Я милую узнаю по... платью: сможете вспомнить 5/5 фильмов СССР по летнему наряду героини? (тест)

Платья в кадре — как отпечатки пальцев у фильмов. Вот девушка в сарафане бежит по полю, вот женщина в ситцевом платье стоит у трамвая — и ты уже точно знаешь, из какого это кино. Или думаешь, что знаешь.

Советские режиссеры превращали простые наряды в культовые образы. По этим кадрам можно изучать не только моду СССР, но и проверять свою память и осведомленность в вопросах отечественной классики.

Собственно, именно это мы и сделаем в нашем новом тесте. Мы собрали 5 кадров с совершенно разными платьями — от скромных до шикарных. А вам предлагаем угадать, в каком же фильме появилось каждое из них. Поехали?

А после теста советуем почитать: Плясала на бочке — стала легендой: в «Бременских музыкантах» засветилось не только трио Гайдая — вот кто был прототипом Атаманши (фото)