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Ксения Лаврова-Глинка
Ксения Лаврова-Глинка
Kseniya Lavrova-Glinka
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Вопросы и ответы
Ксения Лаврова-Глинка
Kseniya Lavrova-Glinka
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Дата рождения
14 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Ксения Лаврова-Глинка
Родилась 14 октября 1977 года. Кимры, Тверская область, СССР (Россия).
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Фильмография Ксения Лаврова-Глинка
Лёд
мелодрама
2017, Россия
7.0
Напарник
комедия, приключения
2017, Россия
6.0
Призрак
комедия, семейный
2015, Россия
6.0
Берцы
драма
2014, Россия
4.0
Узник старой усадьбы
мелодрама
2014, Россия
5.0
Чизкейк
триллер
2008, Россия
6.0
Юбилей
комедия
2007, Россия
0.0
Папа
драма
2004, Россия
5.0
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