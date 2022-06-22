Содержание:

Милош Бикович – Фильмы

- Милош Бикович – «Духless 2»

- Милош Бикович – «За гранью реальности»

- Милош Бикович – «Лед»

Милош Бикович – Личная жизнь

Милош Бикович родился 12 января 1988 года в Белграде в семье врача-дефектолога. Родители развелись, и отец будущего актера переехал жить в Германию, а сам Бикович остался с матерью и братом. В юности занимался подвижными видами спорта, в том числе рукопашным боем, айкидо, плаванием. Окончил факультет драматических искуcств.



Милош Бикович – Фильмы

Актер дебютировал в 2004 году в популярном сербском телесериале The Dollars are Coming, но прославился на родине благодаря роли футболиста в картине 2010 года «Монтевидео». Бикович очень хотел сниматься у Никиты Михалкова, отправился на кастинг фильма «Солнечный удар», и получил желанную роль. После этого о нем узнали российские режиссеры, и в 2015 году он появился в ленте Романа Прыгунова «Духless 2» в роли бизнесмена-коррупционера, а также в киноальманахе Резо Гигинеишвили «Без границ» в роли футболиста. В следующем году Бикович начал сниматься в сериале СТС «Отель Элеон» в роли Павла, а также в спортивной мелодраме «Лед», которая вышла на экраны только в 2018 году. Также актер стал главным героем телесериала о людях со сверхспособностями «За гранью реальности» и сыграл в историческом телефильме Первого канала «Крылья империи».



Милош Бикович – «Духless 2»

Фильм Романа Прыгунова 2015 года о герое нашего времени – Максе (Данила Козловский), который уединенно живет в двухэтажном доме на Бали с видом на океан. Он отринул московскую суету, носит белую тогу, занимается серфингом и однажды спасает утопающего новичка. Спасенным оказывается Роман Белкин (Милош Бикович), бизнесмен из Москвы, который уговаривает Макса вернуться в столицу, чтобы зарабатывать большие деньги. Максим, познавший покой рядом с океаном, отказывается. Но однажды к нему на вечеринку врываются полицейские и находят подозрительный пакет, после чего Макса прямо в тоге и сандалиях отправляют на самолете в Москву. Там его уже ждет задание от МВД: Роман Белкин крадет государственные деньги, и Макс должен согласиться на его предложение, чтобы собрать компромат. На этом райская жизнь Максима Андреева заканчивается.



Милош Бикович – «За гранью реальности»

Фантастический фильм Александра Богуславского 2018 года об аферисте Майкле (Милош Бикович), который собирает команду из людей со сверхспособностями, чтобы ограбить казино. С ним Вероника (Любовь Аксенова) – телепат, Эрик (Аристарх Венес) – телекинетик, Кевин (Юрий Чурсин) – гипнотизер и Тони (Евгений Стычкин) – электрокинетик. Однако, ситуация выходит из-под контроля, и Майкл вынужден отправиться в мир подсознания, за грань реальности.



Милош Бикович – «Лед»

Спортивная мелодрама Олега Трофима 2018 года о молодой одаренной фигуристке Надежде Лапшиной (Аглая Тарасова), которую замечает легендарный спортсмен. Она начинает усиленные тренировки с партнером Владимиром Леоновым (Милош Бикович) в надежде на медаль на предстоящих соревнованиях. Но он совершает ошибку, и Надежда получает травму и попадает в больницу. Она опускает руки и отчаивается, но потом рядом с ней появляется хоккеист Саша Горин (Александр Петров), который становится ее сиделкой. Сначала они с большим трудом находят общий язык и постоянно ссорятся, потому что героиня не верит в себя и возможное выздоровление. Но постепенно эта борьба перерастает в любовь и становится для фигуристки стимулом продолжать движение к своей мечте.

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Милош Бикович – Личная жизнь

В 2016 году встречался с российской моделью Сашей Лусс. После расставания вступил в отношения с актрисой Аглаей Тарасовой, с которой познакомился на съемках картины «Лед». Пара рассталась в мае 2018 года.