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Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
David Beckham
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Дэвид Бекхэм
David Beckham
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Дата рождения
2 мая 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дэвида Бекхэма
Родился 2 мая 1975 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Дэвида Бекхэма
Великий «Юнайтед»
документальный, исторический, спорт
2021, Великобритания
7.0
Роналду против Месси
спорт, документальный
2017, Великобритания
6.0
Агенты А.Н.К.Л.
комедия, приключения, боевик
2015, США
7.0
Гол 2. Жизнь как мечта
драма, спорт
2007, Великобритания
7.0
Гол!
драма, приключения, спорт
2005, Великобритания / США
7.0
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Дэвид Бекхэм подтвердил, что он разрабатывает автобиографический сериал, вдохновленный «Последним танцем»
Экс-футболист собирает команду для работы над проектом.
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14 апреля 2021 14:43
Дэвид Бекхэм сыграет в сериале Disney+ о непрофессиональном футболе
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13 апреля 2021 15:34
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1 июля 2020 11:00
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16 мая 2021 13:12
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29 апреля 2021 13:53
«Дэвиду деньги важнее принципов?»: муж Виктории Бекхэм возмутил ЛГБТ-активистов
Дэвид Бекхэм подписал многомиллионный контракт с властями страны, где гомосексуализм уголовно наказуем.
Написать
8 февраля 2021 15:55
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