|1
|Opening
|
|0:54
|2
|Main Title
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|1:28
|3
|Прирождённый повар
|Ксения Раппопорт, Диана Енакаева
|0:09
|4
|Nadya's Home
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|0:36
|5
|Мам, лёд трещит
|Ксения Раппопорт, Диана Енакаева
|0:26
|6
|Death of Mother
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|1:16
|7
|Звезда моя
|Мария Аронова, Диана Енакаева
|0:24
|8
|Tomorrow at 6
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|1:01
|9
|У нас комиссия
|Мария Аронова
|0:11
|10
|Солдат
|Мария Аронова, Диана Енакаева
|3:35
|11
|Девочки, всем спасибо
|Ян Цапник, Ирина Старшенбаум
|0:10
|12
|Стыцамэн
|Антон Беляев, Виктория Жук
|3:14
|13
|Что с нами будет?
|Милош Бикович, Аглая Тарасова
|0:07
|14
|I'll Be with You
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|0:45
|15
|Дамы и господа
|
|0:10
|16
|Power
|Антон Беляев, Виктория Жук
|3:24
|17
|Кто там?
|Александр Петров, Аглая Тарасова
|0:23
|18
|Sasha's Therapy
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|0:32
|19
|Да ты просто ссышь!
|Александр Петров, Аглая Тарасова
|0:21
|20
|Fallen
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|0:31
|21
|Я чувствую силу
|Александр Петров, Аглая Тарасова
|0:17
|22
|Miracle
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|0:24
|23
|Саш, ты то как?
|Александр Петров, Аглая Тарасова
|0:20
|24
|Don't Leave
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|0:26
|25
|Слышишь?
|Александр Петров, Аглая Тарасова
|0:14
|26
|Sasha and Nadya
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|0:34
|27
|Ничего себе
|Александр Петров, Милош Бикович
|0:16
|28
|Leave If You Love
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|1:40
|29
|Отпусти меня
|Александр Петров, Аглая Тарасова
|0:14
|30
|Sasha Leaves
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|1:43
|31
|Лосины снимай
|Александр Петров
|0:03
|32
|Sasha's Back
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|1:07
|33
|Лететь
|Антон Беляев
|3:04
|34
|Final
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|3:33
|35
|Main Theme
|Антон Беляев, Дмитрий Селипанов
|1:45