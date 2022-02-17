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Мария Аронова
Мария Аронова
Mariya Aronova
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Мария Аронова
Mariya Aronova
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Дата рождения
11 марта 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Мария Аронова
Родилась 11 марта 1972 года. Долгопрудный, Московская область, СССР (Россия).
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Фильмография Мария Аронова
Пара из будущего
комедия, мелодрама, фантастика
2021, Россия
7.0
Лёд 2
мелодрама, драма
2020, Россия
8.0
Лёд
мелодрама
2017, Россия
7.0
Сансара (Селфи#Selfie)
драма
2017, Россия
0.0
Мадемуазель Нитуш
спектакль
2016, Россия
0.0
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.0
Дядюшкин сон
спектакль
2015, Россия
0.0
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма
2014, Россия
6.0
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В Китае снимут ремейк российской комедии «Пара из будущего»
Фильм с Марией Ароновой и Евгением Буруновым в главных ролях стал кассовым хитом на российском кинорынке в прошлом году.
Написать
17 февраля 2022 10:44
Российская киноакадемия объявила победителей премии «Золотой орел» 2022
Триумфатором мероприятия стала приключенческая мелодрама «Серебряные коньки».
Написать
31 января 2022 10:52
Российская киноакадемия огласила номинантов на премию «Золотой орел» 2021
По количеству номинаций лидируют «Серебряные коньки» и «Огонь».
Написать
29 декабря 2021 12:02
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Статьи о персоне
«Не соскучишься»: Мария Аронова блеснула экстравагантным кольцом в носу
Знаменитость не боится экспериментов со своим внешним видом.
Написать
12 ноября 2021 11:21
Аронова дала оценку выхода Бузовой на театральные подмостки: «Была необходимость»
Актриса считает, что на сцены прославленных театров могут выходить кто угодно, если оправдано их существование в спектакле.
Написать
31 октября 2021 17:40
Мария Аронова с гигантским бюстом насмешила поклонников: «Чуть заикой не стала»
Актриса признается, что ей очень нравится играть комедийные роли, поскольку зрителям необходимы положительные эмоции.
Написать
11 октября 2021 07:00
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