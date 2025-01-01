Служащий стойки регистрации [Заходит в номер Наполеона с носильщиком, который несёт бутылку шампанского] Добрый вечер, мистер Девени. Отель вам дарит этот напиток. Извините, следовало принести его раньше.

Наполеон Соло Большое спасибо.

Служащий стойки регистрации Могу ли я вам чем-то ещё помочь?

Наполеон Соло Отличная бутылка шампанского. Жаль пить её в одиночку.

Служащий стойки регистрации [Сначала не понимает, что имеет в виду Наполеон] Ой. Извините, мистер Девени, я ещё на службе.

Служащий стойки регистрации Но... моя смена закончится через пять минут.

Наполеон Соло Уверен, мы найдём чем заняться эти пять минут.