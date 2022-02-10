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Арми Хаммер

Armie Hammer
Арми Хаммер
Арми Хаммер Armie Hammer
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Дата рождения
28 августа 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Личные связи
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
коллеги по съемкам
Биография Арми Хаммера

Арми Хаммер – американский актер, родился 28 августа 1986, Лос-Анджелес (Калифорния, США). Отец Арми - крупный бизнесмен, владелец нескольких предприятий, включая издательский дом Knoedler Майкла Хаммера. Прадед актера по отцовской линии был знаменитым нефтяным магнатом, а прапрадед иммигрировал в Нью-Йорк из Одессы и основал там коммунистическую партию. Прабабушка актера была русской. Сам Арми считает себя «наполовину евреем». Когда будущему актеру исполнилось семь лет, семья переехала на Каймановы острова, где тот учился в средней школе Грейс, основанную его отцом, а пять лет спустя вернулся в родной Лос-Анджелес. Арми решил отказаться от учебы в университете в пользу актерской карьеры, однако чуть позже все же решил окончить курсы при колледже Пасадена в Калифорнии.

Фильмы Арми Хаммера

Арми Хаммер начал свою актерскую карьеру, сыграв эпизодические роли в популярных сериалах «Вероника Марс» (2006) и «Отчаянные домохозяйки» (2007). В 2008 году актер исполнил свою первую главную роль в драме «Билли: Ранние годы», появившись в образе христианина-евангелиста. Фильм является биографическим и повествует о молодости Билли Грэма — легендарного американского проповедника, общественного деятеля и духовного наставника американских президентов. Эта картина получила номинацию на премию Грейс как «Лучший фильм о вере и жизненных ценностях». В следующем году Арми вновь сыграл центрального персонажа в короткометражной биографической ленте «2081», основанной на антиутопическом фантастическом рассказе Курта Воннегута «Гаррисон Бержерон».После двух биографических картин в 2009 году актер вернулся на телеэкраны в молодежном телесериале «Сплетница», где сыграл любовный интерес героини Блейк Лайвли Серены, и в трех сериях комедийно-драматического сериала «Жнец».

Арми Хаммер - «Социальная сеть»

В 2010 году Арми Хаммер исполнил роли близнецов Кэмерона и Тайлера Винклевусс в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть». Картина рассказывает о создании всемирно известной сети Facebook, а ее сценарий был написан по книге Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». Фильм оказался успешным в прокате: При бюджете в 40 миллионов долларов мировые кассовые сборы составили почти 200 миллионов.

В 2012 Хаммер снялся в драме Клинта Иствуда «Дж. Эдгар». Позже в том же году актер появился в образе принца Эндрю Олкотта в фэнтезийной комедии «Белоснежка: Месть гномов» Тарсема Сингха, вольной экранизации сказки братьев Гримм, а его партнерами по съемочной площадке стали голливудские звезды Джулия Робертс и Лили Коллинз. В 2013 Арми вместе с Джонни Деппом сыграл в фильме-адаптации радио-сериала «Одинокий рейнджер».

Арми Хаммер  - «Агенты А.Н.К.Л.»

В 2015 году Хаммер снялся в фильме Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.», получив там одну из ключевых ролей сотрудника КГБ Ильи Курякина. Многие зрители знают актера именно по этой картине. Фильм основан на одноименном телесериале 1960-х годов. В нем также снимались Генри Кавилл и Алисия Викандер. По сюжету картины агент ЦРУ Соло и сотрудник КГБ Курякин вынуждены отложить в сторону вражду и объединиться для совместной миссии - остановить международную преступную организацию, которая стремится разрушить хрупкий баланс сил путем распространения ядерного оружия и технологий.

Последние проекты с участием актера - Рождение нации (2016), Перестрелка(2016), Под покровом ночи (2016).

Личная жизнь Арми Хаммера

С 2010 года Арми Хаммер женат на Элизабет Чемберс, актрисе и журналистке. У него есть татуировка на безымянном пальце с ее инициалами под обручальным кольцом. У супругов есть дочь Харпер и сын Форд Дуглас Арманд. У актера есть еще одна татуировка, надпись на кириллице, которую он сделал в дань славянским корням.

Интересные факты о Арми Хаммере

- На запястье актера есть татуировка "Хаммер" на русском языке

- Рост - 196 см

- Увлекается магией. Он любит показывать всяческие фокусы и постоянно совершенствует свои навыки

- Коллекционирует ножи

Фильмография Арми Хаммера
Смерть на Ниле
Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.0
Трафик
Трафик
триллер 2021, Бельгия / Канада
8.0
Ребекка
Ребекка
триллер, драма, мелодрама, детектив 2020, Великобритания / США
6.0
Раны
Раны
ужасы, триллер, детектив 2019, Великобритания
4.0
Отель Мумбаи: Противостояние
Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал 2018, Австрия
8.0
По половому признаку
По половому признаку
драма, биография 2018, США
7.0
Прости за беспокойство
Прости за беспокойство
фантастика 2018, США
6.0
Дочь болотного короля
боевик, триллер 2018, США / Великобритания
0.0
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Арми Хаммер Арми Хаммер Арми Хаммер Арми Хаммер
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Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе Timothee Chalamet
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