень было все круто побольше бы таких фильмов не передать эмоции.
Все актеры молодцы ♥
15 февраля 2018, 18:32 Ответить
imaslakova.rifey 17 февраля 2018, 07:04
Всем добрый день. Зашла, называется, почитать отзывы... А тут такое! Уважаемые люди, вы же наверняка себя таковыми считаете?! Зачем же такое писать? Ну не нравится актер, не выбирайте фильмы с ним! Не нравится жанр, не смотрите! От мелодрамы экшна не дождаться ( хотя смешение стилей - это здорово и в фильмах в той или иной мере присутствует). Зачем же оскорблять людей и все вокруг! Высказать свое мнение без излишних лингвистических "изысков" и ошибок - это ли не уважение, и прежде всего к себе. Иначе складывается впечатление что у высказывающегося жизнь не удалась, и никто ему не угодил ( так ведь и не должен был). Ну после такого я обязательно пойду! Всем уже весеннего настроения и душевной гармонии!
17 февраля 2018, 07:04 Ответить
Александр Шибанов 17 февраля 2018, 10:44
Оценка
Вполне приличный фильм. Жене вообще очень понравился. Немного смутили песенки в духе фильма "Ла Ла Ленд".
17 февраля 2018, 10:44 Ответить
Андрей Малькут 17 февраля 2018, 13:21
....показана драматика внутренних сил...не для любителя разных зрелищ...наша организация по договорённости с администрацией кинотеатра,договорилась о бесплатном посещении фильма 15-ти людям, имеющих ограниченные физические возможности со своими сопровождающими (кроме колясочников - нет подъёмных пандусов)...цели акции:1. Обратить внимание общества ну существование проблемы взаимодействия между людьми в социуме.
2. Как можно максимально предоставить людям с ограниченными физическими возможностями условия для продолжения социально-адаптивной интеграции в жизни общества.
Перед фильмом демонстрируется социально-спортивный клип "Мы сильнее, когда помогаем", снятый в Воронеже по проекту, победившему в первом конкурсе Фонда президентских грантов, с участием Двукратного Олимпийского чемпиона Саутина Дмитрия Ивановича.
17 февраля 2018, 13:21 Ответить
Тараненко Таисия (Корнилова) 17 февраля 2018, 13:53
Оценка
Мне очень понравился фильм , и посмеяться можно и погрустить , классный фильм
17 февраля 2018, 13:53 Ответить
Сергей Стариков 17 февраля 2018, 22:12
Оценка
Просто хороший добрый фильм для семейного просмотра о том что никогда нельзя сдаваться и всегда идти к намеченной цели.
17 февраля 2018, 22:12 Ответить
alex 19 февраля 2018, 12:31
Оценка
ой! сойдёт кинцо!
понравилось, что некоторые моменты жизни героев показаны а-ля-мюзикл. как-то удачно "пожалуйста, только живи"+"армия", Цоя по-моему везде уже вставляют для спасения кино"шедевров", ай, ладно!

=Аронова-суперская!-что ещё тут добавить.
=Иркутск "не узнаю в гриме"
=панда и Алёшка запомнились:)
=к фигурному катанию после просмотра сего фильма интерес не пропал
19 февраля 2018, 12:31 Ответить
eg81910 19 февраля 2018, 16:38
Оценка
Очень хороший фильм ! Ходил два раза понравился! Красиво поставлен фильм!
19 февраля 2018, 16:38 Ответить
Alessia 20 февраля 2018, 02:16
Оценка
Хороший фильм:) Сказка конечно, но всё равно хороший. Много красиво снятых моментов. И Иркутск показали, мой родной город:) Земфира, Богдан Титомир, Виктор Цой и родной Иркутск как будто перенесли меня в прошлое, в моё детство и юность. Это фильм о том, что добро и любовь побеждают.
20 февраля 2018, 02:16 Ответить
Марина Козикова 23 февраля 2018, 00:37
Оценка
ПАРА СЛОВ О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ "ЛЬДА"

Посмотрела я тут намедни спортивную драму режиссера Олега Трофима «Лед». Впечатление осталось весьма двойственное.
Первая часть фильма - истерично-больничная - вызвала во мне исключительное желание тяжко вздохнуть - "Какая лажа".
Вся эта сказочная кутерьма вокруг коляски и сидящей в ней по самые уши героиней, отчего-то забывшей, что у нее не работают только ноги (а руками вполне могла бы пошустрей крутить колеса). Санитарный мюзикл и пляски с костылями в стиле "больничной" части "Покровских ворот" вызвали досаду и дикую скуку.
Зато когда пошла жизнь, привнесенная стебненьким хоккеистом Сашей с его темой "Упс, так получилось!", я поняла, что фильм не так уж плох. Ирония и юмор второй части спасли положение. Тем более что все актеры замечательные и играли действительно от души.
Главным героям в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова удалось избежать карамельной слащавости, что радует. А великолепная Аронова в стиле Татьяны Тарасовой - безусловное украшение фильма. Единственное, мне не вполне понятен музыкальный ряд, но это дело вкуса.
Есть еще забавный эпизод в конце, где собственно все превращается в откровенную буффонаду (зрители и судьи примерно час ждут выхода на лед второго фигуриста, и в итоге все сливаются в песенном экстазе акапелла), ну да простим режиссеру этот цирк.
Итак, второй приличный фильм про колясочников (после удачной "Любви с ограничениями") - это уже почти тенденция. Я рада, что стали снимать нормальные фильмы про "инвалидов", без железобетонного героизма и розовых соплей.
23 февраля 2018, 00:37 Ответить
um007 23 февраля 2018, 14:54
Оценка
То не "Лед" трещит...
Наконец то посмотрели фильм «Лед». Жена сводила в честь праздника. Мне вообще то через месяц семьдесят будет. Но я не считаю себя стариком. Просто много видел и знаю. Я видел в ЦСКА тренировки девочки Лены Водорезовой, нашей первой советской чемпионки. Слышал как девчат гонял тренер Станислав Жук, как его материл зав.залом атлетической подготовки : «Опять твои соплюшки блины от штанг по всему залу разбросали. Собирать кто будет?». Работал одно время с мамой Ирины Родниной в Институте педиатрии АМН. Она медсестрой была. Как она за Ирину переживала, особенно, когда та рассталась с партнером Алексеем Улановым. Но фильм «Лед» - это не о фигурном катании. Это притча о выборе цели, о зарождении любви, о самопожертвовании ради любимого человека… Очень поправилась стилистика фильма. Это где то рядом со «Стилягами». Прекрасно подобраны песни. Все легли точно в тему. Особенно песни Земфиры. Из актерских работ выделил бы Александра Петрова. На мой взгляд, это его лучшая, пока, работа в кино. Чего стоит сцена, когда герой Саши уговаривает фигуристку Надю вернуться к прежнему партнеру ради славы и медалей. Ах, какие в это время глаза у Петрова! И вторая по значимости сцена когда Надя и герой Петрова лежат на льду Байкала. И слышен треск льда. Так было у Нади с мамой (Ксения Раппопорт, и в жизни тоже мать Аглаи Тарасовой). Это словно искра пробегает между близкими, дорогими друг другу людьми. Очень хорошо сыграла тренера Мария Аронова. Был шанс скатиться в телевизионное шоу «Один к одному» с пародией на Татьяну Тарасову, но , к счастью, этого не случилось. Актер Цапник из эпизодической роли сделал целую новеллу о людях, использующих спорт в своих корыстных целях. А таких, как мы сейчас видим, много , к сожалению.Ярким ответом на некоторые высказывания о душе российского человека стали персонажи Павла Майкова и Ксении Лавровой-Глинки. В нужный момент мы всегда готовы встать на сторону слабого, помочь, защитить, как умеем, но от всего сердца. Так это и сыграла прекрасная актерская пара. Клиповость некоторых кадров фильма не портят , а делают его ближе и понятней молодежи. Это ведь именно молодежная манера, стиль, сленг.... И они точно схвачены. Фильм хорош. Даже на утреннем сеансе в Каро на Севастопольском было много народа, а когда выходили из зала, то в кассы уже стояла очередь. Надо сходить в выходные всей семьей на этот фильм. Он поучителен для юных, ярок любовью и лиризмом для молодежи, близок по духу всем возрастным группам зрителей. Моя оценка- твердая 4+. А рекомендации – смотреть! Фильм останется в памяти на долго.

​​​​​​​
23 февраля 2018, 14:54 Ответить
380370 24 февраля 2018, 22:52
Оценка
Фильм просто огонь, очень понравился, обязательно посмотрю ещё
24 февраля 2018, 22:52 Ответить
xobibti 25 февраля 2018, 01:34
Оценка
Неоднозначный фильм, у кого-то не вызвал эмоций, у кого-то бурные эмоции. Стоит не забывать при выборе, что все-таки это сказка. Отлично показана сила духа, которая очень впечатляет. Нисколько не пожалела о просмотре. Актерский состав обалденный.
25 февраля 2018, 01:34 Ответить
Tatiana Verpakhovskaya 25 февраля 2018, 11:46
Оценка
Да не связывайтесь Вы с ребёнком.он мультики любит смотреть.до фильмов ему ещё далеко)))
А фильм "Лёд" очень классный!!!советую!!!
25 февраля 2018, 11:46 Ответить
Настя Настя 25 февраля 2018, 20:22
лёд
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25 февраля 2018, 20:22 Ответить
Yaroslav Malyushin 3 марта 2018, 00:11
Оценка
Очень хороший фильм. Без пафоса, без лишней драмы и не затянуто. Трейлер не отражает его содержания. Отзывы с жалобами на всякие не стыковки сюжета или "Для девочек самое то!" "Это не о спорте" тоже.
3 марта 2018, 00:11 Ответить
um007 3 марта 2018, 17:50
Оценка
Наверно Вы любите другое кино. Например про говорящее железо из космоса. Тогда сходите на склад металлолома и портите своими пуками воздух на Афише.
3 марта 2018, 17:50 Ответить
Наталья Осипова (Власова) 4 марта 2018, 23:02
Оценка
Мне понравился! Можно сходить!
4 марта 2018, 23:02 Ответить
Жанна Логвинова 29 марта 2018, 22:08
Оценка
Вы сначала снимите что-нибудь получше, а потом обсирайте. Если вы кроме того как обсирать больше ничего не можете мне вас жаль. Мне фильм понравился. Сюжет интересный, актёры сыграли искренне. Единственное так это то, что отношения у Нади Сашей слишком быстро развивались. Ну а так в целом фильм супер.
29 марта 2018, 22:08 Ответить
Denis Doronin 6 апреля 2018, 13:38
в ответ на сообщение Алёнушкина Вера от 10 февраля 2018, 17:44
А как в начале фильма Надя была маленькой а потом выросла резко?
6 апреля 2018, 13:38 Ответить
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