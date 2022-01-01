Бадди-муви – направление кинематографа, в котором главные герои – друзья или приятели. Как правило, они совершенно разные, но что-то их объединяет: общая беда, цель или ответственное задание. В приключениях, спорах и задушевных беседах персонажи раскрывают свои характеры, увлекая зрителей за собой в водоворот событий.
Вовсе не обязательно быть похожими и одинаково мыслить, чтобы стать лучшими друзьями. А дружба вовсе не означает отсутствие конфликтов, ссор и даже драк. Но главное, что напарник всегда придет на выручку в сложный момент и поддержит, когда отвернутся все остальные.
Плохие парни навсегда
Бернетт – лейтенант полиции, порядком уставший от работы. Он хочет выйти на пенсию и спокойно проводить время с семьей и недавно родившимся внуком. Лоури, его напарник, напротив, полон сил и азарта для погонь за преступниками, и апатия коллеги расстраивает его. Тем временем мексиканская преступница, вдова влиятельного наркобарона, сбегает из тюрьмы и собирается отомстить всем, кто был причастен к убийству ее мужа и ее заключению. Среди этих людей – и Майк Лоури, участник спецоперации. Армандо, сын Изабель, стреляет в него на улице и чудом не убивает.
Теперь полицейскому нужно защитить себя и восстановить порядок, а для этого ему необходим Бернетт.
Тупой и еще тупее
Ллойд и Гарри – соседи по квартире и лучшие друзья. Они постоянно влипают в неприятности, не могут задержаться ни на одном рабочем месте дольше чем на пару недель, а причина всему – их непробиваемая тупость, граничащая с кретинизмом. Ллойд однажды видит обмен дипломатами, но не понимает, что стал нежелательным свидетелем секретного дела. Приняв дипломат за потерянный, он подбирает его и собирается вернуть симпатичной рыжеволосой хозяйке.
Вместе с Гарри он начинает путь в Аспен, а за ними отправляется парочка бандитов, которые приняли главных героев за крутых профи.
Призрачный патруль
Молодой полицейский оказывается на небесах, убитый неизвестным бандитом. Здесь оказывается, что в мире мертвых есть целый отдел по расследованиям убийств. Полицейские, служащие в загробном департаменте, могут работать не только с покойными преступниками, но и с теми, кто продолжает разгуливать по Земле.
Главный герой готов хоть целый век служить в небесной полиции, но за это просит местных профессионалов об одной услуге: найти человека, который его убил.
Шутки в сторону
Полиция озадачена странным убийством. Жертва – жена главы французского союза предпринимателей, а преступник не оставил ни одной улики. Подозреваемых нет, и дело пахнет тупиком. Чтобы расследовать происшествие, создают группу, куда входят Усман и Франсуа – два лучших полицейских в стране. Один – храбрый парень из пригорода, обожающий комедии с Эдди Мерфи, второй – интеллигентный почитатель Бельмондо из столицы.
Офицеры совершенно разные и поначалу ненавидят друг друга, но командная работа делает их лучшими друзьями, против которых у криминального мира нет шансов.
Смертельное оружие
Роджер Мертаф – пятидесятилетний агент полиции, который собирается завершить свою долгую карьеру и выйти на покой. Руководство поручает ему последнее дело – расследовать самоубийство юной девушки, которое вызывает подозрения. В напарники полицейскому назначают Мартина Риггза – молодого и отчаянного детектива, который жить не может без постоянных приключений и неприятностей.
В ходе запутанного и сложного расследования герои нападают на след наркомафии Лос-Анджелеса, а их постоянное противостояние постепенно трансформируется в крепкую, надежную дружбу.