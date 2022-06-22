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Милош Бикович

Milos Bikovic
Милош Бикович
Милош Бикович Milos Bikovic
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Дата рождения
13 января 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Состоят в отношениях с 2016 года
Биография Милоша Биковича

Содержание:
Милош Бикович – Фильмы
  - Милош Бикович – «Духless 2»
  - Милош Бикович – «За гранью реальности»
  - Милош Бикович – «Лед»
Милош Бикович – Личная жизнь

Милош Бикович родился 12 января 1988 года в Белграде в семье врача-дефектолога. Родители развелись, и отец будущего актера переехал жить в Германию, а сам Бикович остался с матерью и братом. В юности занимался подвижными видами спорта, в том числе рукопашным боем, айкидо, плаванием. Окончил факультет драматических искуcств.


Милош Бикович – Фильмы

Актер дебютировал в 2004 году в популярном сербском телесериале The Dollars are Coming, но прославился на родине благодаря роли футболиста в картине 2010 года «Монтевидео». Бикович очень хотел сниматься у Никиты Михалкова, отправился на кастинг фильма «Солнечный удар», и получил желанную роль. После этого о нем узнали российские режиссеры, и в 2015 году он появился в ленте Романа Прыгунова «Духless 2» в роли бизнесмена-коррупционера, а также в киноальманахе Резо Гигинеишвили «Без границ» в роли футболиста. В следующем году Бикович начал сниматься в сериале СТС «Отель Элеон» в роли Павла, а также в спортивной мелодраме «Лед», которая вышла на экраны только в 2018 году. Также актер стал главным героем телесериала о людях со сверхспособностями «За гранью реальности» и сыграл в историческом телефильме Первого канала «Крылья империи».


Милош Бикович – «Духless 2»

Фильм Романа Прыгунова 2015 года о герое нашего времени – Максе (Данила Козловский), который уединенно живет в двухэтажном доме на Бали с видом на океан. Он отринул московскую суету, носит белую тогу, занимается серфингом и однажды спасает утопающего новичка. Спасенным оказывается Роман Белкин (Милош Бикович), бизнесмен из Москвы, который уговаривает Макса вернуться в столицу, чтобы зарабатывать большие деньги. Максим, познавший покой рядом с океаном, отказывается. Но однажды к нему на вечеринку врываются полицейские и находят подозрительный пакет, после чего Макса прямо в тоге и сандалиях отправляют на самолете в Москву. Там его уже ждет задание от МВД: Роман Белкин крадет государственные деньги, и Макс должен согласиться на его предложение, чтобы собрать компромат. На этом райская жизнь Максима Андреева заканчивается.


Милош Бикович – «За гранью реальности»

Фантастический фильм Александра Богуславского 2018 года об аферисте Майкле (Милош Бикович), который собирает команду из людей со сверхспособностями, чтобы ограбить казино. С ним Вероника (Любовь Аксенова) – телепат, Эрик (Аристарх Венес) – телекинетик, Кевин (Юрий Чурсин) – гипнотизер и Тони (Евгений Стычкин) – электрокинетик. Однако, ситуация выходит из-под контроля, и Майкл вынужден отправиться в мир подсознания, за грань реальности.


Милош Бикович – «Лед»

Спортивная мелодрама Олега Трофима 2018 года о молодой одаренной фигуристке Надежде Лапшиной (Аглая Тарасова), которую замечает легендарный спортсмен. Она начинает усиленные тренировки с партнером Владимиром Леоновым (Милош Бикович) в надежде на медаль на предстоящих соревнованиях. Но он совершает ошибку, и Надежда получает травму и попадает в больницу. Она опускает руки и отчаивается, но потом рядом с ней появляется хоккеист Саша Горин (Александр Петров), который становится ее сиделкой. Сначала они с большим трудом находят общий язык и постоянно ссорятся, потому что героиня не верит в себя и возможное выздоровление. Но постепенно эта борьба перерастает в любовь и становится для фигуристки стимулом продолжать движение к своей мечте.

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Милош Бикович – Личная жизнь

В 2016 году встречался с российской моделью Сашей Лусс. После расставания вступил в отношения с актрисой Аглаей Тарасовой, с которой познакомился на съемках картины «Лед». Пара рассталась в мае 2018 года. 

Интересные факты о Милоше Биковиче

Бикович начал свою карьеру в 13 лет – работал ведущим на телевидении.

Родной брат актера – монах.

Бикович попал в российское кино благодаря знакомству с Никитой Михалковым на Московском кинофестивале.

Помимо съемок в кинофильмах, Милош является приглашенным актёром Белградского национального театра.

Актер выступил в роли продюсера фильма «Балканский рубеж», из-за ранее снятого Анджелиной Джоли фильма «В краю крови и меда».

Милош сыграл главную роль в самой кассовой российской комедии: «Холоп».

Последнее обновление информации: 01.05.2022

Фильмография Милоша Биковича
Хочу замуж
Хочу замуж
комедия 2022, Россия
7.0
Отель «Белград»
Отель «Белград»
комедия 2020, Россия
7.0
Балканский рубеж
Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.0
Забытые боги
фантастика 2019, Россия
0.0
Тесла
фантастика, драма 2019, Россия
0.0
Холоп
Холоп
комедия 2019, Россия
8.0
Кома
Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.0
Южный ветер
Южный ветер
триллер, криминал, драма 2018, Сербия
7.0
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Фотографии Милоша Биковича Все фотографии
Саша Лусс и Милош Бикович Милош Бикович Милош Бикович Милош Бикович
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Милош Бикович пополнил актерский состав фильма «Вызов» Доступна подборка новых фото со съемок.
Написать
22 июня 2022 12:05
Обманули фанатов ради пиара: 6 звездных пар, отношения которых были фейком Керем Бюрсин и Ханде Эрчел, Милош Бикович и Аглая Тарасова, а также другие звезды, которые разыгрывали яркие романы перед поклонниками.  
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15 июня 2022 13:41
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам Эти истории увлекательны и на бумаге, и на экране.
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8 апреля 2022 18:59
Все новости
Статьи о персоне
Всех обманули: Асмус раскрыла постыдную тайну нашумевших съемок Звезде не позволили исполнить свою мечту.
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25 апреля 2022 16:00
Причина не в женщинах: Бикович вступился за дебошира Башарова Актер не спешит осуждать коллегу по цеху.
1 комментарий
12 апреля 2022 11:10
Джек Воробей уже не тот: Милош Бикович засветился с постаревшим Джонни Деппом Знаменитость принял участие в озвучке сербского мультфильма «Тупики».
1 комментарий
17 февраля 2022 17:05
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Аглая Тарасова
Аглая Тарасова Aglaya Tarasova
Состоят в отношениях с 2016 года
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