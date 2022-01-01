Можно бесконечно смотреть на то, как на блестящей поверхности льда изящно двигаются фигуристы. Лезвия коньков под ногами уверенных спортсменов выглядят самой устойчивой конструкцией в мире, а зритель невольно вспоминает, что когда-то и сам учился стоять на льду…

Пять лучших фильмов про фигурное катание, обязательных к просмотру для поклонников жанра

Фигурное катание – один из самых зрелищных видов спорта, неизменно притягивающий зрителей всех возрастов. Но какие усилия стоят за грациозными выступлениями и чего стоит успешная карьера фигуристам? Фильмы расскажут, что происходит за пределами ледовой арены.

Белый лебедь

Соня Хени – норвежская фигуристка начала прошлого века, построившая блестящую спортивную карьеру. Она трижды получала олимпийское золото и десять раз получала главную награду на мировых чемпионатах. В 24 года звезда ледовой арены принимает решение исполнить давние детские мечты и покорить Голливуд. Она переезжает в Америку. Сперва продюсеры активно предлагают ей новаторские проекты и передачи о шоу на льду. Но честолюбивой девушке этого недостаточно, ей хочется играть на большом экране. Она пробивает себе путь в кинематограф, доходит до пика славы, но со временем интерес публики к ней угасает. Героиня не может смириться с этим и переживает глубокий кризис.

Голубой лед

Лена и Сергей – профессиональные фигуристы, посвятившие спорту всю свою жизнь. Но однажды, пережив поражение на европейском чемпионате, Лена чувствует, что больше не в силах постоянно бороться за первенство, проводя дни за изнурительными тренировками. Она всерьез намерена оставить спорт. Сергей не собирается ее поддерживать и бросать любимое дело. Он находит новую партнершу для выступлений, что супруга переживает как предательство. Но с Линой выступления героя не ладятся, ведь в парном спорте важно чувствовать партнера, его настроение, душу.

Получится ли у Лены и Сергея сохранить верность и друг другу, и делу всей своей жизни?

Тоня против всех

Фильм рассказывает историю Тони Хардинг, скандально прославившейся чемпионки Америки по фигурному катанию. Это редкий пример биографической ленты, которая основана не на взлете, а на падении звезды спорта. Девушка росла в сложных условиях, с жестокой матерью, без отца, в личной жизни переживала неудачу, но не бросала каток. Она стала первой спортсменкой, которая выполнила каскад с тройным акселем; публика восхищалась ею, пока не произошел знаменитый инцидент. Накануне Олимпиады в 1994 году главная соперница Тони получила травму ноги, которую нанесли ребята из ближайшего окружения Хардинг.

Фигуристку обвиняют в преступном сговоре, и все ее старания бессильны перед ситуацией.

Принцесса льда

Тина Харвуд раньше была звездой фигурного катания, приводившей в бурный восторг зрителей. Теперь она ведет деятельность тренера. В числе подопечных – ее дочь Джен, на которую Тина возлагает большие надежды. Но девочка не в восторге от занятия, и у нее на жизнь другие планы. Тем временем неплохие результаты показывает Кейси, неприметная отличница. Но с таким ли энтузиазмом Харвуд будет заниматься с ней, потеряв надежду на спортивные успехи дочери? Мишель Трахтенберг в течение десяти месяцев тренировалась, чтобы исполнить свою роль.

До участия в проекте она ни разу в жизни не стояла на коньках.

Лед

Надя всегда верила в чудо. Ее главной мечтой было выйти на лед под аплодисменты зрителей и исполнить самый прекрасный танец. Упорно двигаясь к цели, девушка становится известной фигуристкой. Ее грезы о популярности, красивой жизни, спортивных победах и прекрасном принце вот-вот исполнятся, но тут обстоятельства преподносят спортсменке сложное испытание.