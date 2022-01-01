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Фильмы про фигурное катание
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Фильмы про фигурное катание

Все 15 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Лёд 2
Лёд 2
8.0
мелодрама, драма
2020, Россия
Белый лебедь
Белый лебедь
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6.0
драма
2018, Норвегия
Лёд
Лёд
7.0
мелодрама
2017, Россия
Тоня против всех
Тоня против всех
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6.0
биография, комедия, спорт
2017, США
Ангелы Карли
Ангелы Карли
6.0
драма, мелодрама, биография, спорт
2017, Канада
Чемпионы
Чемпионы
6.0
спорт, драма
2014, Россия
Тонкий лед
Тонкий лед
6.0
драма
2011, США
Королева льда
Королева льда
5.0
мелодрама
2008, Россия
Огонь и лед: Хроники драконов
Огонь и лед: Хроники драконов
4.0
драма, приключения, фэнтези
2008, Румыния
Лезвия славы: Звездуны на льду
Лезвия славы: Звездуны на льду
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7.0
спорт, комедия
2007, США
Вернуть Веру
Вернуть Веру
6.0
драма, мелодрама
2006, Украина
Принцесса льда
Принцесса льда
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8.0
спорт, комедия, драма, сборник
2005, США / Канада
Лед в сердце
Лед в сердце
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5.0
комедия, драма, семейный
2005, США
Голубой лед
Голубой лед
6.0
драма, спорт
1969, СССР
Серенада солнечной долины
Серенада солнечной долины
6.0
комедия, мюзикл, мелодрама
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Можно бесконечно смотреть на то, как на блестящей поверхности льда изящно двигаются фигуристы. Лезвия коньков под ногами уверенных спортсменов выглядят самой устойчивой конструкцией в мире, а зритель невольно вспоминает, что когда-то и сам учился стоять на льду…

Пять лучших фильмов про фигурное катание, обязательных к просмотру для поклонников жанра

Фигурное катание – один из самых зрелищных видов спорта, неизменно притягивающий зрителей всех возрастов. Но какие усилия стоят за грациозными выступлениями и чего стоит успешная карьера фигуристам? Фильмы расскажут, что происходит за пределами ледовой арены.

Белый лебедь

Соня Хени – норвежская фигуристка начала прошлого века, построившая блестящую спортивную карьеру. Она трижды получала олимпийское золото и десять раз получала главную награду на мировых чемпионатах. В 24 года звезда ледовой арены принимает решение исполнить давние детские мечты и покорить Голливуд. Она переезжает в Америку. Сперва продюсеры активно предлагают ей новаторские проекты и передачи о шоу на льду. Но честолюбивой девушке этого недостаточно, ей хочется играть на большом экране. Она пробивает себе путь в кинематограф, доходит до пика славы, но со временем интерес публики к ней угасает. Героиня не может смириться с этим и переживает глубокий кризис.

Голубой лед

Лена и Сергей – профессиональные фигуристы, посвятившие спорту всю свою жизнь. Но однажды, пережив поражение на европейском чемпионате, Лена чувствует, что больше не в силах постоянно бороться за первенство, проводя дни за изнурительными тренировками. Она всерьез намерена оставить спорт. Сергей не собирается ее поддерживать и бросать любимое дело. Он находит новую партнершу для выступлений, что супруга переживает как предательство. Но с Линой выступления героя не ладятся, ведь в парном спорте важно чувствовать партнера, его настроение, душу.

Получится ли у Лены и Сергея сохранить верность и друг другу, и делу всей своей жизни?

Тоня против всех

Фильм рассказывает историю Тони Хардинг, скандально прославившейся чемпионки Америки по фигурному катанию. Это редкий пример биографической ленты, которая основана не на взлете, а на падении звезды спорта. Девушка росла в сложных условиях, с жестокой матерью, без отца, в личной жизни переживала неудачу, но не бросала каток. Она стала первой спортсменкой, которая выполнила каскад с тройным акселем; публика восхищалась ею, пока не произошел знаменитый инцидент. Накануне Олимпиады в 1994 году главная соперница Тони получила травму ноги, которую нанесли ребята из ближайшего окружения Хардинг.

Фигуристку обвиняют в преступном сговоре, и все ее старания бессильны перед ситуацией.

Принцесса льда

Тина Харвуд раньше была звездой фигурного катания, приводившей в бурный восторг зрителей. Теперь она ведет деятельность тренера. В числе подопечных – ее дочь Джен, на которую Тина возлагает большие надежды. Но девочка не в восторге от занятия, и у нее на жизнь другие планы. Тем временем неплохие результаты показывает Кейси, неприметная отличница. Но с таким ли энтузиазмом Харвуд будет заниматься с ней, потеряв надежду на спортивные успехи дочери? Мишель Трахтенберг в течение десяти месяцев тренировалась, чтобы исполнить свою роль.

До участия в проекте она ни разу в жизни не стояла на коньках.

Лед

Надя всегда верила в чудо. Ее главной мечтой было выйти на лед под аплодисменты зрителей и исполнить самый прекрасный танец. Упорно двигаясь к цели, девушка становится известной фигуристкой. Ее грезы о популярности, красивой жизни, спортивных победах и прекрасном принце вот-вот исполнятся, но тут обстоятельства преподносят спортсменке сложное испытание.

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