Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Я милую узнаю по... платью: сможете вспомнить 5/5 фильмов СССР по летнему наряду героини? (тест)

Я милую узнаю по... платью: сможете вспомнить 5/5 фильмов СССР по летнему наряду героини? (тест)

1 июля 2025 16:40
Я милую узнаю по... платью: сможете вспомнить 5/5 фильмов СССР по летнему наряду героини? (тест)

Наш фаворит — образ №4. А ваш?

Платья в кадре — как отпечатки пальцев у фильмов. Вот девушка в сарафане бежит по полю, вот женщина в ситцевом платье стоит у трамвая — и ты уже точно знаешь, из какого это кино. Или думаешь, что знаешь.

Советские режиссеры превращали простые наряды в культовые образы. По этим кадрам можно изучать не только моду СССР, но и проверять свою память и осведомленность в вопросах отечественной классики.

Собственно, именно это мы и сделаем в нашем новом тесте. Мы собрали 5 кадров с совершенно разными платьями — от скромных до шикарных. А вам предлагаем угадать, в каком же фильме появилось каждое из них. Поехали?

А после теста советуем почитать: Плясала на бочке — стала легендой: в «Бременских музыкантах» засветилось не только трио Гайдая — вот кто был прототипом Атаманши (фото)

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен Читать дальше 23 июля 2025
Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест) Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест) Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
От «Афони» до «Кавказской пленницы»: вспомните по 5 кадрам, что говорят герои советского кино (тест) От «Афони» до «Кавказской пленницы»: вспомните по 5 кадрам, что говорят герои советского кино (тест) Читать дальше 23 июля 2025
«Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест) «Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест) Читать дальше 23 июля 2025
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест) «Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест) Читать дальше 22 июля 2025
«Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест) «Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест) Читать дальше 22 июля 2025
Вы — гуру советского кино, если угадаете фильм по неприметному кадру (тест) Вы — гуру советского кино, если угадаете фильм по неприметному кадру (тест) Читать дальше 21 июля 2025
Муфту из «Карнавальной ночи» помнят многие: а узнаете ли вы 5 других советских фильмов по нарядам героев? (тест) Муфту из «Карнавальной ночи» помнят многие: а узнаете ли вы 5 других советских фильмов по нарядам героев? (тест) Читать дальше 20 июля 2025
Без «Бриллиантовой руки» и «Кавказской пленницы»: вспомните по кадрам названия 5 советских фильмов (тест) Без «Бриллиантовой руки» и «Кавказской пленницы»: вспомните по кадрам названия 5 советских фильмов (тест) Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше