Главный фильм в День всех влюбленных 2023 года: 10 интересных фактов о «Моей пиратской свадьбе»

Роль жениха должен был сыграть Райан Рейнольдс

Хотя пара Лопес и Дюамеля на экране выглядит просто безупречно, изначально создатели планировали взять на роль жениха совершенно другого актера. Незадачливого бывшего бейсболиста и будущего любящего мужа Тома должен был сыграть сам Райан Рейнольдс, звезда «Дэдпула» и «Главного героя». Позже по неизвестным причинам роль перешла Арми Хаммеру, который может быть известен многим зрителям по фильмам «Смерть на Ниле» и «Агенты А.Н.К.Л.», однако через некоторое время его также сняли с роли из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Только тогда авторы картины обратили внимание на Дюамеля, ранее прославившегося благодаря своим актерским работам в лентах «Жизнь, как она есть» и «Ты не ты». Каким бы получился фильм, если бы Тома сыграли Рейнольдс или Хаммер? Мы можем только гадать, однако Рейнольдс наверняка привнес бы в картину свою невероятно притягательную комедийную харизму, а Хаммер — свой знаменитый обольстительный аристократический имидж. Дюамелю же удалось тонко совместить эти два качества, сумев показать своего персонажа и как достойного статного мужчину, и как самого обычного простого парня, попавшего в очень неприятную ситуацию на собственной свадьбе.

Райан Рейнольдс

Непростая производственная судьба

Многим зрителям «Моя пиратская свадьба» может показаться достаточно технически простым фильмом, но на самом деле его производство стоило создателям немалого количества нервных клеток. Разработка стартовала еще в 2019 году, до пандемии, и, конечно же, мировая эпидемия заставила команду сильно сдвинуть свои планы. Кроме того, коронавирус также сильно осложнил сам процесс съемок, поскольку члены группы вынуждены были следовать строгим правилам изоляции во время работы. Однако проблемы фильма не закончились и вместе с окончанием съемок. Изначальный прокатчик фильма, компания Lionsgate, из-за финансовых проблем вынужден был выставить права на показ картины на продажу. К счастью, вскоре их смогли приобрести представители Amazon Studios. Но из-за этой сделки релиз ленты вновь был отложен, с июня 2022 года на январь 2023-го.

Моя пиратская свадьба

Почему фильм называется Shotgun Wedding

Скорее всего, многие зрители знают, что в оригинальной английской версии «Моя пиратская свадьба» называется Shotgun Wedding («Свадьба с дробовиком»). Хотя на первый взгляд это название может показаться достаточно незатейливым, на самом деле оно носит глубокий культурный подтекст, во многом доступный только носителям западной английской культуры. Дело в том, что Shotgun Wedding — это специальная идиома, означающая ситуацию, в которой жениха пытаются принудить к свадьбе. Обычно в таких случаях подразумевается, что невеста оказалась беременна, поэтому ее отец принуждает молодого человека жениться на своей дочери с помощью силы, условно подразумеваемой под словом «дробовик». Конкретно в случае «Моей пиратской свадьбы» это английское словосочетание совмещает в себе два смысла: во-первых, намекает на натянутые отношения между женихом и его будущим тестем, которые являются важной частью сюжета, и во-вторых, служит отсылкой к огнестрельному оружию, намекающей, что фильм может похвастаться красочными сценами экшена и перестрелок.

Моя пиратская свадьба

Съемки проходили в Доминикане

«Моя пиратская свадьба» радует глаз не только яркими экшен-сценами и великолепными актерами, но и завораживающими видами тропических островов. По сюжету, свадьба героев проходит на Филиппинах, однако на самом деле все сцены проекта были засняты в солнечной Доминиканской Республике. Это экзотическое островное государство, расположенное в Карибском море, известно своими роскошными курортами и потрясающими пляжами. Но главной причиной того, что создатели предпочли Доминиканскую Республику Филиппинам, стала банальная дешевизна: Доминикана намного ближе к США, чем Филиппины, поэтому и перевезти целую съемочную команду туда оказалось куда менее затратно.

Моя пиратская свадьба

Всей съемочной команде пришлось жить вместе восемь недель

Съемки картины проходили весной 2021 года. На тот момент в мире все еще бушевала эпидемия коронавируса, поэтому в Доминиканской Республике были введены жесткие правила касательно работы съемочных групп. Для соблюдения всех местных норм команде пришлось жить вместе в течение всех восьми недель работы на острове. По словам режиссера проекта Джейсона Мура, именно необходимость долгого совместного проживания склонила его к выбору Лопес и Дюамеля в качестве главных исполнителей:

«Выбор главных актеров был настоящим испытанием. Они должны были быть хорошими исполнителями, мастерами комедийного жанра, уметь разыгрывать физические шутки и быть достаточно свободными для восьми недель съемок на острове».

К счастью, долгое совместное проживание только сблизило членов команды. В одном из интервью Калли Эрнандес, которая сыграла роль сестры Дарси Джеми, призналась, что группа часто веселилась в своем доме, смотря и обсуждая старые фильмы друг друга.

Моя пиратская свадьба

Джош Дюамель сыграл мужей обеих жен Бена Аффлека

Самым необычным интересным фактом из нашей сегодняшней подборки для многих может стать забавное совпадение, которое произошло с Дюамелем во время съемок фильма. Дело в том, что актеру удалось установить очень странный рекорд — сыграть мужей обеих жен Бена Аффлека, Дженнифер Гарнер и Дженнифер Лопес. Экранным романом с последней из них мы можем вдоволь насладиться в «Моей пиратской свадьбе», а мужа героини Гарнер актер сыграл в картине 2018 года «С любовью, Саймон». В этой ленте пара воплотила на экране образы Джека и Эмили Спир, родителей главного героя Саймона Спира. Сам Аффлек эту забавную ситуацию пока что никак не комментировал.

Моя пиратская свадьба

Оба главных актера картины вступили в брак, пока проект находился в разработке

Однако на женах Бена Аффлека забавные совпадения, связанные с разработкой «Моей пиратской свадьбы», не закончились. Судьба сложилась таким причудливым образом, что именно во время производства фильма оба главных актера, Лопес и Дюамель, вступили в браки.

Разработка картины началась в 2019 году, а в июле 2022 года, примерно за полгода, весь интернет сотрясла новость о том, что Аффлек и Лопес наконец связали себя узами брака, через почти 20 лет после своей первой помолвки. Актриса призналась, что участие в съемках большого свадебного фильма во многом помогло ей справиться с тягой организовать собственный большой праздник любви. Поэтому вместо пышного торжества пара устроила небольшую скромную церемонию в маленькой часовне в Лас-Вегасе.

Что касается Дюамеля, то в прошлом году он также женился на американской модели Одре Мари. При этом, по словам самого актера, в отличие от своего персонажа Тома из «Моей пиратской свадьбы», он практически не принимал участия в планировании свадьбы, вверив все организационные вопросы в руки Мари. Ее дотошность и внимание к деталям церемонии очень впечатлили Джоша и вновь заставили его убедиться в том, что он правильно выбрал спутницу жизни.

Джош Дюамель и Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес сменила 28 свадебных платьев за время съемок

Платье главной героини Дарси — один из главных элементов сюжета «Моей пиратской свадьбы». По ходу действия этот массивный наряд не раз рвется, пачкается и трансформируется, отражая изменения в душе персонажа Дженнифер Лопес. Магия кино создает у большинства зрителей ощущение, что актриса все время бегает в одном и том же платье, однако в реальности ей пришлось сменить 28 свадебных нарядов за время съемки. Каждый из них немного отличался от предыдущего, чтобы создавать иллюзию постепенного изменения платья Дарси. Однако самым впечатляющим фактом является даже не само количество нарядов, а то, что специалист по костюмам и модельер Галия Лахав изготовила их всего за месяц!

К слову, у Лахав есть собственная мастерская по изготовлению свадебных платьев с доставкой по всему миру. Поэтому если вы уже раздумываете о своей свадьбе, то теперь у вас есть шанс провести ее в том же платье, в котором на мировых экранах блистала сама Джей Ло.

Моя пиратская свадьба

Дженнифер Кулидж так смешила команду, что им пришлось переснять несколько дублей

Даже с большим количеством талантливых комедийных актеров на площадке команда оказалась попросту не готова к сногсшибательному юмористическому обаянию Дженнифер Кулидж. В различных разговорах с журналистами Мур не раз рассказывал о том, что звезда «Белого лотоса» любила устраивать импровизации во время съемок, которые так смешили всех ее коллег, что им приходилось заканчивать дубли на несколько секунд раньше или вовсе переснимать их, потому что в противном случае все вокруг просто впадали в неконтролируемый хохот. Актер Ленни Кравиц, исполнивший роль бывшего бойфренда Дарси Шона, также признался, что не раз выпадал из образа из-за остроумных шуток Кулидж.

Моя пиратская свадьба

Странный и милый Чич Марин

Если Кулидж выступала персональной хохмачкой съемчной команды, то Чич Марин, исполнивший роль отца Дарси Роберта, стал для всех своеобразным «странным дядей». По словам членов группы, актер медитировал на площадке каждый день. Позже сам Марин рассказал о том, что делает это уже на протяжении сорока лет практически без перерывов. Кроме того, он любил расхаживать по общему дому в забавных носках с нарисованной марихуаной разных цветов. А однажды он героически решился приготовить вкуснейшее тако для всех членов большой команды «Моей пиратской свадьбы». Позже создатели картины вспоминали этот день как один из самых ярких моментов за все время съемок.