«Да похороните вы уже этих динозавров»: «Мир Юрского периода: Возрождение» — едва ли не разочарование года, рейтинги летят на дно

Новый «Мир Юрского периода: Возрождение» уже называют самой блеклой частью динозавровой саги. На Rotten Tomatoes у него всего 54% — и даже это, похоже, аванс за ностальгию. Казалось бы, с режиссером Гаретом Эдвардсом, сценаристом первых «Парков» Дэвидом Кеппом и самой Скарлетт Йоханссон всё должно было выстрелить. Но вместо свежей крови зрителю достается усталое повторение старых трюков.

Сюжет — очередная экспедиция на запретный остров с динозаврами. На этот раз фармацевтический воротила (Руперт Френд) хочет выкачать ДНК у гигантов ради чудо-лекарств. Компанию ему составляют шпионка Зора (Йоханссон), военный ветеран (Махершала Али) и палеонтолог Генри (Джонатан Бейли).

По дороге они спасают ещё одну группу статистов, чтобы хищникам было кого жевать в перерывах между пафосными диалогами.

Критики признают: динозавры всё ещё впечатляют, сцены охоты и погони бодры — особенно сцена с Мозазавром, намекающая на «Челюсти». Но стоит героям открыть рот — и всё рушится.

Персонажи прописаны ужасно, мотивация топорная, а CGI временами позорно проседает — обидно для франшизы за шесть миллиардов долларов. Музыка Деспла неплоха, экзотические локации снимают красиво — но разве этого достаточно, чтобы оправдать очередной поход в кино? Вряд ли, настаивают критики, называя картину одним из главных разочарований года по формуле «ожидание/реальность».

В итоге, «Возрождение» пытается быть всем сразу — экшеном, моральной притчей, фан-сервисом — и не попадает никуда. Лучшие моменты — там, где никто не говорит, а просто спасается бегством. Может, в следующий раз сценаристы тоже вспомнят про эволюцию. А пока что — ждать в «цифре» и пересматривать классику Спилберга.

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