Napoleon SoloОдин из тех, кто меня ждал, был почти нечеловеком. Ты должна была видеть, как он бегал.
SandersСоберись, Соло. Вопреки твоим представлениям, мы не занимаемся шляпами.
Napoleon SoloДумаю, ты не понимаешь. Он сорвал крышу с моей машины.
SandersНапомни, Соло, сколько у тебя было за решёткой? Ты должен мне ещё пять лет. Но я знаю, что ты себе подрабатываешь. Намыливаешь лапы, так сказать. Мы тебе мало платим, чтобы ты мог трюфели в ризотто ложить, Соло. Но никогда не путай мою сознательную близорукость с полной слепотой. Завтра докладываешься на службу ровно в девять утра. И с лучшим настроем.
WaverlyСпасибо, господа, что загубили два года упорной работы!
Napoleon Solo[о Курякине]Мы работаем с русскими. Тут не бывает русскиее, чем Красная Угроза!
Napoleon Solo[по радио с корабля на корабль, обращаясь к Виктории]Эта боеголовка, хоть и не ядерная, без проблем уничтожит среднюю рыболовную лодку. Указанная боеголовка была запущена... 45 секунд назад. Даю вам около 30 секунд до взрыва.
[её команда прыгает в океан]
Napoleon SoloЯдерную боеголовку она не активирует, для этого нужен расщепляющий взрыв. Так что если хотите сдержать своё слово, советую срочно покинуть корабль.
Napoleon SoloЕсли бы у меня было 15 минут, мы бы попили чай, съели печенье. Я говорю, ты смеёшься, и мы бы ушли по своим делам. К сожалению, времени нет. Так что, мои операторы
[жест у окна]
Napoleon Solo, пойдёмте со мной сейчас в шикарный маленький отель в Западном Берлине менее чем через час. Или останьтесь здесь и проведите ночь с русскими, повиснув на трубе, пока вам вырывают ногти на ногах.
Sanders[В общественном туалете, расстегивая ширинку, чтобы воспользоваться писсуаром]То, что я собираюсь тебе сказать, Соло, может показаться горьким. Но тебе всё равно придётся это проглотить.
Uncle RudiKodachrome. Цвета такие яркие, что их почти можно попробовать.
Napoleon Solo[Связь с лодкой Виктории через радио]Диадема, это Наполеон Соло. Привет, Виктория. Полагаю, ты уже слушаешь, так что передам это сообщение напрямую: сегодня я убил твоего мужа. Хотел бы сказать, что он умер честно, мужественно и бескорыстно... но нет. На самом деле это было жалкое зрелище с плачем, мольбами и предложениями отдать всё — и даже всех — лишь бы сохранить свою жизнь.
Captain SmithМы теряем время. Это не работает.
WaverlyЕсли бы ты просто заткнулся, большое спасибо, капитан.
Desk ClerkЯ знаю, что ваши «пять минут», мистер Девени.
Illya KuryakinЗачем в шкафу в спутниковой фабрике радиационный костюм?
[обнаруживает тумблер к тайному проходу]
Служащий стойки регистрации[Заходит в номер Наполеона с носильщиком, который несёт бутылку шампанского]Добрый вечер, мистер Девени. Отель вам дарит этот напиток. Извините, следовало принести его раньше.