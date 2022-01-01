Однажды кинорежиссер Александр Войтинский назвал Петрова животным. И это не оскорбление — любой, кто имеет представление об актерской игре, поймет: это комплимент! Считается, что «переиграть» на съемочной площадке животное невозможно — ведь оно ведет себя абсолютно естественно, и игра даже самых талантливых артистов меркнет перед этой натуральностью. По словам Войтинского, стоит Петрову оказаться в кадре — и вся съемочная площадка замирает и может смотреть на него одного, не отрываясь.

Какие его киноработы можно назвать самыми интересными?

2015, «Фарца»

Телесериал переносит зрителей в далекий 1961 — удивительную эпоху: сочетание нищего быта СССР с мечтами о покорении космоса — ведь Гагарину удалось! Но простым гражданам не хватает обычных для Запада, но почему-то недосягаемых для советского человека вещей. На этом и строят свой бизнес начинающий литератор Андрей и его дворовые друзья Борис и Санек. Они становятся фарцовщиками, спекулянтами — так в СССР называли людей, занимающихся негосударственной торговлей. Им нужно выручить четвертого из компании — Костыля, тот не может отдать карточный долг бандитам…

Один из первых российских сериалов, купленных Netflix.

2017, «Гоголь. Начало»

Юный Гоголь служит писарем в знаменитом Третьем отделении Императорской канцелярии. Мелкий чиновник грезит о литературной славе, но критики жестоко разносят его первое творение. Да и жизнь у него нелегкая: по службе приходится сталкиваться с убийствами, и тогда Николая терзают припадки с неясными видениями, и во время их он записывает какую-то чушь. Лишь знаменитый следователь Яков Гуро замечает, что записи — не полная бессмыслица…

Актрисам, игравшим роли обнаженных утопленниц, пришлось героически провести в таком виде около 20 часов в холодном осеннем лесу. А Петров успешно сыграл и в следующих частях киноэпопеи о Гоголе.

2018, «Лед»

История целеустремленной фигуристки, получившей травму позвоночника и лишившейся способности не то что кататься, но даже ходить, и хоккеиста, помогающего ей восстановиться. Поначалу Саша не верит, что Надя сможет встать на ноги, «тренер» и «пациентка» ненавидят друг дружку. Но постепенно ребята находят общий язык — и восстановление действительно становится возможным…

Исполнители главных ролей 2 месяца учились кататься на коньках. Не умели все трое. «Лед» стал первым в российском кино музыкальным фильмом о спорте.

2018, «Звоните ДиКаприо!»

Снимаясь в популярном сериале «Первая Градская» о врачах, актер Егор Румянцев «словил звезду» и «отрастил корону», и его характер крайне испортился. Он почувствовал себя богом съемочной площадки, являясь туда по желанию левой пятки, стал груб и безразличен к близким. Но на пути славы его внезапно догнала смертельная болезнь. Заменить его в сериале предстоит его брату Льву, бездарному неудачнику...

Режиссер скрывал от съемочной группы, чем закончится сериал. А Петров не читал сценарий полностью — видимо, чтобы лучше отыгрывать неожиданные события, происходящие с его персонажем Егором.

2019, «Текст»

Студент филфака Илья Горюнов возвращается в родную Лобню после семилетнего срока заключения: его посадили за кокаин, подброшенный ему молодым полицейским Хазиным. По возвращении Илья застает лишь руины своей прежней жизни: мать не дождалась его всего один день — умерла от сердечного приступа, любимая девушка бросила, старый друг стал чужим. Илья отправляется разбираться с Хазиным...

Фильм снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского, и писатель не хотел видеть Петрова в главной роли, опасаясь, что зрители «клюнут» не на сюжет, а на известного актера. Но результат Глуховскому понравился.