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Киноафиша Статьи «Я сыграл как придурок»: лишь за одну свою роль Брэд Питт сгорает от испанского стыда — и речь не про камео в «Дэдпуле 2»

«Я сыграл как придурок»: лишь за одну свою роль Брэд Питт сгорает от испанского стыда — и речь не про камео в «Дэдпуле 2»

1 июля 2025 19:05
«Я сыграл как придурок»: лишь за одну свою роль Брэд Питт сгорает от испанского стыда — и речь не про камео в «Дэдпуле 2»

От зрителей фильм получил оценки выше среднего, а самого Питта там — кот наплакал.

Сегодня Брэд Питт — один из самых влиятельных актёров Голливуда, обладатель «Оскара» и один из немногих, кто умудрился оставаться секс-символом десятилетиями. Но когда-то всё было совсем иначе: в конце 80-х он готов был на всё ради пары секунд в кадре и заветной карточки Гильдии киноактеров.

В недавнем подкасте Armchair Expert Питт честно рассказал о своей первой «роли», которая до сих пор «вызывает у него испанский стыд». Кто бы мог подумать, что великий актер будет стыдиться не комичной смерти в «Дэдпуле 2», а роли, о которой большинство зрителей даже не слышали.

В 1987 году он наконец получил эпизодическую работу в триллере «Ничья земля» с Чарли Шином, сыграв официанта в ресторане. По сценарию Брэд должен был просто поднести шампанское, налить бокал и уйти из кадра. Но юный актёр решил схитрить: ведь без реплики он не мог вступить в Гильдию!

«Я сыграл как придурок»: лишь за одну свою роль Брэд Питт сгорает от испанского стыда — и речь не про камео в «Дэдпуле 2»

«Я сыграл как придурок, — смеётся Питт. — Подхожу к последней актрисе за столом, наливаю шампанское и говорю ей: “Не хотите ещё чего-нибудь?” — и тут режиссёр орёт: “Стоп! Стоп! Стоп!” Ассистент подбегает ко мне и шипит: «Ещё раз так сделаешь — вылетишь!»

В ту ночь, по признанию Питта, он сгорел от стыда и мечтал только провалиться сквозь землю.

«До самого утра это было чувство позора, оно до сих пор меня преследует», — вздыхает актёр.

К счастью, судьба была благосклонна к юному Брэдли: вскоре он получил роли с репликами в сериалах вроде «Даллас» и «Кошмары Фредди», а там уже не за горами и «Тельма и Луиза». Так что крошечный фальстарт не помешал Питту стать легендой. Но за «официанта с лишним вопросом» ему неловко до сих пор.

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Фото: Кадр из фильма «Дэдпул 2» (2018), «Ничья земля» (1987)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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