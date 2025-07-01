Притворялся азиатом, развращал студентку, саботировал съемки: 5 фильмов с Брандо, которые в 2025 году невозможно (и стыдно) смотреть

1 июля 2024 года исполнился ровно 21 год со дня смерти Марлона Брандо — актера, имя которого давно стало синонимом революции в актерском ремесле. Его влияние на Голливуд и театральное искусство неоспоримо: «Трамвай «Желание», «На набережной», «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» — лишь вершина айсберга в списке его гениальных работ. Но за этими вершинами скрываются и настоящие впадины.

Речь о фильмах, где величайший актер XX века демонстрировал не мастерство, а безразличие, усталость или, что уж скрывать, полное нежелание работать.

Да, Марлон Брандо был не только безумно талантлив, но и столь же непредсказуем. Под конец карьеры (и не только!) он не просто терял интерес к профессии — он буквально саботировал собственную игру. Вспомним хотя бы пять откровенно неудачных работ легенды по версии FarOut Magazine.

«Графиня из Гонконга» (1967)

Задумка казалась роскошной: Чарли Чаплин, сам Чаплин, зовет Брандо сыграть главную роль в давно вынашиваемом проекте. Брандо, будучи поклонником великого комика, соглашается без раздумий. Итог? Полный крах.

«Графиня из Гонконга» — скучный романтический фарс, где дипломат Брандо влюбляется в русскую графиню (Софи Лорен), но искра не вспыхивает ни на экране, ни за кадром. Позже Брандо назовет Чаплина «жестоким тираном и скупердяем» — и это слышно в каждом его ленивом диалоге.

«Кристофор Колумб: История открытий» (1992)

В начале 90-х Голливуд вдруг решил одновременно выпустить два фильма о Колумбе. Победил «1492: Завоевание рая» Ридли Скотта — но не потому, что был шедевром, а потому что конкурента с Брандо смотреть невозможно. Роль Торквемады — всего лишь камео, за которое актер получил пять миллионов долларов.

Легенда утверждает, что он даже просил убрать свое имя из титров «Кристофор Колумб: История открытий», но не тут-то было: унылое бормотание реплик и отсутствие даже намека на эмоции остались в фильме навсегда.

«Сладкоежка» (1968)

Конец 60-х — период, когда Брандо соглашался на все что угодно. «Сладкоежка» — психоделическая эротическая комедия, где он изображает «гуру» с карикатурным индийским акцентом и гримом «браунфейс».

Его герой уговаривает наивную Кэнди «достичь просветления» весьма специфическим способом. Эклектичный каст (Ричард Бертон, Ринго Старр, Джеймс Коберн) ситуацию не спасает.

«Остров доктора Моро» (1996)

Если какой-то фильм и заслуживает статус самого хаотичного проекта 90-х, то это именно он. На съемочной площадке Брандо превращается в ходячую проблему: текст учить отказывается, реплики слушает через наушник, обматывается подручными предметами вроде ведра со льдом на голове и полностью игнорирует указания «начальства».

В роли доктора Моро он мог бы превратить фильм в фантасмагорию в духе «Апокалипсиса», но вместо этого — апатия и бардак.

«Чайная церемония» (1956)

И наконец, «шедевр», который сегодня вспоминают редко, но который совершенно заслуженно стоит на вершине антирейтинга. Гений метода, Марлон Брандо, решает сыграть японского переводчика Сакини. Да, он изучал культуру, язык, жесты — но в финале зрителю показывают белого мужчину из Небраски, вымазанного в тональный крем и изображающего японца.

Сегодня эта роль смотрится не просто странно — она шокирует своей расовой карикатурностью, не сильно уступая печально известному образу Микки Руни в «Завтраке у Тиффани».

Марлон Брандо навсегда останется одним из величайших актеров, но его карьера — отличное напоминание, что гениальность не гарантирует стабильности. Даже живой классик может позволить себе роскошь провалов — особенно если ему попросту все равно.

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