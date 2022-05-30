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Киноафиша Персоны Александр Петров

Александр Петров

Александр Петров
Александр Петров
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Дата рождения
25 января 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Личные связи
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
вместе с 2016 года
Биография Александра Петрова

Александр родился 25 января 1989 года в городе Переславле-Залесском, расположенном в Ярославской области. В детстве серьезно увлекался футболом, но полученная травма перечеркнула спортивную карьеру. После окончания школы Александр поступил в университет на экономический факультет. Во время учебы юноша увлекся игрой в КВН, стал выступать в студенческом театре. Когда Александр понял, что серьезно увлекся сценой, он бросил университет и поступил в ГИТИС.

Его дебют в кино состоялся еще во время учебы в театральном ВУЗе. Первой работой актера стала эпизодическая роль в телесериале «Голоса». А уже через два года Александр сыграл главного героя в фэнтезийном сериале «Пока цветёт папоротник».

Родители

Александр родился в среднестатистической семье, не имеющей отношения к искусству. Его мама была медицинской сестрой, а отец работал электриком. Саша не единственный ребенок в семье, у него есть старшая сестра Катя. Когда мама будущей звезды была беременна Сашей, она очень хотела девочку, которую планировала назвать Татьяной. Ребенок появился на свет точно в Татьянин день, но это оказался мальчик, и, как вспоминает мама актера, от обиды она даже расплакалась.

Саша рос спокойным ребенком и был очень привязан к маме. Уже в средних классах школы он начал проявлять творческие способности, пародировал приходящих гостей и веселил всю компанию.

Главные роли в фильмах и сериалах

Сейчас на счету актера уже более шести десятков ролей. Александр Петров является одним из самых востребованных и успешных актеров российского кино. Известный продюсер Сергей Майоров даже поставил актера в один ряд с такими светилами, как Иннокентий Смоктуновский и Олег Борисов. К самым важным его работам в кино можно отнести роли в таких фильмах, как:

«Пока цветет папоротник» (сериал, 2012)

«Обнимая небо» (сериал, 2013)

«Фарца» (сериал, 2015)

«Полицейский с Рублёвки» (сериал, 2016, имеет несколько продолжений, вышедших в 2017 – 2019 годах)

«Sпарта» (сериал, 2016)

«Беловодье. Тайна затерянной страны» (сериал, 2016)

«Притяжение» (2017)

«Гоголь. Начало» (2017)

«Гоголь. Вий» (2018)

«Гоголь. Страшная месть» (2018)

«Звоните ДиКаприо!» (сериал, 2018)

«Т-34» (2018)

«Текст» (2019)

«Текст. Реальность» (сериал, 2020)

По признанию самого Александра, самыми сложными ролями для него стали те, что он исполнил в фильме «Текст» и сериале «Звоните ДиКаприо!». А в мечтах актера когда-нибудь сыграть Раскольникова и Гамлета в кино.

Роли в театре

В 2013 году актер вошел в состав труппы театра им. Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. В этом театре ему довелось сыграть Гамлета в одноименном спектакле по трагедии Уильяма Шекспира. Кроме того, на театральной сцене актер примерил образ купца Ермолая Алексеевича Лопахина в постановке «Вишневый сад», Грациано в спектакле «Шейлок», поставленном по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Венецианский купец».

Инстаграм Александра Петрова

На своей страничке в Инстаграме актер активно делится с подписчиками подробностями работы и личной жизни, выкладывая фотографии с друзьями, с любимой девушкой Стасей Милославской, а также рассказывает о нуждающихся в помощи детях и животных и охотно демонстрирует любимую черно-белую кошечку Саманту, которую он взял из приюта и вручил Стасе на день рождения.

Личная жизнь

Александр Петров и Ирина Старшенбаум

Около десяти лет актер встречался с девушкой по имени Дарья, но до свадьбы дело так и не дошло. Эти отношения он не афишировал, поэтому подробности столь длительного романа публике неизвестны. В 2016 году на съемках фильма «Притяжение» Александр познакомился с актрисой Ириной Старшенбаум, ради которой он оставил Дарью. Между артистами возникло взаимное влечение и спустя год они сообщили о помолвке, однако свадьба так и не состоялась.

Александр Петров и Стася Милославская

С молодой актрисой Александр встретился на съемках фильма «Стрельцов». Александр играл звезду советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Стасе досталась роль его жены Аллы. Актер так увлекся своей партнершей, что бросил Старшенбаум. Для фанатов новость о разрыве прозвучала как гром среди ясного неба, ведь казалось, что у актеров все прекрасно и они вот-вот должны сыграть свадьбу. Милославская на тот момент тоже была несвободна, но, видимо, чувства перевесили все.

Александр Петров и Любовь Аксенова

Актеры вместе учились в ГИТИСе, на разных курсах, но все же иногда пересекались. А позднее им довелось и сниматься вместе. Звезды сыграли влюбленную пару в фильме «Обнимая небо». По сюжету картины два старшеклассника – дочь заместителя командира полка Женя и сын официантки лётной столовой Ваня – влюбляются друг в друга. Вскоре драматические жизненные события разводят героев: Иван становится летчиком, а Женя – военным хирургом. Но однажды судьба сводит их вновь. Этот романтический сериал покорил сердца многих российских женщин, а Любовь Аксенова поделилась в интервью, что с Александром работать легко и приятно. В перерывах между съемками актеры шутили, болтали на разные темы и в итоге между ними установились приятельские отношения.

Интересные факты о Александре Петрове
  • Рост - 175 см
Фильмография Александра Петрова
Мира
Мира
фантастика, приключения, драма, семейный 2023, Россия
0.0
Декабрь
Декабрь
драма, биография 2022, Россия
0.0
Человек божий
Человек божий
драма 2021, Греция
8.0
Вторжение
Вторжение
фантастика, боевик 2020, Россия
6.0
Лёд 2
Лёд 2
мелодрама, драма 2020, Россия
8.0
Стрельцов
Стрельцов
биография, спорт, драма 2020, Россия
6.0
Зима
Зима
драма 2019, Россия
6.0
Герой
Герой
боевик, триллер 2019, Россия
6.0
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Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
вместе с 2016 года
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