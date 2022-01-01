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Фильмы с Александром Петровым
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Фильмы с Александром Петровым

Александр Петров — один из самых перспективных и востребованных актеров современного российского кино. К 31 году в его фильмографии насчитывается более 50 фильмов и сериалов.

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Вторжение
Вторжение
6.0
фантастика, боевик
2020, Россия
Стрельцов
Стрельцов
Смотреть за 1 рубль
6.0
биография, спорт, драма
2020, Россия
Лёд 2
Лёд 2
8.0
мелодрама, драма
2020, Россия
Герой
Герой
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, триллер
2019, Россия
Текст
Текст
7.0
драма
2019, Россия
Зима
Зима
6.0
драма
2019, Россия
Т-34
Т-34
Смотреть за 1 рубль
8.0
военный, боевик, приключения
2018, Россия
Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
6.0
мистика, драма, исторический
2018, Россия
Гоголь. Страшная месть
Гоголь. Страшная месть
7.0
драма, исторический, мистика
2018, Россия
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
7.0
комедия, драма, криминал
2018, Россия
Анна
Анна
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик
2018, США / Франция
#Зановородиться
#Зановородиться
0.0
документальный
2018, Россия
Напарник
Напарник
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, приключения
2017, Россия
Притяжение
Притяжение
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, мелодрама
2017, Россия
Лавстори
Лавстори
0.0
комедия, мелодрама, приключения
2017, Россия
Лёд
Лёд
7.0
мелодрама
2017, Россия
День до
День до
5.0
драма
2017, Россия
Затмение
Затмение
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези, приключения, мистика
2017, Россия
Гоголь. Начало
Гоголь. Начало
7.0
драма, мистика
2017, Россия
Неуловимые
Неуловимые
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик
2015, Россия
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Однажды кинорежиссер Александр Войтинский назвал Петрова животным. И это не оскорбление — любой, кто имеет представление об актерской игре, поймет: это комплимент! Считается, что «переиграть» на съемочной площадке животное невозможно — ведь оно ведет себя абсолютно естественно, и игра даже самых талантливых артистов меркнет перед этой натуральностью. По словам Войтинского, стоит Петрову оказаться в кадре — и вся съемочная площадка замирает и может смотреть на него одного, не отрываясь.

Какие его киноработы можно назвать самыми интересными?

2015, «Фарца»

Телесериал переносит зрителей в далекий 1961 — удивительную эпоху: сочетание нищего быта СССР с мечтами о покорении космоса — ведь Гагарину удалось! Но простым гражданам не хватает обычных для Запада, но почему-то недосягаемых для советского человека вещей. На этом и строят свой бизнес начинающий литератор Андрей и его дворовые друзья Борис и Санек. Они становятся фарцовщиками, спекулянтами — так в СССР называли людей, занимающихся негосударственной торговлей. Им нужно выручить четвертого из компании — Костыля, тот не может отдать карточный долг бандитам…

Один из первых российских сериалов, купленных Netflix.

2017, «Гоголь. Начало»

Юный Гоголь служит писарем в знаменитом Третьем отделении Императорской канцелярии. Мелкий чиновник грезит о литературной славе, но критики жестоко разносят его первое творение. Да и жизнь у него нелегкая: по службе приходится сталкиваться с убийствами, и тогда Николая терзают припадки с неясными видениями, и во время их он записывает какую-то чушь. Лишь знаменитый следователь Яков Гуро замечает, что записи — не полная бессмыслица…

Актрисам, игравшим роли обнаженных утопленниц, пришлось героически провести в таком виде около 20 часов в холодном осеннем лесу. А Петров успешно сыграл и в следующих частях киноэпопеи о Гоголе.

2018, «Лед»

История целеустремленной фигуристки, получившей травму позвоночника и лишившейся способности не то что кататься, но даже ходить, и хоккеиста, помогающего ей восстановиться. Поначалу Саша не верит, что Надя сможет встать на ноги, «тренер» и «пациентка» ненавидят друг дружку. Но постепенно ребята находят общий язык — и восстановление действительно становится возможным…

Исполнители главных ролей 2 месяца учились кататься на коньках. Не умели все трое. «Лед» стал первым в российском кино музыкальным фильмом о спорте.

2018, «Звоните ДиКаприо!»

Снимаясь в популярном сериале «Первая Градская» о врачах, актер Егор Румянцев «словил звезду» и «отрастил корону», и его характер крайне испортился. Он почувствовал себя богом съемочной площадки, являясь туда по желанию левой пятки, стал груб и безразличен к близким. Но на пути славы его внезапно догнала смертельная болезнь. Заменить его в сериале предстоит его брату Льву, бездарному неудачнику...

Режиссер скрывал от съемочной группы, чем закончится сериал. А Петров не читал сценарий полностью — видимо, чтобы лучше отыгрывать неожиданные события, происходящие с его персонажем Егором.

2019, «Текст»

Студент филфака Илья Горюнов возвращается в родную Лобню после семилетнего срока заключения: его посадили за кокаин, подброшенный ему молодым полицейским Хазиным. По возвращении Илья застает лишь руины своей прежней жизни: мать не дождалась его всего один день — умерла от сердечного приступа, любимая девушка бросила, старый друг стал чужим. Илья отправляется разбираться с Хазиным...

Фильм снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского, и писатель не хотел видеть Петрова в главной роли, опасаясь, что зрители «клюнут» не на сюжет, а на известного актера. Но результат Глуховскому понравился.

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