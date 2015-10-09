Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Агенты А.Н.К.Л. Агенты А.Н.К.Л.
Киноафиша Фильмы Агенты А.Н.К.Л. Отзывы о фильме «Агенты А.Н.К.Л.»
The Man from U.N.C.L.E. Агенты А.Н.К.Л. 2015 / США
7.8 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Агенты А.Н.К.Л.»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Встретились как-то американец и русский… …и как начали они преступные организации останавливать, дочку исчезнувшего немецкого ученого спасать, на ретроавтомобилях гонки устраивать, друг перед другом красоваться и силами меряться. Одним словом, они делали все, для того, чтобы недавно стартовавший фильм «Агенты А.Н.К.Л» Гая Ричи, на счету которого такие известные картины как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Шерлок Холмс» и т.д., вызвал всеобщую симпатию. Надо признать, у…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
andy 9 октября 2015, 16:47
согласен, непонятно откуда такая высокая оценка. фильм скучный, заштампованный, таких фильмов куча. на гая ричи вообще не похоже.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
ира 9 октября 2015, 16:47
фИЛЬМ НОРМАЛЬНО СНЯТЫЙ, СМЕШНОЙ МЕСТАМИ. НЕ ЗРЯ СХОДИЛИ ✊
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Bbbugl 9 октября 2015, 16:49
Хороший фильмец.А саундтрек просто бесподобный✊
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Олег 9 октября 2015, 16:49
Очень крутой фильм! Сюжет, юмор, съемки, развязка, все в стиле Гая Ричи. 10 из 10.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Дмитрий 10 октября 2015, 16:16
Нашел,

Дэвида можно будет увидеть в самом начале фильма, в сцене, где его персонаж инструктирует спецагентов в исполнении Генри Кавилла и Арми Хаммера.
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Serg 10 октября 2015, 16:16
Фильм - полный отстой! Не досидели и до середины, ушли. Гай Ричи полностью разочаровал, не ожидали такого отстоя...
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Александра 10 октября 2015, 16:16
Фильм очень понравился! Рекомендую! Русский агент - просто красавец!
10 октября 2015, 16:16 Ответить
андрей 10 октября 2015, 16:16
Посмотрели фильм и полностью разочаровались. Нудный, скучный, не внятная игра актёров.
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Янина 10 октября 2015, 16:16
В начале интересно, под конец уже засыпаешь, за весь фильм пара интересных шуток, в остальном скукотень, непонятно почему такая хорошая оценка на киноафише!
10 октября 2015, 16:16 Ответить
кети 10 октября 2015, 16:16
Фильм на все 100!!Пойду ещё раз!!! Легкое ,красивое кино!Радует глаз все-красивейшие панорамные съемки юга Италии,продуман каждый костюм и каждый элемент интерьера! А какая игра актеров,красота актеров( девчонки держитесь!!!),сюжет ,юмор...Смотреть и еще раз смотреть!Прекрасно провела вечер-получила эстетическое удовольствие и живот от смеха чуть не надорвала.Вышла из кинотеатра с твердой уверенностью ,что таких красавчиков как актер игравший русского агента нужно клонировать.Прям, как в той песне-боже какой мужчина....
10 октября 2015, 16:16 Ответить
Дмитрий 10 октября 2015, 16:16
Не уловил, кого сыграл Дэвид Бэкхем? В титрах он был как projectionalist
10 октября 2015, 16:16 Ответить
ольга 10 октября 2015, 16:18
Очень приятный фильм, отличный юмор! супер
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Анна 10 октября 2015, 16:18
Мне понравился. Стильный фильм, хороший юмор.
10 октября 2015, 16:18 Ответить
SKY 13 октября 2015, 00:21
Фильм огонь ваще!!! ✊
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Ольга Шнейдер 11 июля 2019, 19:24
Оценка
Очень напоминает Бондиану времен Шона Коннери. Похвально, что агент КГБ не выглядит полным идиотом, как обычно бывает, когда фильм снимают американцы. Сюжет не впечатлил, хотя фильм посмотреть стоит ради удовольствия полюбоваться на невероятно красивых актеров Генри Кэвилла и Арми Хаммера
11 июля 2019, 19:24 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 3 комментария
Судзумэ закрывает двери
Судзумэ закрывает двери 4 комментария
Булки
Булки 19 комментариев
Мегалодон
Мегалодон 2 комментария
Заклятье. Последняя битва
Заклятье. Последняя битва 2 комментария
Паралимпиец
Паралимпиец 2 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 18 комментариев
Разбой
Разбой 13 комментариев
Король неба 5 комментариев
Вызов
Вызов 239 комментариев
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 9 комментариев
Мама мафия
Мама мафия 1 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 35 комментариев
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 11 комментариев
Ночь в магазине ужастиков
Ночь в магазине ужастиков 25 комментариев
До рассвета 10 комментариев
Юморист
Юморист 4 комментария
14+: Продолжение
14+: Продолжение 22 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App