Бадди-муви – направление кинематографа, в котором главные герои – друзья или приятели. Как правило, они совершенно разные, но что-то их объединяет: общая беда, цель или ответственное задание. В приключениях, спорах и задушевных беседах персонажи раскрывают свои характеры, увлекая зрителей за собой в водоворот событий.

Пять самых позитивных бадди-муви

Вовсе не обязательно быть похожими и одинаково мыслить, чтобы стать лучшими друзьями. А дружба вовсе не означает отсутствие конфликтов, ссор и даже драк. Но главное, что напарник всегда придет на выручку в сложный момент и поддержит, когда отвернутся все остальные.

Плохие парни навсегда

Бернетт – лейтенант полиции, порядком уставший от работы. Он хочет выйти на пенсию и спокойно проводить время с семьей и недавно родившимся внуком. Лоури, его напарник, напротив, полон сил и азарта для погонь за преступниками, и апатия коллеги расстраивает его. Тем временем мексиканская преступница, вдова влиятельного наркобарона, сбегает из тюрьмы и собирается отомстить всем, кто был причастен к убийству ее мужа и ее заключению. Среди этих людей – и Майк Лоури, участник спецоперации. Армандо, сын Изабель, стреляет в него на улице и чудом не убивает.

Теперь полицейскому нужно защитить себя и восстановить порядок, а для этого ему необходим Бернетт.

Тупой и еще тупее

Ллойд и Гарри – соседи по квартире и лучшие друзья. Они постоянно влипают в неприятности, не могут задержаться ни на одном рабочем месте дольше чем на пару недель, а причина всему – их непробиваемая тупость, граничащая с кретинизмом. Ллойд однажды видит обмен дипломатами, но не понимает, что стал нежелательным свидетелем секретного дела. Приняв дипломат за потерянный, он подбирает его и собирается вернуть симпатичной рыжеволосой хозяйке.

Вместе с Гарри он начинает путь в Аспен, а за ними отправляется парочка бандитов, которые приняли главных героев за крутых профи.

Призрачный патруль

Молодой полицейский оказывается на небесах, убитый неизвестным бандитом. Здесь оказывается, что в мире мертвых есть целый отдел по расследованиям убийств. Полицейские, служащие в загробном департаменте, могут работать не только с покойными преступниками, но и с теми, кто продолжает разгуливать по Земле.

Главный герой готов хоть целый век служить в небесной полиции, но за это просит местных профессионалов об одной услуге: найти человека, который его убил.

Шутки в сторону

Полиция озадачена странным убийством. Жертва – жена главы французского союза предпринимателей, а преступник не оставил ни одной улики. Подозреваемых нет, и дело пахнет тупиком. Чтобы расследовать происшествие, создают группу, куда входят Усман и Франсуа – два лучших полицейских в стране. Один – храбрый парень из пригорода, обожающий комедии с Эдди Мерфи, второй – интеллигентный почитатель Бельмондо из столицы.

Офицеры совершенно разные и поначалу ненавидят друг друга, но командная работа делает их лучшими друзьями, против которых у криминального мира нет шансов.

Смертельное оружие

Роджер Мертаф – пятидесятилетний агент полиции, который собирается завершить свою долгую карьеру и выйти на покой. Руководство поручает ему последнее дело – расследовать самоубийство юной девушки, которое вызывает подозрения. В напарники полицейскому назначают Мартина Риггза – молодого и отчаянного детектива, который жить не может без постоянных приключений и неприятностей.