Арми Хаммер – американский актер, родился 28 августа 1986, Лос-Анджелес (Калифорния, США). Отец Арми - крупный бизнесмен, владелец нескольких предприятий, включая издательский дом Knoedler Майкла Хаммера. Прадед актера по отцовской линии был знаменитым нефтяным магнатом, а прапрадед иммигрировал в Нью-Йорк из Одессы и основал там коммунистическую партию. Прабабушка актера была русской. Сам Арми считает себя «наполовину евреем». Когда будущему актеру исполнилось семь лет, семья переехала на Каймановы острова, где тот учился в средней школе Грейс, основанную его отцом, а пять лет спустя вернулся в родной Лос-Анджелес. Арми решил отказаться от учебы в университете в пользу актерской карьеры, однако чуть позже все же решил окончить курсы при колледже Пасадена в Калифорнии.

Фильмы Арми Хаммера

Арми Хаммер начал свою актерскую карьеру, сыграв эпизодические роли в популярных сериалах «Вероника Марс» (2006) и «Отчаянные домохозяйки» (2007). В 2008 году актер исполнил свою первую главную роль в драме «Билли: Ранние годы», появившись в образе христианина-евангелиста. Фильм является биографическим и повествует о молодости Билли Грэма — легендарного американского проповедника, общественного деятеля и духовного наставника американских президентов. Эта картина получила номинацию на премию Грейс как «Лучший фильм о вере и жизненных ценностях». В следующем году Арми вновь сыграл центрального персонажа в короткометражной биографической ленте «2081», основанной на антиутопическом фантастическом рассказе Курта Воннегута «Гаррисон Бержерон».После двух биографических картин в 2009 году актер вернулся на телеэкраны в молодежном телесериале «Сплетница», где сыграл любовный интерес героини Блейк Лайвли Серены, и в трех сериях комедийно-драматического сериала «Жнец».

Арми Хаммер - «Социальная сеть»

В 2010 году Арми Хаммер исполнил роли близнецов Кэмерона и Тайлера Винклевусс в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть». Картина рассказывает о создании всемирно известной сети Facebook, а ее сценарий был написан по книге Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». Фильм оказался успешным в прокате: При бюджете в 40 миллионов долларов мировые кассовые сборы составили почти 200 миллионов.

В 2012 Хаммер снялся в драме Клинта Иствуда «Дж. Эдгар». Позже в том же году актер появился в образе принца Эндрю Олкотта в фэнтезийной комедии «Белоснежка: Месть гномов» Тарсема Сингха, вольной экранизации сказки братьев Гримм, а его партнерами по съемочной площадке стали голливудские звезды Джулия Робертс и Лили Коллинз. В 2013 Арми вместе с Джонни Деппом сыграл в фильме-адаптации радио-сериала «Одинокий рейнджер».

Арми Хаммер - «Агенты А.Н.К.Л.»

В 2015 году Хаммер снялся в фильме Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.», получив там одну из ключевых ролей сотрудника КГБ Ильи Курякина. Многие зрители знают актера именно по этой картине. Фильм основан на одноименном телесериале 1960-х годов. В нем также снимались Генри Кавилл и Алисия Викандер. По сюжету картины агент ЦРУ Соло и сотрудник КГБ Курякин вынуждены отложить в сторону вражду и объединиться для совместной миссии - остановить международную преступную организацию, которая стремится разрушить хрупкий баланс сил путем распространения ядерного оружия и технологий.

Последние проекты с участием актера - Рождение нации (2016), Перестрелка(2016), Под покровом ночи (2016).

Личная жизнь Арми Хаммера

С 2010 года Арми Хаммер женат на Элизабет Чемберс, актрисе и журналистке. У него есть татуировка на безымянном пальце с ее инициалами под обручальным кольцом. У супругов есть дочь Харпер и сын Форд Дуглас Арманд. У актера есть еще одна татуировка, надпись на кириллице, которую он сделал в дань славянским корням.