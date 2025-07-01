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Киноафиша Статьи Притворялся азиатом, развращал студентку, саботировал съемки: 5 фильмов с Брандо, которые в 2025 году невозможно (и стыдно) смотреть

Притворялся азиатом, развращал студентку, саботировал съемки: 5 фильмов с Брандо, которые в 2025 году невозможно (и стыдно) смотреть

1 июля 2025 18:36
Притворялся азиатом, развращал студентку, саботировал съемки: 5 фильмов с Брандо, которые в 2025 году невозможно (и стыдно) смотреть

И на солнце бывают пятна.

1 июля 2024 года исполнился ровно 21 год со дня смерти Марлона Брандо — актера, имя которого давно стало синонимом революции в актерском ремесле. Его влияние на Голливуд и театральное искусство неоспоримо: «Трамвай «Желание», «На набережной», «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» — лишь вершина айсберга в списке его гениальных работ. Но за этими вершинами скрываются и настоящие впадины.

Речь о фильмах, где величайший актер XX века демонстрировал не мастерство, а безразличие, усталость или, что уж скрывать, полное нежелание работать.

Да, Марлон Брандо был не только безумно талантлив, но и столь же непредсказуем. Под конец карьеры (и не только!) он не просто терял интерес к профессии — он буквально саботировал собственную игру. Вспомним хотя бы пять откровенно неудачных работ легенды по версии FarOut Magazine.

«Графиня из Гонконга» (1967)

Притворялся азиатом, развращал студентку, саботировал съемки: 5 фильмов с Брандо, которые в 2025 году невозможно (и стыдно) смотреть

Задумка казалась роскошной: Чарли Чаплин, сам Чаплин, зовет Брандо сыграть главную роль в давно вынашиваемом проекте. Брандо, будучи поклонником великого комика, соглашается без раздумий. Итог? Полный крах.

«Графиня из Гонконга» — скучный романтический фарс, где дипломат Брандо влюбляется в русскую графиню (Софи Лорен), но искра не вспыхивает ни на экране, ни за кадром. Позже Брандо назовет Чаплина «жестоким тираном и скупердяем» — и это слышно в каждом его ленивом диалоге.

«Кристофор Колумб: История открытий» (1992)

Притворялся азиатом, развращал студентку, саботировал съемки: 5 фильмов с Брандо, которые в 2025 году невозможно (и стыдно) смотреть

В начале 90-х Голливуд вдруг решил одновременно выпустить два фильма о Колумбе. Победил «1492: Завоевание рая» Ридли Скотта — но не потому, что был шедевром, а потому что конкурента с Брандо смотреть невозможно. Роль Торквемады — всего лишь камео, за которое актер получил пять миллионов долларов.

Легенда утверждает, что он даже просил убрать свое имя из титров «Кристофор Колумб: История открытий», но не тут-то было: унылое бормотание реплик и отсутствие даже намека на эмоции остались в фильме навсегда.

«Сладкоежка» (1968)

Притворялся азиатом, развращал студентку, саботировал съемки: 5 фильмов с Брандо, которые в 2025 году невозможно (и стыдно) смотреть

Конец 60-х — период, когда Брандо соглашался на все что угодно. «Сладкоежка» — психоделическая эротическая комедия, где он изображает «гуру» с карикатурным индийским акцентом и гримом «браунфейс».

Его герой уговаривает наивную Кэнди «достичь просветления» весьма специфическим способом. Эклектичный каст (Ричард Бертон, Ринго Старр, Джеймс Коберн) ситуацию не спасает.

«Остров доктора Моро» (1996)

Притворялся азиатом, развращал студентку, саботировал съемки: 5 фильмов с Брандо, которые в 2025 году невозможно (и стыдно) смотреть

Если какой-то фильм и заслуживает статус самого хаотичного проекта 90-х, то это именно он. На съемочной площадке Брандо превращается в ходячую проблему: текст учить отказывается, реплики слушает через наушник, обматывается подручными предметами вроде ведра со льдом на голове и полностью игнорирует указания «начальства».

В роли доктора Моро он мог бы превратить фильм в фантасмагорию в духе «Апокалипсиса», но вместо этого — апатия и бардак.

«Чайная церемония» (1956)

Притворялся азиатом, развращал студентку, саботировал съемки: 5 фильмов с Брандо, которые в 2025 году невозможно (и стыдно) смотреть

И наконец, «шедевр», который сегодня вспоминают редко, но который совершенно заслуженно стоит на вершине антирейтинга. Гений метода, Марлон Брандо, решает сыграть японского переводчика Сакини. Да, он изучал культуру, язык, жесты — но в финале зрителю показывают белого мужчину из Небраски, вымазанного в тональный крем и изображающего японца.

Сегодня эта роль смотрится не просто странно — она шокирует своей расовой карикатурностью, не сильно уступая печально известному образу Микки Руни в «Завтраке у Тиффани».

Марлон Брандо навсегда останется одним из величайших актеров, но его карьера — отличное напоминание, что гениальность не гарантирует стабильности. Даже живой классик может позволить себе роскошь провалов — особенно если ему попросту все равно.

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Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Графиня из Гонконга» (1967), «Кристофор Колумб: История открытий» (1992), «Сладкоежка» (1968), «Остров доктора Моро» (1996), «Чайная церемония» (1956)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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