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Встретились как-то американец и русский… …и как начали они преступные организации останавливать, дочку исчезнувшего немецкого ученого спасать, на ретроавтомобилях гонки устраивать, друг перед другом красоваться и силами меряться. Одним словом, они делали все, для того, чтобы недавно стартовавший фильм «Агенты А.Н.К.Л» Гая Ричи, на счету которого такие известные картины как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Шерлок Холмс» и т.д., вызвал всеобщую симпатию. Надо признать, у…