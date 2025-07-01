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«Да похороните вы уже этих динозавров»: «Мир Юрского периода: Возрождение» — едва ли не разочарование года, рейтинги летят на дно

1 июля 2025 17:38
«Да похороните вы уже этих динозавров»: «Мир Юрского периода: Возрождение» — едва ли не разочарование года, рейтинги летят на дно

Меньше половины критиков сочли фильм достойным просмотра.

Новый «Мир Юрского периода: Возрождение» уже называют самой блеклой частью динозавровой саги. На Rotten Tomatoes у него всего 54% — и даже это, похоже, аванс за ностальгию. Казалось бы, с режиссером Гаретом Эдвардсом, сценаристом первых «Парков» Дэвидом Кеппом и самой Скарлетт Йоханссон всё должно было выстрелить. Но вместо свежей крови зрителю достается усталое повторение старых трюков.

Сюжет — очередная экспедиция на запретный остров с динозаврами. На этот раз фармацевтический воротила (Руперт Френд) хочет выкачать ДНК у гигантов ради чудо-лекарств. Компанию ему составляют шпионка Зора (Йоханссон), военный ветеран (Махершала Али) и палеонтолог Генри (Джонатан Бейли).

«Да похороните вы уже этих динозавров»: «Мир Юрского периода: Возрождение» — едва ли не разочарование года, рейтинги летят на дно

По дороге они спасают ещё одну группу статистов, чтобы хищникам было кого жевать в перерывах между пафосными диалогами.

Критики признают: динозавры всё ещё впечатляют, сцены охоты и погони бодры — особенно сцена с Мозазавром, намекающая на «Челюсти». Но стоит героям открыть рот — и всё рушится.

Персонажи прописаны ужасно, мотивация топорная, а CGI временами позорно проседает — обидно для франшизы за шесть миллиардов долларов. Музыка Деспла неплоха, экзотические локации снимают красиво — но разве этого достаточно, чтобы оправдать очередной поход в кино? Вряд ли, настаивают критики, называя картину одним из главных разочарований года по формуле «ожидание/реальность».

«Да похороните вы уже этих динозавров»: «Мир Юрского периода: Возрождение» — едва ли не разочарование года, рейтинги летят на дно

В итоге, «Возрождение» пытается быть всем сразу — экшеном, моральной притчей, фан-сервисом — и не попадает никуда. Лучшие моменты — там, где никто не говорит, а просто спасается бегством. Может, в следующий раз сценаристы тоже вспомнят про эволюцию. А пока что — ждать в «цифре» и пересматривать классику Спилберга.

Ранее мы писали: «Удивлен, что это кино так востребовано»: рецензия Стоянова на главный хит проката — фильм «На деревню дедушке»

Фото: Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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2 комментария
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