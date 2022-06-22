Содержание:
Милош Бикович – Фильмы
- Милош Бикович – «Духless 2»
- Милош Бикович – «За гранью реальности»
- Милош Бикович – «Лед»
Милош Бикович – Личная жизнь
Милош Бикович родился 12 января 1988 года в Белграде в семье врача-дефектолога. Родители развелись, и отец будущего актера переехал жить в Германию, а сам Бикович остался с матерью и братом. В юности занимался подвижными видами спорта, в том числе рукопашным боем, айкидо, плаванием. Окончил факультет драматических искуcств.
Актер дебютировал в 2004 году в популярном сербском телесериале The Dollars are Coming, но прославился на родине благодаря роли футболиста в картине 2010 года «Монтевидео». Бикович очень хотел сниматься у Никиты Михалкова, отправился на кастинг фильма «Солнечный удар», и получил желанную роль. После этого о нем узнали российские режиссеры, и в 2015 году он появился в ленте Романа Прыгунова «Духless 2» в роли бизнесмена-коррупционера, а также в киноальманахе Резо Гигинеишвили «Без границ» в роли футболиста. В следующем году Бикович начал сниматься в сериале СТС «Отель Элеон» в роли Павла, а также в спортивной мелодраме «Лед», которая вышла на экраны только в 2018 году. Также актер стал главным героем телесериала о людях со сверхспособностями «За гранью реальности» и сыграл в историческом телефильме Первого канала «Крылья империи».
Фильм Романа Прыгунова 2015 года о герое нашего времени – Максе (Данила Козловский), который уединенно живет в двухэтажном доме на Бали с видом на океан. Он отринул московскую суету, носит белую тогу, занимается серфингом и однажды спасает утопающего новичка. Спасенным оказывается Роман Белкин (Милош Бикович), бизнесмен из Москвы, который уговаривает Макса вернуться в столицу, чтобы зарабатывать большие деньги. Максим, познавший покой рядом с океаном, отказывается. Но однажды к нему на вечеринку врываются полицейские и находят подозрительный пакет, после чего Макса прямо в тоге и сандалиях отправляют на самолете в Москву. Там его уже ждет задание от МВД: Роман Белкин крадет государственные деньги, и Макс должен согласиться на его предложение, чтобы собрать компромат. На этом райская жизнь Максима Андреева заканчивается.
Фантастический фильм Александра Богуславского 2018 года об аферисте Майкле (Милош Бикович), который собирает команду из людей со сверхспособностями, чтобы ограбить казино. С ним Вероника (Любовь Аксенова) – телепат, Эрик (Аристарх Венес) – телекинетик, Кевин (Юрий Чурсин) – гипнотизер и Тони (Евгений Стычкин) – электрокинетик. Однако, ситуация выходит из-под контроля, и Майкл вынужден отправиться в мир подсознания, за грань реальности.
Спортивная мелодрама Олега Трофима 2018 года о молодой одаренной фигуристке Надежде Лапшиной (Аглая Тарасова), которую замечает легендарный спортсмен. Она начинает усиленные тренировки с партнером Владимиром Леоновым (Милош Бикович) в надежде на медаль на предстоящих соревнованиях. Но он совершает ошибку, и Надежда получает травму и попадает в больницу. Она опускает руки и отчаивается, но потом рядом с ней появляется хоккеист Саша Горин (Александр Петров), который становится ее сиделкой. Сначала они с большим трудом находят общий язык и постоянно ссорятся, потому что героиня не верит в себя и возможное выздоровление. Но постепенно эта борьба перерастает в любовь и становится для фигуристки стимулом продолжать движение к своей мечте.
В 2016 году встречался с российской моделью Сашей Лусс. После расставания вступил в отношения с актрисой Аглаей Тарасовой, с которой познакомился на съемках картины «Лед». Пара рассталась в мае 2018 года.
Бикович начал свою карьеру в 13 лет – работал ведущим на телевидении.
Родной брат актера – монах.
Бикович попал в российское кино благодаря знакомству с Никитой Михалковым на Московском кинофестивале.
Помимо съемок в кинофильмах, Милош является приглашенным актёром Белградского национального театра.
Актер выступил в роли продюсера фильма «Балканский рубеж», из-за ранее снятого Анджелиной Джоли фильма «В краю крови и меда».
Милош сыграл главную роль в самой кассовой российской комедии: «Холоп».
Последнее обновление информации: 01.05.2022