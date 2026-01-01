Мария Аронова

Мария Валерьевна Аронова родилась 11 марта 1972 года в подмосковном Долгопрудном, в простой семье, где отец работал инженером, а мать — библиотекарем.

Детство

Детство прошло в творческой атмосфере: у Марии есть старший брат Александр, который стал художником-реставратором, и с ранних лет они вместе придумывали игры и постановки. Девочка была активной и артистичной, часто устраивала домашние спектакли, а в школьные годы посещала драматический кружок. После окончания школы Мария поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина, где училась на курсе Владимира Иванова. Обучение завершилось в 1994 году, и это время заложило основу её актёрского мастерства, подчеркнув талант к комедийным и драматическим ролям.

Театральная карьера и первые шаги в профессии

Сразу после училища Мария присоединилась к труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где служит по сей день. Её театральный дебют был ярким: она сыграла в спектаклях вроде "За двумя зайцами" и "Мадемуазель Нитуш", где её энергичность и юмор покорили зрителей. За годы на сцене Аронова воплотила множество образов, от комичных героинь в "Дядюшкином сне" до глубоких персонажей в "Царской охоте". Театр стал для неё настоящим домом, принеся звания заслуженной и народной артистки России.

Первые шаги в кино случились в 1995 году: в комедии "Летние люди" Мария сыграла Ольгу Дудакову, а в "Московских каникулах" — хитрую аферистку. Эти роли открыли дверь в мир экрана, показав её универсальность.

Телевизионный прорыв и популярность

На телевидении Мария завоевала сердца в ситкоме "Клубничка" (1996–1997), где воплотила Анастасию Кошкину, хозяйку кафе с острым языком и добрым сердцем. Этот проект сделал её узнаваемой, а позже она блеснула в сериалах вроде "Восьмидесятые" (2011–2016), играя Галину Смирнову, типичную советскую женщину. В "Охотниках за бриллиантами" (2011) Аронова предстала в образе следователя, добавив драмы. Её участие в шоу как ведущей, например, в "Жди меня", подчеркнуло харизму и теплоту.

Роли в кино и сериалах

Мария Аронова — актриса с мощным диапазоном, от лёгких комедий до серьёзных драм. В "Батальоне" (2015) она сыграла Марию Бочкарёву, командира женского батальона, демонстрируя силу и стойкость. В фильме "Лёд" (2017) и его продолжениях "Лёд 2" (2020) и "Лёд 3" (2024) Мария воплотила тренера Ирину Шаталину. В "Бременских музыкантах" (2023) она предстала Атаманшей, а в "Паре из будущего" (2021) — матерью главного героя.

Среди недавних работ — Наталья Николаевна Пыжова в комедии "Праздники" (2023) и её сиквелах, где она играет главу семьи в хаосе праздников. В "Я делаю шаг" (2023) Аронова исполнила роль учительницы, а в "Олдскул" (2025) — учителя математики Марию Павловну Трифонову.

Новогодние роли и традиции

Мария Аронова часто ассоциируется с новогодним настроением благодаря участию в праздничных комедиях. В фильме "Кушать подано!" (2005) она сыграла Лёлю, приглашённую кухарку из агентства, которая в канун Нового года вносит хаос и юмор в жизнь супругов, разыгрывая фарс с изменами и неожиданными гостями — её партнёрами были Александр Балуев и Юлия Рутберг. Также в "Тарифе Новогодний" (2008) Мария воплотила роль матери, чья жизнь переплетается с волшебными звонками и романтикой под Новый год, добавляя тепла в фантастическую историю.

Личная жизнь

Личная жизнь Марии насыщена событиями. В юности, в 14 лет, у неё был роман, приведший к рождению сына Владислава в 1991 году — он стал актёром Театра имени Вахтангова, как и мать, и подарил ей внучку Антонину. Позже Аронова состояла в отношениях с женатым актёром Валерием Афанасьевым, но они расстались. С 1990-х она счастлива с Евгением Фоминым, заведующим транспортным цехом в театре; в 2004 году родилась дочь Серафима, которая интересуется искусством.