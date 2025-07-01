Плясала и спасала китов: приезд Памелы Андерсон в Россию случился благодаря президенту — и такого приема она не ждала

Артистка позже признавалась, что не рассчитывала на подобное отношение.

Сегодня Памеле Андерсон стукнуло 58 — а значит, самое время вспомнить, как звезда «Спасателей Малибу» зажигала во Владивостоке и пыталась спасти российских китов и тюленей.

В 2015 году Памела неожиданно примчалась на Восточный экономический форум во Владивостоке — не ради селфи с олигархами, а как защитница природы. Причём визит начался с письма: незадолго до форума актриса написала открытое обращение прямо нашему президенту с просьбой вмешаться в промысел китов. Президент лично не ответил, но Памелу позвали — и встретили как подобает.

На форуме Андерсон успела и министра природы Сергея Донского впечатлить, и парочку хвостатых друзей проведать: навестила льва из затопленного зоопарка и проверила здоровье леопарда, который едва не погиб от рук браконьеров.

Отдельный хайлайт визита — красный буй. Тот самый, с которым Пэм бегала по пляжам в «Спасателях Малибу», она привезла во Владивосток и пустила с молотка. Легендарный реквизит ушёл за 3 миллиона рублей (старт был всего 250 тысяч!) — деньги пошли на защиту животных. Счастливым обладателем буя стал бизнесмен Ильдар Неверов.

Вообще-то на аукционе можно было выиграть и танец с Памелой, но тут Андерсон дала заднюю — устала, мол. Так что желающие остались без зажигательных па. Зато, улетая домой, Памела призналась западным журналистам, что Россия её удивила.

«Они очень прогрессивны на этом пути. Когда дело дошло до окружающей среды, я была очень удивлена и взволнована, насколько они этим обеспокоены!» — хвалилась она на светской тусовке в Канаде.

Так что давайте честно: мало кто из звёзд Голливуда может похвастаться тем, что плясал на Дальнем Востоке, продавал буй и уговаривал российскую власть быть добрее к китам. С днём рождения, Пэм!

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