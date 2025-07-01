В траве сидел кузнечик и не только: вспомните названия 5 мультфильмов СССР по кадрам с насекомыми (тест)

Эта задача под силу только рожденным в Советском Союзе.

Советская анимация превращала обычных насекомых в персонажей с характером — тут вам и кузнечики-мечтатели, и мухи-кокетки, и трудяги-муравьи. Эти мультфильмы упаковывали целые истории в 5-10 минут, а их герои запоминались лучше иных полнометражных персонажей.

Попробуйте узнать их по одному кадру — без подсказок и гугла. Уверены, после прохождения точно захочется пересмотреть пару эпизодов — уже глазами взрослого, замечая детали, которые в детстве ускользали от внимания.

Что ж, готовы проверить, насколько крепко эти образы засели в вашей памяти? Тогда поехали! Желаем удачи и верим в вас.

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