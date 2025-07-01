Рейтинги выше, чем у Вильнева с Тарантино: эта российская военная драма едва вышла, а уже попала в топ-250 лучших фильмов в истории

Зрители после сеансов далеко не сразу приходили в себя.

Кто бы мог подумать, что российская военная драма обгонит «Дюну 2» и «Бешеных псов» в народном рейтинге? А вот «Группа крови» Максима Бриуса — смогла. Лента вышла всего пару месяцев назад, а уже закрепилась на 219 месте топ-250 Кинопоиска с рейтингом 7.2.

Ровно столько же у нового блокбастера Вильнёва и культового дебюта Тарантино, но «Группа крови» впереди на доли десятых балла.

В чём секрет? Этот фильм рассказывает жёсткую, но жизненно важную историю про советских детей в оккупированной Вырице под Ленинградом. Нацисты устроили там фальшивый «детский приют», который на деле оказался лагерем для доноров крови для раненых солдат Вермахта. Холод, голод и карцеры не убили в детях ни смекалки, ни веры в свободу — именно их маленькое сопротивление и становится сердцем фильма.

При поддержке Фонда кино и «Движения Первых» создатели сделали картину максимально доступной: возрастной рейтинг всего 12+, поэтому откровенную жестокость заменили честными эмоциями и атмосферой ужаса войны, показанной глазами детей. Женские судьбы тут тоже важны: каждая мать, медсестра или просто жительница деревни стоит перед выбором — спасти себя или рискнуть всем ради чужих детей.

«Группа крови» цепляет деталями: взгляд, детская рука, тихий шёпот — всё работает на погружение. В зале кинотеатра зрители ещё долго не встают после финала. И это, пожалуй, главная причина успеха: кино, которое берёт за сердце. Пока кто-то обсуждает «Дюну» и спорит о новых «Марвелах», «Группа крови» тихо напоминает: настоящие герои — это дети, которые хотели просто жить. И, конечно, российские солдаты.

Ранее мы писали: Только фанаты кино СССР вспомнят 5 лент по кадрам с птицами: «Любовь и голуби» выдает себя в 2 счета — его не ждите (тест)