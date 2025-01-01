Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Агенты А.Н.К.Л. Цитаты из фильма Агенты А.Н.К.Л.

Цитаты из фильма Агенты А.Н.К.Л.

[Соло и Курякин встречаются после ночи, проведённой в своих номерах]
Наполеон Соло [показывает ему электронные жучки] Это. Российские.
Илья Курякин Минутку.
[уходит и возвращается]
Илья Курякин [показывает ему электронные жучки] Это. Американские. И очень примитивные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Illya Kuryakin [пока Солом вскрывают сейф] Ты отключил сигнализацию?
Napoleon Solo На 307-й сигнализации нет.
[сигнализация сразу начинает орать]
Illya Kuryakin ...Отличная работа, Ковбой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Napoleon Solo [видя, как Илья хватается за заднюю часть их машины] Он пытается. Остановить. Машину.
Gaby Teller Мы тут мучаемся. Почему бы тебе не выстрелить в него?
Napoleon Solo Как-то это не кажется правильным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Napoleon Solo [говорит Курякину, чтобы тот дал себя обокрасть] Прими это как девчонка.
Illya Kuryakin Это НЕ по-русски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Illya Kuryakin [пока дядя Руди получает разряд в другой комнате] Похоже, он починил короткое замыкание.
Napoleon Solo Чёрт. Я оставил пиджак в другой комнате.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Waverly Для специального агента у тебя явно не самый удачный день, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Illya Kuryakin [о том, что придется дать сдачи] Русский архитектор бы дрался, русский агент – убил бы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Габи Теллер [Илья проверяет трекер на подвязке Габи] Что ты там делаешь?
Илья Курякин Пытаюсь не заблудиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Illya Kuryakin Мне рассказали о твоей криминальной карьере. Твои яйца на очень длинном поводке, который держит очень низкий человек.
Napoleon Solo Интересно, не отцовский ли это позор заставил тебя так рваться... Или, может, это репутация твоей матери? Говорят, она была очень популярна у отцовских друзей...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[пьяная Габи раздражает Илью]
Илья Кунякин [Габи] Не заставляй меня поставить тебя на колени...
Габи Теллер Значит, танцевать не хочешь... а вот поваляться в обнимку — хочешь.
[переход к борьбе Габи и Ильи]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Illya Kuryakin Наполеон Соло, самый эффективный агент ЦРУ.
Napoleon Solo Илья Куракин: КГБ, самый молодой, кто за три года прошёл и вступил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaby Teller Прошлой ночью...
Illya Kuryakin [улыбается] Мне нравятся женщины сильные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Napoleon Solo [Куриаку] Ты не очень-то силён в тонкостях, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Illya Kuryakin Ты дрожишь...
Gaby Teller Потому что я боюсь!
Illya Kuryakin Всё будет хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Илья Кунякин [управляет лодкой] Держись, Ковбой!
[Соло падает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle Rudi В этом мире есть только два хозяина: страх и боль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle Rudi Я традиционер, пойду за плоскогубцами. Есть что сказать?
Napoleon Solo Никогда не думал, что буду рад тебя видеть.
Illya Kuryakin [за спиной у Руди] Нужна помощь, ковбой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Napoleon Solo [водителю] Они всё ещё за нами?.. Там кто-то из них?.. Он на нас смотрит?.. У него только одна рука на руле?.. Как услышишь что-то похожее на выстрел — жми на газ.
[начало погони]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victoria Значит, ты вор, но маску не носишь.
Napoleon Solo Иногда — да, но не когда краду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Napoleon Solo Я просто ненавидел работать с тобой, Перил.
Illya Kuryakin Ты ужасный шпион, Ковбой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Наполеон Соло [он и Гэби, которых преследует агент] Будем надеяться, что он не водит так быстро, как двигается.
[Курякин появляется позади них]
Гэби Теллер Угадай что? Водит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Waverly ...Кстати, у тебя новое кодовое имя. Вполне годное: АНКЛ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Курякин готовит гардероб для Габи]
Наполеон Соло Это не будет сочетаться.
Илья Курякин И не обязательно, чтобы сочеталось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Napoleon Solo Ты говорил, что это будет простое извлечение.
Sanders Так и должно было быть. Я не просил тебя поджигать пол-Восточного Берлина.
Napoleon Solo Они меня ждали.
Sanders Не льсти себе, они всех преследуют.
Napoleon Solo Один из тех, кто меня ждал, был почти нечеловеком. Ты должна была видеть, как он бегал.
Sanders Соберись, Соло. Вопреки твоим представлениям, мы не занимаемся шляпами.
Napoleon Solo Думаю, ты не понимаешь. Он сорвал крышу с моей машины.
Sanders Напомни, Соло, сколько у тебя было за решёткой? Ты должен мне ещё пять лет. Но я знаю, что ты себе подрабатываешь. Намыливаешь лапы, так сказать. Мы тебе мало платим, чтобы ты мог трюфели в ризотто ложить, Соло. Но никогда не путай мою сознательную близорукость с полной слепотой. Завтра докладываешься на службу ровно в девять утра. И с лучшим настроем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Illya Kuryakin Спокойной ночи, девочка из мастерской.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после секса Солo поднимает пару туфель]
Napoleon Solo Это твои туфли или мои?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Napoleon Solo [Габи, после того как опустил окно] Ещё налево через окно... после тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Илья пытается надеть кольцо на Габи]
Габи Теллер Мы можем быть помолвлены, но я сама по себе! К тому же у меня нет кольца! Его украли, помнишь?
Илья Кунякин Хороший русский муж рано утром пошёл бы и купил своей невесте новое кольцо, как только смог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaby Teller Америка объединяется с Россией? Звучит не слишком дружелюбно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Napoleon Solo Не уходи никуда.
Uncle Rudi [пристегнут к креслу] Я тут, никуда не денусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Napoleon Solo Вы не против, если я одолжу вашу машину?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Waverly Спасибо, господа, что загубили два года упорной работы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Napoleon Solo [о Курякине] Мы работаем с русскими. Тут не бывает русскиее, чем Красная Угроза!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Napoleon Solo [по радио с корабля на корабль, обращаясь к Виктории] Эта боеголовка, хоть и не ядерная, без проблем уничтожит среднюю рыболовную лодку. Указанная боеголовка была запущена... 45 секунд назад. Даю вам около 30 секунд до взрыва.
[её команда прыгает в океан]
Napoleon Solo Ядерную боеголовку она не активирует, для этого нужен расщепляющий взрыв. Так что если хотите сдержать своё слово, советую срочно покинуть корабль.
Napoleon Solo [огромный взрыв] Ну как вам такое развлечение?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Napoleon Solo Я здесь, чтобы помочь. Почему бы тебе не помочь мне?
Gaby Teller В чём?
Napoleon Solo Если бы у меня было 15 минут, мы бы попили чай, съели печенье. Я говорю, ты смеёшься, и мы бы ушли по своим делам. К сожалению, времени нет. Так что, мои операторы
[жест у окна]
Napoleon Solo , пойдёмте со мной сейчас в шикарный маленький отель в Западном Берлине менее чем через час. Или останьтесь здесь и проведите ночь с русскими, повиснув на трубе, пока вам вырывают ногти на ногах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Udo А как же моя дочь?
Victoria Она скоро к вам присоединится
[стреляет в него]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sanders [В общественном туалете, расстегивая ширинку, чтобы воспользоваться писсуаром] То, что я собираюсь тебе сказать, Соло, может показаться горьким. Но тебе всё равно придётся это проглотить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle Rudi Kodachrome. Цвета такие яркие, что их почти можно попробовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Napoleon Solo [Связь с лодкой Виктории через радио] Диадема, это Наполеон Соло. Привет, Виктория. Полагаю, ты уже слушаешь, так что передам это сообщение напрямую: сегодня я убил твоего мужа. Хотел бы сказать, что он умер честно, мужественно и бескорыстно... но нет. На самом деле это было жалкое зрелище с плачем, мольбами и предложениями отдать всё — и даже всех — лишь бы сохранить свою жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Smith Мы теряем время. Это не работает.
Waverly Если бы ты просто заткнулся, большое спасибо, капитан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Desk Clerk На этот раз мне правда нужно идти.
Napoleon Solo Обидно. Ещё пять минут?
Desk Clerk Я знаю, что ваши «пять минут», мистер Девени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Illya Kuryakin Зачем в шкафу в спутниковой фабрике радиационный костюм?
[обнаруживает тумблер к тайному проходу]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Служащий стойки регистрации [Заходит в номер Наполеона с носильщиком, который несёт бутылку шампанского] Добрый вечер, мистер Девени. Отель вам дарит этот напиток. Извините, следовало принести его раньше.
Наполеон Соло Большое спасибо.
Служащий стойки регистрации Могу ли я вам чем-то ещё помочь?
Наполеон Соло Отличная бутылка шампанского. Жаль пить её в одиночку.
Служащий стойки регистрации [Сначала не понимает, что имеет в виду Наполеон] Ой. Извините, мистер Девени, я ещё на службе.
Наполеон Соло Жаль.
Служащий стойки регистрации Но... моя смена закончится через пять минут.
Наполеон Соло Уверен, мы найдём чем заняться эти пять минут.
[Служащий краснеет]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaby Teller Я не вернусь за эту стену. И когда я здесь закончу, именно туда меня и отправят!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Illya Kuryakin [пока Габи напивается и танцует] Ты уже не в восточногерманской разборке!
Gaby Teller Все еще без выпивки?
Illya Kuryakin Не заставляй меня тебя за ухо таскать!
Gaby Teller Значит, танцевать не хочешь, но побороться — хочешь.
Illya Kuryakin Нет, я такого не ска-
[Габи бросается и валит Илью]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaby Teller Выглядишь важной. Или, по крайней мере, твой костюм таковым кажется.
Napoleon Solo Я могу провести тебя через Стену. Считаешь это важным, фрау Шмидт?
Gaby Teller Умный язык к костюму прилагается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Illya Kuryakin Ты отключил сигнализацию?
Napoleon Solo Модель 70-10 не оснащена сигнализацией.
[Сигнализация ревёт.]
Illya Kuryakin Отличная работа, ковбой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle Rudi Тебе не нужно со мной связываться, чтобы я заговорил, я расскажу всё, что знаю. Ты меня не остановишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victoria Значит, ты вор.
Napoleon Solo Я предпочитаю называть себя специалистом по сложным приобретениям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Финал «Ухожу красиво» не оставит шанса отложить просмотр — обе серии покажут в один день, и дата уже объявлена
Второй сезон «Fallout» уже на носу, а вот у гулей его нет: объясняем жуткий символизм этой детали
Новая «Война и мир» Сарика Андреасяна готовится покорить кинотеатры: постер представлен, точная дата назначена
Со лже-МакКуином и мрачной историей: «Тачки 3» могли стать триллером, но Pixar передумали в последний момент
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше