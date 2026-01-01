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Ксения Лаврова-Глинка
Kseniya Lavrova-Glinka
Киноафиша
Персоны
Ксения Лаврова-Глинка
Ксения Лаврова-Глинка
Kseniya Lavrova-Glinka
Дата рождения
14 октября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Кимры, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Ксения Лаврова-Глинка
Родилась 14 октября 1977 года. Кимры, Тверская область, СССР (Россия).
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