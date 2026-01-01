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Мария Аронова
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Мария Аронова

Mariya Aronova

Дата рождения
11 марта 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Долгопрудный, Россия
Рост
165 см
Цвет глаз
серый
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса
В каком театре играет

Биография Марии Ароновой

Мария Валерьевна Аронова родилась 11 марта 1972 года в подмосковном Долгопрудном, в простой семье, где отец работал инженером, а мать — библиотекарем. 

Детство

Детство прошло в творческой атмосфере: у Марии есть старший брат Александр, который стал художником-реставратором, и с ранних лет они вместе придумывали игры и постановки. Девочка была активной и артистичной, часто устраивала домашние спектакли, а в школьные годы посещала драматический кружок. После окончания школы Мария поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина, где училась на курсе Владимира Иванова. Обучение завершилось в 1994 году, и это время заложило основу её актёрского мастерства, подчеркнув талант к комедийным и драматическим ролям.

Театральная карьера и первые шаги в профессии

Сразу после училища Мария присоединилась к труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где служит по сей день. Её театральный дебют был ярким: она сыграла в спектаклях вроде "За двумя зайцами" и "Мадемуазель Нитуш", где её энергичность и юмор покорили зрителей. За годы на сцене Аронова воплотила множество образов, от комичных героинь в "Дядюшкином сне" до глубоких персонажей в "Царской охоте". Театр стал для неё настоящим домом, принеся звания заслуженной и народной артистки России.

Первые шаги в кино случились в 1995 году: в комедии "Летние люди" Мария сыграла Ольгу Дудакову, а в "Московских каникулах" — хитрую аферистку. Эти роли открыли дверь в мир экрана, показав её универсальность.

Телевизионный прорыв и популярность

На телевидении Мария завоевала сердца в ситкоме "Клубничка" (1996–1997), где воплотила Анастасию Кошкину, хозяйку кафе с острым языком и добрым сердцем. Этот проект сделал её узнаваемой, а позже она блеснула в сериалах вроде "Восьмидесятые" (2011–2016), играя Галину Смирнову, типичную советскую женщину. В "Охотниках за бриллиантами" (2011) Аронова предстала в образе следователя, добавив драмы. Её участие в шоу как ведущей, например, в "Жди меня", подчеркнуло харизму и теплоту.

Роли в кино и сериалах

Мария Аронова — актриса с мощным диапазоном, от лёгких комедий до серьёзных драм. В "Батальоне" (2015) она сыграла Марию Бочкарёву, командира женского батальона, демонстрируя силу и стойкость. В фильме "Лёд" (2017) и его продолжениях "Лёд 2" (2020) и "Лёд 3" (2024) Мария воплотила тренера Ирину Шаталину. В "Бременских музыкантах" (2023) она предстала Атаманшей, а в "Паре из будущего" (2021) — матерью главного героя.

Среди недавних работ — Наталья Николаевна Пыжова в комедии "Праздники" (2023) и её сиквелах, где она играет главу семьи в хаосе праздников. В "Я делаю шаг" (2023) Аронова исполнила роль учительницы, а в "Олдскул" (2025) — учителя математики Марию Павловну Трифонову.

Новогодние роли и традиции

Мария Аронова часто ассоциируется с новогодним настроением благодаря участию в праздничных комедиях. В фильме "Кушать подано!" (2005) она сыграла Лёлю, приглашённую кухарку из агентства, которая в канун Нового года вносит хаос и юмор в жизнь супругов, разыгрывая фарс с изменами и неожиданными гостями — её партнёрами были Александр Балуев и Юлия Рутберг. Также в "Тарифе Новогодний" (2008) Мария воплотила роль матери, чья жизнь переплетается с волшебными звонками и романтикой под Новый год, добавляя тепла в фантастическую историю.

Личная жизнь

Личная жизнь Марии насыщена событиями. В юности, в 14 лет, у неё был роман, приведший к рождению сына Владислава в 1991 году — он стал актёром Театра имени Вахтангова, как и мать, и подарил ей внучку Антонину. Позже Аронова состояла в отношениях с женатым актёром Валерием Афанасьевым, но они расстались. С 1990-х она счастлива с Евгением Фоминым, заведующим транспортным цехом в театре; в 2004 году родилась дочь Серафима, которая интересуется искусством.

Связи Марии Ароновой
Сергей Бурунов
близкие друзья Сергей Бурунов

Популярные фильмы

Зверополис 8.3
Зверополис (2016)
Бригада 7.8
Бригада (2002)
Праздники 7.5
Праздники (2023)

Фильмография Марии Ароновой

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Как Иван в сказку попал
фэнтези, семейный 2026, Россия
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Красавица 7.5
Красавица Krasavitsa
драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
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Хейтер 4.7
Хейтер
драма, комедия, мелодрама 2026, Россия
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Не по-детски
Не по-детски Не по-детски
комедия, мелодрама 2026, Россия
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Олдскул 7
Олдскул
комедия 2025, Россия
Новая тёща 5.9
Новая тёща Tyoshcha 2
комедия, семейный 2025, Россия
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Лед 3 7.5
Лед 3 Lyod 3
мелодрама, драма, спорт 2024, Россия
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Праздники 7.5
Праздники
комедия, мелодрама 2023, Россия
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Другие проекты Марии Ароновой
Актриса
16+

Актриса

Билеты
Свободная пара
12+

Свободная пара

Билеты
Актриса
16+

Актриса

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Суровая Мария Аронова преподает в современной школе в трейлере сериала «Олдскул»

Интересные факты о Марии Ароновой

  • В детстве была очень активной, устраивала домашние спектакли с братом Александром, который стал художником-реставратором.
  • Поступила в Щукинское училище на курс Владимира Иванова, где жила в общежитии с Нонной Гришаевой, с которой они устраивали забавные розыгрыши.
  • Дебютировала в кино в 1995 году в фильме "Летние люди", сыграв Ольгу Дудакову.
  • Стала популярной благодаря роли Анастасии Кошкиной в ситкоме "Клубничка" (1996–1997).
  • В 2025 году признана одной из лучших актрис года по опросу россиян, наряду со Светланой Ходченковой и Анной Пересильд.
  • Озвучивает персонажей в мультфильмах.
  • Пережила трагедию: мать умерла от онкологии, сгорев на глазах, что сильно повлияло на актрису.
  • Служит в Театре имени Вахтангова с 1994 года, где сыграла в спектаклях вроде "Мадемуазель Нитуш" и "Дядюшкин сон".
  • В 14 лет родила сына Владислава от юношеского романа; он стал актёром и подарил ей внучку Антонину.
  • Состоит в счастливом браке с Евгением Фоминым с 1990-х, в 2004 году родила дочь Серафиму.
  • Получила звание народной артистки России за вклад в театр и кино.
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